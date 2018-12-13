Как Запад с российской пропагандой борется
В контексте противостояния Запада и России европейские страны под эгидой США формируют медийное пространство, которое, по их заявлениям, призвано «раскрыть вездесущую российскую пропаганду и дезинформацию». Эксперты, участвующие в многочисленных проектах, которые в основном финансируются из США, в один голос утверждают, что для победы над российской пропагандой надо «честно освещать события самим». Однако на деле все происходит иным образом.
Невозможно сосчитать, сколько создано различных проектов, организаций, открыто офисов, бюро и исследовательских центров, которые должны бороться с «российской дезинформацией». Одним из таких является Центр анализа европейской политики (англ. Center for European Policy Analysis, CEPA). Головной офис этого аналитического центра расположен в Вашингтоне, еще один офис — в Варшаве.
Финансирование идет за счет административно-штабной службы зоны Вашингтон (англ. Washington Headquarters Services, WHS). Примечательно, что в официальной отчётности этой службы основным спонсором значится Пентагон. Кроме того, среди спонсоров Центра указываются такие организации и проекты, как Государственный департамент США, Миссия США в НАТО, Балтийско-Американский фонд свободы, Европейское оборонное агентство и другие многочисленные организации и фонды, продвигающие антироссийскую риторику. Эту информацию при желании можно легко найти на официальном сайте.
Этот исследовательский центр, финансируемый в основном министерством обороны США — оплотом НАТО, разрабатывает методы противодействия российской пропаганде для Европы, преимущественно Восточной. Основные усилия аналитиков сосредотачиваются на таких странах, как Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина и Румыния. На сайте организации публикуются новости и доклады, «доказывающие» российскую пропаганду.
Не будем далеко ходить и откроем последний доклад, опубликованный на сайте CEPA. Ноябрьский доклад под названием «Хаос как стратегия. Рискованная игра Путина «Прометеизм»» рассказывает на 56 страницах о том, как русские теперь ведут войну. Как вы могли уже догадаться, воюет теперь Россия, по мнению американских аналитиков, с помощью хаоса.
Эксперты Центра пишут, что Россия создает условия для волнений и конфликтов внутри вражеского государства, используя СМИ и Интернет. Так называемая гибридная война без использования вооружения и военной техники. После такого заявления возник даже интерес почитать дальше. Однако дальше было одно разочарование.
Во-первых, аналитики называют «Прометеизм» в качестве основного метода наведения хаоса. Серьезно? Применять термин, который изначально характеризовал политическое и культурное движение в Европе, которое сначала было направлено против царской России, а затем СССР?! Концепцию прометеизма сформулировал глава Польши Юзеф Пилсудский в меморандуме от 1904 года, в котором указывал на необходимость использовать в борьбе с Россией многочисленные нерусские народы на берегах Балтийского, Чёрного и Каспийского морей.
Эта концепция успешно реализовывалась в Прибалтике, Польше, Азербайджане, Грузии, на Украине и других территориях современной России и ее соседних стран. Да-да. «Эксперты» из Центра так и пишут, что Путин использует методы Пилсудского. Только зачем России использовать ту же концепцию, которая нацелена на ее развал? Российская власть всегда заявляет, что для развития России ей важна стабильность в соседних государствах.
Во-вторых, в качестве доказательства приводят «доктрину Герасимова». Но такой доктрины нет! «Доктрину Герасимова» придумали пару лет назад такие же «эксперты по России». Западные русофобы, прочитав статью, основывающуюся на выступлении начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед офицерами Российской академии военных наук в январе 2013 года, переврали основной посыл.
Речь шла об использовании нелинейных, невоенных способов ведения войны. Так называемых методах гибридной войны, то есть вмешательстве во внутренние процессы государства. Однако Герасимов как раз рассказывал о том, что это США с помощью НАТО пользуется такими методами, устроив за последние десятилетия несколько «цветных» революций и свержения правящих режимов.
Герасимов скорее упрекал российских военных в недостаточном знании методов ведения современных войн, и рассказывал о том, как их ведут другие страны. И здесь уж точно не было никакой отсылки к российской военной доктрине. Кроме того, термин «гибридная война», который в докладе вменяют Герасимову, был использован за восемь лет до его выступления в эссе «Война будущего: появление гибридных войн». Работа эта вышла в 2005 году и ее соавтором оказался… нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис.
В новостях у СЕРА всё так же печально. При освещении инцидента в Азовском море Россия сравнивается с гитлеровской Германией, а Украина — с бедной Польшей того времени. Здесь можно сказать только то, что повезло тем, кто не знает английский язык, так как всю эту бредятину аналитический центр перестал переводить на русскоязычном сайте. На русском языке опубликовано всего 4 доклада, которые датируются 2015 и 2016 годами, а новости перестали переводить в начале этого года.
Вот так с помощью дезинформации на Западе борются с «российской дезинформацией». Приведенные примеры — лишь крупица в антироссийском океане западной пропаганды. Существование несчетного количества таких организаций, которые формируют антироссийский информационный фон, и есть прямое доказательство того, что США ведут против России гибридную войну.
Невозможно сосчитать, сколько создано различных проектов, организаций, открыто офисов, бюро и исследовательских центров, которые должны бороться с «российской дезинформацией». Одним из таких является Центр анализа европейской политики (англ. Center for European Policy Analysis, CEPA). Головной офис этого аналитического центра расположен в Вашингтоне, еще один офис — в Варшаве.
Финансирование идет за счет административно-штабной службы зоны Вашингтон (англ. Washington Headquarters Services, WHS). Примечательно, что в официальной отчётности этой службы основным спонсором значится Пентагон. Кроме того, среди спонсоров Центра указываются такие организации и проекты, как Государственный департамент США, Миссия США в НАТО, Балтийско-Американский фонд свободы, Европейское оборонное агентство и другие многочисленные организации и фонды, продвигающие антироссийскую риторику. Эту информацию при желании можно легко найти на официальном сайте.
Этот исследовательский центр, финансируемый в основном министерством обороны США — оплотом НАТО, разрабатывает методы противодействия российской пропаганде для Европы, преимущественно Восточной. Основные усилия аналитиков сосредотачиваются на таких странах, как Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина и Румыния. На сайте организации публикуются новости и доклады, «доказывающие» российскую пропаганду.
Не будем далеко ходить и откроем последний доклад, опубликованный на сайте CEPA. Ноябрьский доклад под названием «Хаос как стратегия. Рискованная игра Путина «Прометеизм»» рассказывает на 56 страницах о том, как русские теперь ведут войну. Как вы могли уже догадаться, воюет теперь Россия, по мнению американских аналитиков, с помощью хаоса.
Эксперты Центра пишут, что Россия создает условия для волнений и конфликтов внутри вражеского государства, используя СМИ и Интернет. Так называемая гибридная война без использования вооружения и военной техники. После такого заявления возник даже интерес почитать дальше. Однако дальше было одно разочарование.
Во-первых, аналитики называют «Прометеизм» в качестве основного метода наведения хаоса. Серьезно? Применять термин, который изначально характеризовал политическое и культурное движение в Европе, которое сначала было направлено против царской России, а затем СССР?! Концепцию прометеизма сформулировал глава Польши Юзеф Пилсудский в меморандуме от 1904 года, в котором указывал на необходимость использовать в борьбе с Россией многочисленные нерусские народы на берегах Балтийского, Чёрного и Каспийского морей.
Эта концепция успешно реализовывалась в Прибалтике, Польше, Азербайджане, Грузии, на Украине и других территориях современной России и ее соседних стран. Да-да. «Эксперты» из Центра так и пишут, что Путин использует методы Пилсудского. Только зачем России использовать ту же концепцию, которая нацелена на ее развал? Российская власть всегда заявляет, что для развития России ей важна стабильность в соседних государствах.
Во-вторых, в качестве доказательства приводят «доктрину Герасимова». Но такой доктрины нет! «Доктрину Герасимова» придумали пару лет назад такие же «эксперты по России». Западные русофобы, прочитав статью, основывающуюся на выступлении начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова перед офицерами Российской академии военных наук в январе 2013 года, переврали основной посыл.
Речь шла об использовании нелинейных, невоенных способов ведения войны. Так называемых методах гибридной войны, то есть вмешательстве во внутренние процессы государства. Однако Герасимов как раз рассказывал о том, что это США с помощью НАТО пользуется такими методами, устроив за последние десятилетия несколько «цветных» революций и свержения правящих режимов.
Герасимов скорее упрекал российских военных в недостаточном знании методов ведения современных войн, и рассказывал о том, как их ведут другие страны. И здесь уж точно не было никакой отсылки к российской военной доктрине. Кроме того, термин «гибридная война», который в докладе вменяют Герасимову, был использован за восемь лет до его выступления в эссе «Война будущего: появление гибридных войн». Работа эта вышла в 2005 году и ее соавтором оказался… нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис.
В новостях у СЕРА всё так же печально. При освещении инцидента в Азовском море Россия сравнивается с гитлеровской Германией, а Украина — с бедной Польшей того времени. Здесь можно сказать только то, что повезло тем, кто не знает английский язык, так как всю эту бредятину аналитический центр перестал переводить на русскоязычном сайте. На русском языке опубликовано всего 4 доклада, которые датируются 2015 и 2016 годами, а новости перестали переводить в начале этого года.
Вот так с помощью дезинформации на Западе борются с «российской дезинформацией». Приведенные примеры — лишь крупица в антироссийском океане западной пропаганды. Существование несчетного количества таких организаций, которые формируют антироссийский информационный фон, и есть прямое доказательство того, что США ведут против России гибридную войну.
- Автор:
- Виктор Курбатов
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