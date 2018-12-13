Батька, не газуй! Как не ссорились Александр Григорьевич и Владимир Владимирович

«Беларусь — ближайший союзник Российской Федерации. И все, что рождает хотя бы намек на подозрение в том, что там что-то делается в ущерб союзнических обязательств, всегда очень тревожит. Оговорюсь — часто бывают тревоги надуманные. Наблюдатели, эксперты, бывает, понапрасну заводятся, делают скоропалительные выводы. На официальном уровне все решается значительно более спокойно. У россиян и белорусов действительно хорошие контакты и всегда есть возможность всё объяснить, рассказать, договориться».

Белорусский президент решил вынести на публику очередной газовый спор с Россией, но быстро извинился, тоже публично, хотя не совсем и уже не столь ярко. Нечто подобное уже бывало, и не раз. Постоянно делая отсылки к традициям дружбы и сотрудничества, что в Союзном государстве, что в ЕАЭС, Александр Лукашенко не оставляет попыток выторговать для Белоруссии некие льготные условия получения российского углеводородного сырья. Не так давно у него это не прошло с нефтью, что было скрупулёзно проанализировано лишь немногими СМИ, в том числе «Военным обозрением» , теперь — с газом.Впрочем, возможно, что белорусский лидер просто устал ждать, когда же наконец для членов ЕАЭС будут установлены единые правила газовой игры. Ведь именно это, по его словам, обещала Россия, запуская глобальный интеграционный процесс. Однако российский газ сначала остался за скобками Таможенного союза, и сейчас остаётся вне зоны реального регулирования евразийскими структурами. Из России партнёрам периодически напоминают, что «Газпром» — частная компания мирового уровня, хотя и с огромной долей государства в акционерном капитале, и вынуждена существовать по правилам мирового рынка.Но и с учётом этой оговорки понятно, что Лукашенко просто не могли не вдохновить договорённости, достигнутые его страной с Россией по нефтегазовой теме ещё в апреле 2017 года. Тогда Минску, напомним, в ответ на погашение 726 миллионов долларов за поставленный ранее газ гарантировали вполне приемлемые цены на газ на 2018 и 2019 годы. 129 и 127 долларов за кубометр соответственно – это в разы меньше, чем для Европы. Но всё же существенно больше, чем для потребителей внутри России.Именно на последнем обстоятельстве и старался акцентировать внимание коллег по ЕАЭС белорусский президент. По словам Лукашенко, сказанным на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, которые тут же растиражировали информагентства, «тариф на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа в Белоруссию составляет три доллара за тысячу кубометров на сто километров, тогда как внутрироссийский тариф в три раза дешевле — порядка доллара».Лидер Белоруссии продолжил куда «круче», предложив сделать евразийскую экономическую комиссию наднациональным органом, который получит право чуть ли не игнорировать позицию любого президента или государства. Для контроля за чиновниками, не выполняющими нормы ЕАЭС, действительно нужен кто-то вроде «кондуктора», для которого все пассажиры равны. Но получилось так, что здравая в принципе идея, высказанная на эмоциях, приобрела весьма странные очертания.В кулуарах Александр Григорьевич коротко, но внятно ссылался на европейский опыт интеграции. Он не замедлил и напомнить, что многие российские чиновники, вплоть до премьера, ему не раз повторяли, что цены на газ будут формироваться самым простым путём – себестоимость плюс цена доставки. Но на практике оказалось, что в структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по России составляет 70 процентов. Это вдвое больше, чем для потребителей Смоленской области. Лукашенко вспомнил и ещё одну соседнюю область России – Брянскую, заметив, что белорусам газ обходится в 130 долларов за тысячу кубов, а брянцам и смолянам всего в 70. Ну как тут не обижаться?Однако, как выяснилось вдруг, чуть ли не во время самого заседания, ни Казахстан, ни Армения, ни уж тем более Киргизия с Таджикистаном, особых проблем с российским газом вообще-то не имеют. «Батьку» вообще, кажется, никто из евразийских лидеров и их советников поначалу как следует и не понял. Поняли одно – Белоруссия опять жалуется на Россию. Но, зная, что контракт Белоруссии с «Газпромом» заканчивается уже в 2019 году, стали ждать продолжения. А продолжением стали уже извинения белорусского президента.Об этом молчать было просто нельзя, потом трактовок просто не оберёшься. И не случайно госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота практически тут же позитивно отчитался в официозе, «Российской газете»:Возвращаясь к упомянутому контракту с «Газпромом», отметим, что Лукашенко устроил что-то вроде истерики с явной целью выторговать себе как можно более мягкий вариант расчётов с российским газовым гигантом. О том, что такой сценарий вполне реален, давно говорят и российские эксперты, считающие, что газовикам просто не позволят слишком откровенно «прогибать» белорусского союзника. Которому, уже в силу самой геополитической позиции пророссийского стратегического плацдарма, прощается многое. Начиная с непризнания Абхазии, Южной Осетии и Крыма и завершая странным флиртом с майданными политиками, который выдаётся то ли за мудрое посредничество, то ли за «честное маклерство» а-ля Бисмарк.После извинений президента Лукашенко уже мало у кого остаются сомнения, что «союзники» в который раз смогут прийти к какой-то общей точке зрения на нефтегазовую проблему. Ради компромисса могут быть ещё немного снижены цены на российский газ для Белоруссии, но с жёстким условием не заниматься его реэкспортом. Хотя как тут уследишь, если учёт и контроль в белорусской глубинке только на бумаге выглядит безупречным?При этом трудно не согласиться с белорусскими коллегами, что газ, дорогой для союзника, бьёт и по российской экономике. Ведь в кооперации с белорусскими заводами и фабриками участвуют сотни российских предприятий и миллионы россиян. В каждом белорусском тракторе, автобусе или грузовике почти половина, а то и больше комплектующих из России. Дорогим газом мы завышаем цену на них для самих себя. Впрочем, ценовая конкуренция с белорусской продукцией, а также с той, которую нам нередко выдают за белорусскую, — это вообще тема отдельного исследования.А вот в том, что Беларусь, заигрывающая с Западом при каждом удобном и неудобном случае и постоянно критикующая российские антисанкции, по-прежнему может надеяться на ускоренный переход на внутрироссийские газовые цены и будет лидером в процессе создания единого рынка газа в ЕАЭС, теперь есть очень большие сомнения. Тот случай, когда экономику диктует политика…