В декабре 2014 года новое украинское руководство решило растоптать былую славу героического соединения, 51-й гвардейской механизированной Перекопско-Харьковской Пражско-Волынской дважды краснознаменной орденов Ленина, Суворова и Кутузова мотострелковой бригады. Киев решил создать свою «лучшую на континенте» армию, а поэтому была сформирована 14-я отдельная механизированная бригада, в состав которой вошли 120 офицеров расформированной бригады и военнослужащих по контракту.Ранее, во время Великой Отечественной войны соединение участвовало в Донбасской оборонительной и Ростовской наступательной операциях (как 15-я стрелковая дивизия), вело упорные оборонительные бои на Валуйко-Россашанском направлении. Дивизия отличилась в Сталинградской и Курской битвах, участвовала в освобождении Левобережной Украины, успешно действовала в Березнеговато-Снигирёвской в Одесской наступательных операциях, форсировала Одер, внесла немалый вклад в успех Берлинской и Пражской операций. Боевой путь дивизии олицетворял мужество и героизм, являлся примером для воспитания бойцов, но у новый Украины свои герои.В угаре декоммунизации регалии легендарной гвардейской части новое соединение не унаследовало, но спустя 4 года существования 14 ОМБр понимаешь, что это к лучшему. Уже в марте 2015 года новое соединение начало участвовать в так называемой антитеррористической операции на Донбассе, убивая собственных граждан, включая женщин стариков и детей.Несмотря на заявление президента Петра Порошенко о «лучшей армии на континенте», в СМИ то и дело просачивается информация о чудовищных небоевых потерях ВСУ, дезертирстве и пьянстве. Не стала исключением и 14-я ОМБр.Так, например, в октябре 2017 года пьяные военнослужащие 14 бригады в ходе выяснения отношений устроили перестрелку, что привело к гибели 3 военных. В мае 2018 года двое военнослужащих 14 бригады самовольно покинули позиции и пытались перейти серую зону где и были задержаны силами народной милиции ЛНР.Покинуть самовольно позиции их заставило отсутствие воинской дисциплины, постоянное пьянство и употребление наркотических веществ офицерами и личным составом, а также неприязненное отношение местных жителей к ним. Последней каплей стало требование командиров отдать часть зарплаты на развитие бригады.Немаловажным показателем уровня подготовки личного состава 14 ОМБр стали танковые соревнования «Сильная Европа», прошедшие в июне 2018 года. Именно это соединение представляло Украину на международном конкурсе в Германии. Преодоление препятствий, спортивная эстафета, скоростная стрельба — так выглядели этапы турнира, и украинские танкисты показали достойный своей армии результат: заняли восьмое место! Из восьми возможных.Несмотря на плачевную ситуацию в ВСУ, Петр Порошенко не перестает рваться в НАТО, утверждая, что «создал сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии».