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Египет представил ГАЗ-3308, оснащённый реактивной установкой

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На военной выставке EDEX-2018 египетские оборонщики представили РСЗО SAKR на базе автомобиля российского производства «Садко» (ГАЗ -3308), сообщает Российская газета.




Издание напоминает, что российские вездеходы в настоящее время используются в армиях многих государств для переброски личного состава, транспортировки боеприпасов и других военных грузов. В некоторых странах, например в Сирии, на них монтируют также различные образцы артиллерийского вооружения – от спаренных зенитных пушек ЗУ-23-2 до 57-мм противотанковых пушек времен Второй мировой (ЗиС-2).

Благодаря своей высокой мобильности, эта техника хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях с террористическими формированиями.

Неизвестно, насколько повлиял сирийский опыт на египетских разработчиков, но они тоже пошли по такому же пути, вооружив «Садко» 122-мм реактивной системой залпового огня SAKR. Данная машина демонстрировалась в Египте впервые.

Ранее местные версии советской установки «Град» монтировались на автомобили ЗиЛ-131, Урал-4320 и КамАЗ-43118, а также на тягачи АТС-59Г.

На базе «Садко» инженеры смонтировали 4-трубный фрагмент установки. Предполагается, что такие боевые машины начнут поступать на вооружение десантных и других мобильных подразделений Вооруженных сил Египта.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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