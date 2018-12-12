Модернизированные российские танки стали проблемой для НАТО

После более чем десяти лет ведения исключительно контрпартизанских войн, НАТО вновь вынуждена обратить внимание на возможность полномасштабной войны с серьезным противником,

Начатая в 2008 году модернизация ВС РФ бросила вызов монополярной системе, сложившейся в мире после распада СССР, пишет Jane Модернизация положила конец застою в российских вооруженных силах, ее цель в ближайшей перспективе довести долю современной техники в войсках до 70%. России на этом поприще удалось добиться значительных успехов, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку. Наряду с поставками в войска новой бронетехники российский ОПК активно занимается модернизацией устаревших машин, доводя их бортовое оборудование и вооружение до современного уровня.пишет автор.Боевые действия в скоротечной войне 2008 года в Южной Осетии наглядно показали те проблемы, которые имелись в российской армии на тот период. По завершении конфликта началась серьезная работа над ошибками, в результате которой ВС РФ восстановили высокую степень боеготовности. Последние учения, в том числе «Запад-2017» и «Восток-2018» показали, что армия готова к ведению масштабных общевойсковых операций.Автор отмечает, что многие наблюдатели с нетерпением ждут начала эксплуатации российского Т-14 «Армата», считающегося первым в мире танком нового поколения. Таких машин у НАТО нет.Однако сегодня Т-14 беспокоит альянс гораздо меньше, чем модернизированный Т-72Б3 с панорамным прицелом и цифровым баллистическим вычислителем. На военных складах находятся тысячи Т-72 устаревших версий, что дает военному ведомству возможность получить огромное количество модернизированных машин в короткий срок.В настоящем время боеспособность российских сухопутных войск находится на самом высоком уровне после со времени распада СССР. А в недалеком будущем получение новейшей техники сделает их еще более мощными, заключает издание.