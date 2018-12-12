Египет представил ГАЗ-3308, оснащённый реактивной установкой
На военной выставке EDEX-2018 египетские оборонщики представили РСЗО SAKR на базе автомобиля российского производства «Садко» (ГАЗ -3308), сообщает Российская газета.
Издание напоминает, что российские вездеходы в настоящее время используются в армиях многих государств для переброски личного состава, транспортировки боеприпасов и других военных грузов. В некоторых странах, например в Сирии, на них монтируют также различные образцы артиллерийского вооружения – от спаренных зенитных пушек ЗУ-23-2 до 57-мм противотанковых пушек времен Второй мировой (ЗиС-2).
Благодаря своей высокой мобильности, эта техника хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях с террористическими формированиями.
Неизвестно, насколько повлиял сирийский опыт на египетских разработчиков, но они тоже пошли по такому же пути, вооружив «Садко» 122-мм реактивной системой залпового огня SAKR. Данная машина демонстрировалась в Египте впервые.
Ранее местные версии советской установки «Град» монтировались на автомобили ЗиЛ-131, Урал-4320 и КамАЗ-43118, а также на тягачи АТС-59Г.
На базе «Садко» инженеры смонтировали 4-трубный фрагмент установки. Предполагается, что такие боевые машины начнут поступать на вооружение десантных и других мобильных подразделений Вооруженных сил Египта.
Издание напоминает, что российские вездеходы в настоящее время используются в армиях многих государств для переброски личного состава, транспортировки боеприпасов и других военных грузов. В некоторых странах, например в Сирии, на них монтируют также различные образцы артиллерийского вооружения – от спаренных зенитных пушек ЗУ-23-2 до 57-мм противотанковых пушек времен Второй мировой (ЗиС-2).
Благодаря своей высокой мобильности, эта техника хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях с террористическими формированиями.
Неизвестно, насколько повлиял сирийский опыт на египетских разработчиков, но они тоже пошли по такому же пути, вооружив «Садко» 122-мм реактивной системой залпового огня SAKR. Данная машина демонстрировалась в Египте впервые.
Ранее местные версии советской установки «Град» монтировались на автомобили ЗиЛ-131, Урал-4320 и КамАЗ-43118, а также на тягачи АТС-59Г.
На базе «Садко» инженеры смонтировали 4-трубный фрагмент установки. Предполагается, что такие боевые машины начнут поступать на вооружение десантных и других мобильных подразделений Вооруженных сил Египта.
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