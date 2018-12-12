Эрдоган: Турецкая армия начинает новую военную операцию на севере Сирии
Турция начинает вооруженную операцию против террористических группировок на территории Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган, сообщает агентство "Анадолу".
По словам Эрдогана, вооруженные силы Турции через несколько дней начнут операцию на сирийской территории к востоку от Евфрата. Целью военной операции является "искоренение террористических групп", закрепившихся на севере Сирии, рядом с турецкой границей. По мнению турецкого президента, именно там террористы предпринимают попытки создать зоны, подконтрольные группировкам. При этом президент Турции не стал уточнять, относятся ли к этим "группировкам" отряды курдов, которые закрепились на севере Сирии.
Эрдоган напомнил об обещании американского президента Дональда Трампа "за месяц очистить этот район от террористов".
Между тем, стало известно, что Соединенные Штаты разместили на севере Сирии наблюдательные посты с целью предотвращения столкновений турецкой армии и курдами, которых поддерживает США. При этом в Вашингтоне проигнорировали просьбу Анкары не делать этого.
По словам Эрдогана, вооруженные силы Турции через несколько дней начнут операцию на сирийской территории к востоку от Евфрата. Целью военной операции является "искоренение террористических групп", закрепившихся на севере Сирии, рядом с турецкой границей. По мнению турецкого президента, именно там террористы предпринимают попытки создать зоны, подконтрольные группировкам. При этом президент Турции не стал уточнять, относятся ли к этим "группировкам" отряды курдов, которые закрепились на севере Сирии.
Эрдоган напомнил об обещании американского президента Дональда Трампа "за месяц очистить этот район от террористов".
Между тем, стало известно, что Соединенные Штаты разместили на севере Сирии наблюдательные посты с целью предотвращения столкновений турецкой армии и курдами, которых поддерживает США. При этом в Вашингтоне проигнорировали просьбу Анкары не делать этого.
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