Украина – поле битвы двух цивилизаций

На катастрофическое состояние Украины, имевшей великолепные стартовые возможности после развала Союза и раздираемой сегодня противоречиями, повлияли многие факторы. Одним из определяющих стало стремление Запада и элит Украины изменить ее цивилизационную принадлежность.Украина является лимитрофным государством, расположенном на стыке двух цивилизаций: западной (католической) и русской (православной). Ее состояние усугубляется еще и тем, что граница цивилизаций проходят не по границам Украины, а через ее территорию.Это объясняется историческими особенностями образования Украины: она объединила территории и народы, часть которых на определенных исторических этапах входила в русскую цивилизацию, а часть в западную. Соответственно, на западе и востоке Украины сформировались две группы населения с разным мировоззрением и диаметрально противоположными цивилизационными устремлениями.Население Украины всегда было полиэтническим и разнородным по своему составу. Незначительная часть населения на западе Украины, исторической Галиции, почти семьсот лет была оторвана от Украины и находилась в рамках западной цивилизации. Галиция — это украинская Вандея преимущественно с сельским населением с примитивным «хуторским» менталитетом, для которого Бандера — непререкаемый авторитет и символ галицкой нации. Ментально оно на стороне Запада и русскую цивилизацию рассматривает как чужую и враждебную.Подавляющая часть населения Украины была частью русской цивилизации и, естественно, ментально вместе с Россией, сосредоточена она в основном в городах промышленного Юго-востока. Так что противостояние пророссийских и прозападных взглядов на Украине — это война города с селом, при которой селяне пытаются навязать свой «хуторской» менталитет интеллектуальному городу. Таким образом, Украина находятся не только на стыке цивилизаций, она еще цивилизационно разорвана изнутри, что провоцирует противостояние в обществе.Согласно теории конфликта цивилизаций Хантингтона, цивилизации никогда не смешиваются, они противостоят до полного уничтожения, поглощения и ассимиляции одна другой. Отсюда и ответ на вопрос, почему Запад всегда противостоял России, независимо от формы ее государственности. Россия была альтернативой Западу и предлагала другой путь общественного развития, отличающийся от западного.Исторически противостояние таких мощных цивилизаций, как римская, византийская, мусульманская, западная, русская, длилось веками, и каждая сторона стремилась улучшить свое положение за счет другой. В противостоянии западной и русской цивилизаций с развалом Союза началось наступление на русскую цивилизацию по всем фронтам, в том числе путем переформатирования ее западных окраин и формирования из них враждебных России государств. Это коснулось и Украины.Устремлениям Запада на Украине способствовали исторические и ментальные факторы формирования государства и населения, внутренняя разобщенность украинского общества и готовность элит втянуть Украину в западную цивилизацию.Выбор вектора развития Украины после получения независимости определяло не население, а постсоветская элита, и для обоснования законности своей власти и создания независимого от России государства в качестве государственной идеологии Украины она приняла идеологию галицкого национализма, построенную на отрицании русских корней, русофобии и стремлении интегрироваться в западную цивилизацию.Изначально на Украине начали строить государство, «заточенное» против России. Все украинские элиты в той или иной степени проводили такую политику, которая сводилась к одному — как можно дальше от России и ближе к Западу. Мнение и интересы населения Украины их не интересовали.Для решения этой задачи необходимо было ассимилировать русское население Украины и лишить его русской идентичности, привить ему галицкий национализм и русофобию. Все годы независимости эта программа поэтапно по разработанным на Западе лекалам реализовывалась, изменялось информационное пространство, переписывалась история, изменялись учебники в школах, уничтожались памятники, переименовывались города и улицы, ограничивалось использование русского языка, из России лепили образ врага и оккупанта.Упор был сделан на молодежь, ее зомбировали, формировали адептов западной цивилизации. Раскол в украинском обществе был использован для целенаправленного навязывания всему населению Украины менталитета, русофобии и героев Галиции, информационное пространство Украины со временем стало полностью антироссийским.Запад для реализации своих целей в цивилизационном противостоянии с Россией предпринимал серьезные организационные и финансовые усилия по формированию на Украине антироссийских элит и прозападных настроений в украинском обществе, в итоге он поставил под полный контроль украинские элиты.Попытки части украинских элит проводить многовекторную политику в отношении двух цивилизаций были обречены, поскольку Украина, находясь между двумя полюсами силы, неизбежно должна была быть поглощена одним из них. Все зависело от того, какой полюс окажется сильнее.В этом цивилизационном противостоянии российские элиты сыграли пассивную роль. Власть в России захватили либеральные элиты, предали русскую цивилизацию и решили интегрироваться в западную. Интересы русской цивилизации, заключающиеся в отстаивании и сохранении своего цивилизационного пространства, их абсолютно не интересовали. В связи с этим российское руководство не предпринимало и не предпринимает на Украине никаких действий по формированию пророссийских элит и не способствует сохранению на Украине русского цивилизационного единства. Российские элиты взаимодействовали только с действующими украинскими элитами, которые априори были антироссийскими, пытались с ними безуспешно договариваться, и с каждым годом Украина уходила от России все дальше и дальше.Все это в совокупности способствовало созданию из Украины антироссийского плацдарма, ставшего форпостом Запада в цивилизационном противостоянии с Россией. Эти действия были направлены на переформатирование структур управления государством по западным лекалам, изменение самосознания населения и формирование из Украины анти-России. Интересы украинского государства и тем более общества ни одну из сторон не интересовали. Украина потеряла субъектность и стала марионеткой в руках Запада с жалкой ролью пугала для России.Попытка украинских элит оторвать Украину от русской цивилизации и встроить ее в западную, а также протекционистские меры Запада, направленные на превращение Украины в сырьевой придаток и рынок сбыта своей продукции способствовали разрыву отношений с Россией, лишению российских рынков и дешевых энергоресурсов. Все это привело к уничтожению промышленности, разрушению инфраструктуры и катастрофическому падению жизненного уровня населения. Элиты под руководством западных «партнеров» своими руками разрушили когда-то мощную экономику и промышленность и довели украинское государство и общество до крайней степени деградации и гражданской войны.Из-за предательства украинских элит и отсутствия у российских элит воли и стремления к четкой стратегии и тактике формирования русского цивилизационного пространства русская цивилизация в противостоянии с западной на данном этапе понесла существенные потери.Украина практически покинула русскую цивилизацию, но не была принята на равных в западную, она осталась у ней в предбаннике на правах нищего с протянутой рукой. Она осталась в состоянии лимитрофа между двумя цивилизациями, и они будут решать ее дальнейшую судьбу.Дрейф Украины в сторону Запада еще не закончился. В результате народных протестов и полумер российского руководства в 2014 году Донбасс вышел из-под контроля Киева, процесс сближения с Западом и противостояние с Россией оставшейся части Украины усилился. Развязанная гражданская война на Донбассе сдерживает Украину от полной интеграции в структуры Запада, к тому же ее как равноправного члена там и не ждут.В противостоянии цивилизаций битва за Украину пока не проиграна, проиграли только сражение, все баталии впереди. Население Украины сопротивляется насильственной ассимиляции, и потенциал для возвращения в русское цивилизационное поле еще не потерян, но оно обезглавлено, на Украине пока что нет элит, готовых отстаивать интересы населения и бороться за русское единство. От того, насколько быстро они сформируются и насколько эффективно будут действовать, будет зависеть цивилизационная принадлежность Украины.