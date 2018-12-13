Украина – поле битвы двух цивилизаций
На катастрофическое состояние Украины, имевшей великолепные стартовые возможности после развала Союза и раздираемой сегодня противоречиями, повлияли многие факторы. Одним из определяющих стало стремление Запада и элит Украины изменить ее цивилизационную принадлежность.
Украина является лимитрофным государством, расположенном на стыке двух цивилизаций: западной (католической) и русской (православной). Ее состояние усугубляется еще и тем, что граница цивилизаций проходят не по границам Украины, а через ее территорию.
Это объясняется историческими особенностями образования Украины: она объединила территории и народы, часть которых на определенных исторических этапах входила в русскую цивилизацию, а часть в западную. Соответственно, на западе и востоке Украины сформировались две группы населения с разным мировоззрением и диаметрально противоположными цивилизационными устремлениями.
Население Украины всегда было полиэтническим и разнородным по своему составу. Незначительная часть населения на западе Украины, исторической Галиции, почти семьсот лет была оторвана от Украины и находилась в рамках западной цивилизации. Галиция — это украинская Вандея преимущественно с сельским населением с примитивным «хуторским» менталитетом, для которого Бандера — непререкаемый авторитет и символ галицкой нации. Ментально оно на стороне Запада и русскую цивилизацию рассматривает как чужую и враждебную.
Подавляющая часть населения Украины была частью русской цивилизации и, естественно, ментально вместе с Россией, сосредоточена она в основном в городах промышленного Юго-востока. Так что противостояние пророссийских и прозападных взглядов на Украине — это война города с селом, при которой селяне пытаются навязать свой «хуторской» менталитет интеллектуальному городу. Таким образом, Украина находятся не только на стыке цивилизаций, она еще цивилизационно разорвана изнутри, что провоцирует противостояние в обществе.
Согласно теории конфликта цивилизаций Хантингтона, цивилизации никогда не смешиваются, они противостоят до полного уничтожения, поглощения и ассимиляции одна другой. Отсюда и ответ на вопрос, почему Запад всегда противостоял России, независимо от формы ее государственности. Россия была альтернативой Западу и предлагала другой путь общественного развития, отличающийся от западного.
Исторически противостояние таких мощных цивилизаций, как римская, византийская, мусульманская, западная, русская, длилось веками, и каждая сторона стремилась улучшить свое положение за счет другой. В противостоянии западной и русской цивилизаций с развалом Союза началось наступление на русскую цивилизацию по всем фронтам, в том числе путем переформатирования ее западных окраин и формирования из них враждебных России государств. Это коснулось и Украины.
Устремлениям Запада на Украине способствовали исторические и ментальные факторы формирования государства и населения, внутренняя разобщенность украинского общества и готовность элит втянуть Украину в западную цивилизацию.
Выбор вектора развития Украины после получения независимости определяло не население, а постсоветская элита, и для обоснования законности своей власти и создания независимого от России государства в качестве государственной идеологии Украины она приняла идеологию галицкого национализма, построенную на отрицании русских корней, русофобии и стремлении интегрироваться в западную цивилизацию.
Изначально на Украине начали строить государство, «заточенное» против России. Все украинские элиты в той или иной степени проводили такую политику, которая сводилась к одному — как можно дальше от России и ближе к Западу. Мнение и интересы населения Украины их не интересовали.
Для решения этой задачи необходимо было ассимилировать русское население Украины и лишить его русской идентичности, привить ему галицкий национализм и русофобию. Все годы независимости эта программа поэтапно по разработанным на Западе лекалам реализовывалась, изменялось информационное пространство, переписывалась история, изменялись учебники в школах, уничтожались памятники, переименовывались города и улицы, ограничивалось использование русского языка, из России лепили образ врага и оккупанта.
Упор был сделан на молодежь, ее зомбировали, формировали адептов западной цивилизации. Раскол в украинском обществе был использован для целенаправленного навязывания всему населению Украины менталитета, русофобии и героев Галиции, информационное пространство Украины со временем стало полностью антироссийским.
Запад для реализации своих целей в цивилизационном противостоянии с Россией предпринимал серьезные организационные и финансовые усилия по формированию на Украине антироссийских элит и прозападных настроений в украинском обществе, в итоге он поставил под полный контроль украинские элиты.
Попытки части украинских элит проводить многовекторную политику в отношении двух цивилизаций были обречены, поскольку Украина, находясь между двумя полюсами силы, неизбежно должна была быть поглощена одним из них. Все зависело от того, какой полюс окажется сильнее.
В этом цивилизационном противостоянии российские элиты сыграли пассивную роль. Власть в России захватили либеральные элиты, предали русскую цивилизацию и решили интегрироваться в западную. Интересы русской цивилизации, заключающиеся в отстаивании и сохранении своего цивилизационного пространства, их абсолютно не интересовали. В связи с этим российское руководство не предпринимало и не предпринимает на Украине никаких действий по формированию пророссийских элит и не способствует сохранению на Украине русского цивилизационного единства. Российские элиты взаимодействовали только с действующими украинскими элитами, которые априори были антироссийскими, пытались с ними безуспешно договариваться, и с каждым годом Украина уходила от России все дальше и дальше.
Все это в совокупности способствовало созданию из Украины антироссийского плацдарма, ставшего форпостом Запада в цивилизационном противостоянии с Россией. Эти действия были направлены на переформатирование структур управления государством по западным лекалам, изменение самосознания населения и формирование из Украины анти-России. Интересы украинского государства и тем более общества ни одну из сторон не интересовали. Украина потеряла субъектность и стала марионеткой в руках Запада с жалкой ролью пугала для России.
Попытка украинских элит оторвать Украину от русской цивилизации и встроить ее в западную, а также протекционистские меры Запада, направленные на превращение Украины в сырьевой придаток и рынок сбыта своей продукции способствовали разрыву отношений с Россией, лишению российских рынков и дешевых энергоресурсов. Все это привело к уничтожению промышленности, разрушению инфраструктуры и катастрофическому падению жизненного уровня населения. Элиты под руководством западных «партнеров» своими руками разрушили когда-то мощную экономику и промышленность и довели украинское государство и общество до крайней степени деградации и гражданской войны.
Из-за предательства украинских элит и отсутствия у российских элит воли и стремления к четкой стратегии и тактике формирования русского цивилизационного пространства русская цивилизация в противостоянии с западной на данном этапе понесла существенные потери.
Украина практически покинула русскую цивилизацию, но не была принята на равных в западную, она осталась у ней в предбаннике на правах нищего с протянутой рукой. Она осталась в состоянии лимитрофа между двумя цивилизациями, и они будут решать ее дальнейшую судьбу.
Дрейф Украины в сторону Запада еще не закончился. В результате народных протестов и полумер российского руководства в 2014 году Донбасс вышел из-под контроля Киева, процесс сближения с Западом и противостояние с Россией оставшейся части Украины усилился. Развязанная гражданская война на Донбассе сдерживает Украину от полной интеграции в структуры Запада, к тому же ее как равноправного члена там и не ждут.
В противостоянии цивилизаций битва за Украину пока не проиграна, проиграли только сражение, все баталии впереди. Население Украины сопротивляется насильственной ассимиляции, и потенциал для возвращения в русское цивилизационное поле еще не потерян, но оно обезглавлено, на Украине пока что нет элит, готовых отстаивать интересы населения и бороться за русское единство. От того, насколько быстро они сформируются и насколько эффективно будут действовать, будет зависеть цивилизационная принадлежность Украины.
Украина является лимитрофным государством, расположенном на стыке двух цивилизаций: западной (католической) и русской (православной). Ее состояние усугубляется еще и тем, что граница цивилизаций проходят не по границам Украины, а через ее территорию.
Это объясняется историческими особенностями образования Украины: она объединила территории и народы, часть которых на определенных исторических этапах входила в русскую цивилизацию, а часть в западную. Соответственно, на западе и востоке Украины сформировались две группы населения с разным мировоззрением и диаметрально противоположными цивилизационными устремлениями.
Население Украины всегда было полиэтническим и разнородным по своему составу. Незначительная часть населения на западе Украины, исторической Галиции, почти семьсот лет была оторвана от Украины и находилась в рамках западной цивилизации. Галиция — это украинская Вандея преимущественно с сельским населением с примитивным «хуторским» менталитетом, для которого Бандера — непререкаемый авторитет и символ галицкой нации. Ментально оно на стороне Запада и русскую цивилизацию рассматривает как чужую и враждебную.
Подавляющая часть населения Украины была частью русской цивилизации и, естественно, ментально вместе с Россией, сосредоточена она в основном в городах промышленного Юго-востока. Так что противостояние пророссийских и прозападных взглядов на Украине — это война города с селом, при которой селяне пытаются навязать свой «хуторской» менталитет интеллектуальному городу. Таким образом, Украина находятся не только на стыке цивилизаций, она еще цивилизационно разорвана изнутри, что провоцирует противостояние в обществе.
Согласно теории конфликта цивилизаций Хантингтона, цивилизации никогда не смешиваются, они противостоят до полного уничтожения, поглощения и ассимиляции одна другой. Отсюда и ответ на вопрос, почему Запад всегда противостоял России, независимо от формы ее государственности. Россия была альтернативой Западу и предлагала другой путь общественного развития, отличающийся от западного.
Исторически противостояние таких мощных цивилизаций, как римская, византийская, мусульманская, западная, русская, длилось веками, и каждая сторона стремилась улучшить свое положение за счет другой. В противостоянии западной и русской цивилизаций с развалом Союза началось наступление на русскую цивилизацию по всем фронтам, в том числе путем переформатирования ее западных окраин и формирования из них враждебных России государств. Это коснулось и Украины.
Устремлениям Запада на Украине способствовали исторические и ментальные факторы формирования государства и населения, внутренняя разобщенность украинского общества и готовность элит втянуть Украину в западную цивилизацию.
Выбор вектора развития Украины после получения независимости определяло не население, а постсоветская элита, и для обоснования законности своей власти и создания независимого от России государства в качестве государственной идеологии Украины она приняла идеологию галицкого национализма, построенную на отрицании русских корней, русофобии и стремлении интегрироваться в западную цивилизацию.
Изначально на Украине начали строить государство, «заточенное» против России. Все украинские элиты в той или иной степени проводили такую политику, которая сводилась к одному — как можно дальше от России и ближе к Западу. Мнение и интересы населения Украины их не интересовали.
Для решения этой задачи необходимо было ассимилировать русское население Украины и лишить его русской идентичности, привить ему галицкий национализм и русофобию. Все годы независимости эта программа поэтапно по разработанным на Западе лекалам реализовывалась, изменялось информационное пространство, переписывалась история, изменялись учебники в школах, уничтожались памятники, переименовывались города и улицы, ограничивалось использование русского языка, из России лепили образ врага и оккупанта.
Упор был сделан на молодежь, ее зомбировали, формировали адептов западной цивилизации. Раскол в украинском обществе был использован для целенаправленного навязывания всему населению Украины менталитета, русофобии и героев Галиции, информационное пространство Украины со временем стало полностью антироссийским.
Запад для реализации своих целей в цивилизационном противостоянии с Россией предпринимал серьезные организационные и финансовые усилия по формированию на Украине антироссийских элит и прозападных настроений в украинском обществе, в итоге он поставил под полный контроль украинские элиты.
Попытки части украинских элит проводить многовекторную политику в отношении двух цивилизаций были обречены, поскольку Украина, находясь между двумя полюсами силы, неизбежно должна была быть поглощена одним из них. Все зависело от того, какой полюс окажется сильнее.
В этом цивилизационном противостоянии российские элиты сыграли пассивную роль. Власть в России захватили либеральные элиты, предали русскую цивилизацию и решили интегрироваться в западную. Интересы русской цивилизации, заключающиеся в отстаивании и сохранении своего цивилизационного пространства, их абсолютно не интересовали. В связи с этим российское руководство не предпринимало и не предпринимает на Украине никаких действий по формированию пророссийских элит и не способствует сохранению на Украине русского цивилизационного единства. Российские элиты взаимодействовали только с действующими украинскими элитами, которые априори были антироссийскими, пытались с ними безуспешно договариваться, и с каждым годом Украина уходила от России все дальше и дальше.
Все это в совокупности способствовало созданию из Украины антироссийского плацдарма, ставшего форпостом Запада в цивилизационном противостоянии с Россией. Эти действия были направлены на переформатирование структур управления государством по западным лекалам, изменение самосознания населения и формирование из Украины анти-России. Интересы украинского государства и тем более общества ни одну из сторон не интересовали. Украина потеряла субъектность и стала марионеткой в руках Запада с жалкой ролью пугала для России.
Попытка украинских элит оторвать Украину от русской цивилизации и встроить ее в западную, а также протекционистские меры Запада, направленные на превращение Украины в сырьевой придаток и рынок сбыта своей продукции способствовали разрыву отношений с Россией, лишению российских рынков и дешевых энергоресурсов. Все это привело к уничтожению промышленности, разрушению инфраструктуры и катастрофическому падению жизненного уровня населения. Элиты под руководством западных «партнеров» своими руками разрушили когда-то мощную экономику и промышленность и довели украинское государство и общество до крайней степени деградации и гражданской войны.
Из-за предательства украинских элит и отсутствия у российских элит воли и стремления к четкой стратегии и тактике формирования русского цивилизационного пространства русская цивилизация в противостоянии с западной на данном этапе понесла существенные потери.
Украина практически покинула русскую цивилизацию, но не была принята на равных в западную, она осталась у ней в предбаннике на правах нищего с протянутой рукой. Она осталась в состоянии лимитрофа между двумя цивилизациями, и они будут решать ее дальнейшую судьбу.
Дрейф Украины в сторону Запада еще не закончился. В результате народных протестов и полумер российского руководства в 2014 году Донбасс вышел из-под контроля Киева, процесс сближения с Западом и противостояние с Россией оставшейся части Украины усилился. Развязанная гражданская война на Донбассе сдерживает Украину от полной интеграции в структуры Запада, к тому же ее как равноправного члена там и не ждут.
В противостоянии цивилизаций битва за Украину пока не проиграна, проиграли только сражение, все баталии впереди. Население Украины сопротивляется насильственной ассимиляции, и потенциал для возвращения в русское цивилизационное поле еще не потерян, но оно обезглавлено, на Украине пока что нет элит, готовых отстаивать интересы населения и бороться за русское единство. От того, насколько быстро они сформируются и насколько эффективно будут действовать, будет зависеть цивилизационная принадлежность Украины.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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