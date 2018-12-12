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Под Владимиром мемориальная табличка Солженицыну не продержалась и дня

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Владимирские СМИ сообщили о том, что мемориальная табличка, которую открыли в честь 100-летия со дня рождения писателя Александра Солженицына, не продержалась и дня. Речь идёт о мемориальной табличке, которая была открыта в городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) в память о том, что именно в этом районе сразу же после ссылки и жил Солженицын около двух лет.

Под Владимиром мемориальная табличка Солженицыну не продержалась и дня



Открытие мемориальной доски проводилось в торжественной обстановке – с выступлением представителей местной администрации, творческих коллективов.

Но, как сообщает издание «Комсомольская правда», уже на следующий день горожане обнаружили, что табличка разбита. О случившемся было заявлено в местное отделение полиции.

Информационное агентство «Интерфакс» добавляет, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Приводится заявление заместителя главы администрации Гусь-Хрустального Инессы Тишкиной:
Мы будем прилагать все усилия к её восстановлению. Будем обсуждать этот вопрос в ближайшее время.


Местная чиновница добавила, что доска находилась под бронированным стеклом, а потому злоумышленник хорошо знал, какой силы удар нужно нанести, чтобы табличку разбить.

Тишкина:
Повредить её можно было только кувалдой, причём бить именно в то место, где бронь может разбиться.


Она назвала это целенаправленной акцией. Табличку снимают для восстановления.

Кстати, возникает вопрос: а много ли в нашей стране мемориальных табличек размещаются под бронированными стёклами? Ответ категоричен: нет. А потому можно предположить, что в Гусь-Хрустальном предполагалось, что табличку «нужно защищать».

Репортаж телерадиокомпании "Губерния 33":
Использованы фотографии:
ТК Губерния 33
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