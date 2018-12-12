Меркель: Германия поддержит продление антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед парламентом в Бундестаге, заявила, что на предстоящем саммите Евросоюза Германия выступит за сохранение и продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце января следующего года, сообщает ТАСС.Меркель подтвердила, что в настоящее время Германия "обеспокоена действиями России" и "не приемлет претензий Москвы на Азовское море", в связи с чем на предстоящем саммите ЕС выступит за продление антироссийских санкций. Ранее канцлер ФРГ пояснила, что Европа ввела санкции против России "для защиты международного права". Также за сохранение санкций против России выступила Британия.31 января 2019 года истекает срок введенных Евросоюзом в 2014 году против России ограничительных мер, связанных с событиями в Донбассе и воссоединения с Крымом. Санкции ежегодно продлевались и несколько раз ужесточались методом введения ограничений для новых физических и юридических лиц России.Ранее Украина потребовала от США и европейских стран введения новых и ужесточения старых санкций из-за инцидента в Керченском проливе, когда состоялась провокация с незаконным пересечением украинскими бронекатерами российской госграницы.