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ТК "Звезда" сообщил о "вертикальном взлёте" МиГ-35 на форсаже

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Сегодня «Военное обозрение» сообщало о лётных испытаниях многоцелевого истребителя МиГ-35. Речь шла в том числе об отработке применения бортовых электронных систем на фоне постановки условным противником интенсивных помех.

ТК "Звезда" сообщил о "вертикальном взлёте" МиГ-35 на форсаже



На телеканале «Звезда» тем временем опубликованы кадры испытаний новейшего российского истребителя. При этом сюжет имеет весьма «громкое» название: «Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съёмка». Сама фраза «вертикальный взлёт» вызвала неподдельный интерес пользователей, однако в итоге многие оказались разочарованы. То, что в сюжете названо «вертикальным взлётом», является, по сути, горизонтальным разбегом с последующим началом набора высоты. При этом длина разбега, на самом деле, крайне мала. Добиться существенного его снижения позволяет существенная тяга двигателей.



Ранее сообщалось о том, что в ходе лётных испытаний БРЭО самолётов МиГ-35 и МиГ-35УБ подтвердило свои заявленные характеристики. Эффективно себя показала система управления вооружениями.

Стоит напомнить, что некоторое время назад сообщалось о готовности устанавливать на истребители МиГ-35 лазерное оружие. Такое заявление сделал в частности гендиректор корпорации Илья Тарасенко. О мощности этого оружия и каких-либо других его параметрах, по понятным причинам, пока не сообщается.
Использованы фотографии:
корпорация "МиГ"
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