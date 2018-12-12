ТК "Звезда" сообщил о "вертикальном взлёте" МиГ-35 на форсаже
Сегодня «Военное обозрение» сообщало о лётных испытаниях многоцелевого истребителя МиГ-35. Речь шла в том числе об отработке применения бортовых электронных систем на фоне постановки условным противником интенсивных помех.
На телеканале «Звезда» тем временем опубликованы кадры испытаний новейшего российского истребителя. При этом сюжет имеет весьма «громкое» название: «Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съёмка». Сама фраза «вертикальный взлёт» вызвала неподдельный интерес пользователей, однако в итоге многие оказались разочарованы. То, что в сюжете названо «вертикальным взлётом», является, по сути, горизонтальным разбегом с последующим началом набора высоты. При этом длина разбега, на самом деле, крайне мала. Добиться существенного его снижения позволяет существенная тяга двигателей.
Ранее сообщалось о том, что в ходе лётных испытаний БРЭО самолётов МиГ-35 и МиГ-35УБ подтвердило свои заявленные характеристики. Эффективно себя показала система управления вооружениями.
Стоит напомнить, что некоторое время назад сообщалось о готовности устанавливать на истребители МиГ-35 лазерное оружие. Такое заявление сделал в частности гендиректор корпорации Илья Тарасенко. О мощности этого оружия и каких-либо других его параметрах, по понятным причинам, пока не сообщается.
На телеканале «Звезда» тем временем опубликованы кадры испытаний новейшего российского истребителя. При этом сюжет имеет весьма «громкое» название: «Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съёмка». Сама фраза «вертикальный взлёт» вызвала неподдельный интерес пользователей, однако в итоге многие оказались разочарованы. То, что в сюжете названо «вертикальным взлётом», является, по сути, горизонтальным разбегом с последующим началом набора высоты. При этом длина разбега, на самом деле, крайне мала. Добиться существенного его снижения позволяет существенная тяга двигателей.
Ранее сообщалось о том, что в ходе лётных испытаний БРЭО самолётов МиГ-35 и МиГ-35УБ подтвердило свои заявленные характеристики. Эффективно себя показала система управления вооружениями.
Стоит напомнить, что некоторое время назад сообщалось о готовности устанавливать на истребители МиГ-35 лазерное оружие. Такое заявление сделал в частности гендиректор корпорации Илья Тарасенко. О мощности этого оружия и каких-либо других его параметрах, по понятным причинам, пока не сообщается.
- Использованы фотографии:
- корпорация "МиГ"
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