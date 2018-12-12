NI: Москва готова расчехлить "Мёртвую руку"

Если Соединенные Штаты начнут развёртывать ракеты средней дальности в Европе (после выхода из Договора РСМД), Россия рассмотрит вопрос о принятии доктрины упреждающего ядерного удара.

У России есть опыт в разработке вооружений, которые, по крайне мере, на бумаге выглядят устрашающими: крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, роботизированные подводные лодки с боеголовками по 100 мегатонн.