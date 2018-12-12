Стало известно о договорённостях между военными России и Израиля
Стало известно о результатах переговоров, которые состоялись в Москве между представителями военных ведомств России и Израиля. Фактически это первый обстоятельный разговор между представителями ведомств после визита в Москву командующего ВВС ЦАХАЛ, совершённого через несколько дней после трагедии с Ил-20 в Сирии.
Информагентство ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщает, что военные двух стран договорились о взаимодействии между российской авиабазой Хмеймим в провинции Латакия (САР) и командным центром ВВС Израиля.
Отмечено, что среди важных тем была и тема, посвящённая вопросам функционирования именно прямого канала между ВВС Израиля и ВКС РФ, что позволит избежать негативных последствий в небе Сирии и у её воздушных границ.
Основной претензией к командованию ВВС Израиля со стороны российского оборонного ведомства было то, что наличие канала между военнослужащими не всегда означало своевременное его использование израильской стороной. Зачастую канал до последнего «молчал», хотя израильская авиация к тому моменту уже отправлялась для осуществления боевой операции в Сирию или же к её воздушным рубежам.
Именно такую ситуацию описывали в Минобороны России, сообщая о трагедии с Ил-20. Израиль, по заявлению российского оборонного ведомства, буквально за минуту сообщил о нахождении своих истребителей над той частью Средиземного моря, откуда самолёт радиоэлектронной разведки России заходил на посадку на ВПП аэродрома в Хмеймиме.
Сегодня сообщается, что российское и израильское военные ведомства договорились о продолжении контактов.
Информагентство ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщает, что военные двух стран договорились о взаимодействии между российской авиабазой Хмеймим в провинции Латакия (САР) и командным центром ВВС Израиля.
Отмечено, что среди важных тем была и тема, посвящённая вопросам функционирования именно прямого канала между ВВС Израиля и ВКС РФ, что позволит избежать негативных последствий в небе Сирии и у её воздушных границ.
Основной претензией к командованию ВВС Израиля со стороны российского оборонного ведомства было то, что наличие канала между военнослужащими не всегда означало своевременное его использование израильской стороной. Зачастую канал до последнего «молчал», хотя израильская авиация к тому моменту уже отправлялась для осуществления боевой операции в Сирию или же к её воздушным рубежам.
Именно такую ситуацию описывали в Минобороны России, сообщая о трагедии с Ил-20. Израиль, по заявлению российского оборонного ведомства, буквально за минуту сообщил о нахождении своих истребителей над той частью Средиземного моря, откуда самолёт радиоэлектронной разведки России заходил на посадку на ВПП аэродрома в Хмеймиме.
Сегодня сообщается, что российское и израильское военные ведомства договорились о продолжении контактов.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ЦАХАЛ
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