NI: Москва готова расчехлить "Мёртвую руку"
Американский журнал The National Interest публикует очередную статью о «смертоносном» российском оружии. Стоит заметить, что характер публикаций в этом издании весьма специфический, и одни и те же российские вооружения то расхваливаются, то попадают под стрелы авторской критики. На этот раз речь в The National Interest идёт о так называемом оружии «Судного дня» - системе «Периметр», которую на Западе именуют «Мёртвой рукой».
Из материала:
Из статьи:
Теперь, как утверждает автор публикации Майкл Пек, Москва "готова расчехлить смертоносный «Периметр» (или «Мёртвую руку»)".
При этом заявлено, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности одновременно приводит Москву в «бешенство» и в «ужас».
Далее NI ссылается на бывшего командующего РВСН Виктора Есина, который в интервью ТК «Звезда» на днях заявил о продолжившихся работах над системой «Периметр» и после распада СССР.
Заявление Есина о том, что «Периметр» существует и даже прошёл через усовершенствование, США озадачили. При этом автор статьи в NI заявляет: «Если в России сейчас «Периметр» обсуждается публично, то это повод для беспокойства остальных».
После этого возникает вопрос: так у кого конкретно вызывает "ужас" ситуация с ДРСМД?
Стоит напомнить, что система "Периметр" - комплекс автоматического управления ОТВЕТНЫМ массированным ядерным ударом. О каком упреждающем ударе со стороны России идёт речь, не понятно.
Из материала:
Если Соединенные Штаты начнут развёртывать ракеты средней дальности в Европе (после выхода из Договора РСМД), Россия рассмотрит вопрос о принятии доктрины упреждающего ядерного удара.
Из статьи:
У России есть опыт в разработке вооружений, которые, по крайне мере, на бумаге выглядят устрашающими: крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, роботизированные подводные лодки с боеголовками по 100 мегатонн.
Теперь, как утверждает автор публикации Майкл Пек, Москва "готова расчехлить смертоносный «Периметр» (или «Мёртвую руку»)".
При этом заявлено, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности одновременно приводит Москву в «бешенство» и в «ужас».
Далее NI ссылается на бывшего командующего РВСН Виктора Есина, который в интервью ТК «Звезда» на днях заявил о продолжившихся работах над системой «Периметр» и после распада СССР.
Заявление Есина о том, что «Периметр» существует и даже прошёл через усовершенствование, США озадачили. При этом автор статьи в NI заявляет: «Если в России сейчас «Периметр» обсуждается публично, то это повод для беспокойства остальных».
После этого возникает вопрос: так у кого конкретно вызывает "ужас" ситуация с ДРСМД?
Стоит напомнить, что система "Периметр" - комплекс автоматического управления ОТВЕТНЫМ массированным ядерным ударом. О каком упреждающем ударе со стороны России идёт речь, не понятно.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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