В Австралию прибыли два первых строевых истребителя F-35A

Первая пара строевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" прибыла 10 декабря на авиабазу "Уильямстаун" ВВС Австралии для постоянного базирования. В торжественной церемонии встречи самолетов принял участие министр обороны Кристофер Пайн, сообщает ЦАМТО.Истребители F-35, которым уже присвоили номера австралийских ВВС AU-1 и AU-2, вылетели с авиабазы ВВС США "Льюк" (шт.Аризона) 3 декабря и в сопровождении самолета-заправщика начали перегонный полет до Австралии. Они входят в первую партию из заказанных в ноябре 2009 года 14 истребителей F-35A, которые заменят в австралийских ВВС самолеты F/A-18A/B "Хорнет", планируемые к снятию с вооружения к 2022 году.Сборка F-35A для ВВС Австралии началась в 2011 году. Именно самолеты AU-1 и AU-2 были первыми, переданными ВВС Австралии, но до сегодняшнего дня они базировались на авиабазе "Льюк" в Аризоне, где на них проходили обучение пилоты австралийских ВВС.Всего же ВВС Австралии планирует получить до 100 самолетов F-35А. Командование ВВС планирует сформировать четыре строевых и одну учебные эскадрильи F-35.Австралия участвует в программе разработки F-35 с 2002 года. На текущий момент более 50 австралийских компаний в рамках проекта получили контракты на производство комплектующих к самолету общей стоимостью более 1,2 млрд. долл.