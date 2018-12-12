Сбежавший на Украину Бабченко подал на Россию иск в ЕСПЧ
Бывший российский журналист Аркадий Бабченко, сбежавший на Украину, заявил, что подал в Европейский суд по правам человека иск против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Бабченко, весной участвовавший в инсценировке собственного убийства, организованной СБУ якобы для предотвращения реального его устранения, сегодня подтвердил, что подал иск против России в Европейский суд по правам человека. При этом он утверждает, что в иске не только обвинение России в организации его убийства, но и другие претензии, которые он изложил "на четырнадцати листах мелким шрифтом". Бабченко обвиняет Россию в "травле, незаконных уголовных делах, слежке и удушении свободы слова". При этом "беглец на Украину" добавил, что всю информацию он сопроводил фотографиями, видеозаписями и "доносами".
Бабченко уверен, что выиграет иск у России, так как его адвокатом стал Бен Еммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. С суммой иска Бабченко пока не определился, но заявил, что сумма будет "нормальной", а потратит он ее на украинских снайперов, "которым всегда что-то надо".
Между тем, в Страсбургском суде подтвердили, что иск Бабченко к России уже получен.
Бабченко, весной участвовавший в инсценировке собственного убийства, организованной СБУ якобы для предотвращения реального его устранения, сегодня подтвердил, что подал иск против России в Европейский суд по правам человека. При этом он утверждает, что в иске не только обвинение России в организации его убийства, но и другие претензии, которые он изложил "на четырнадцати листах мелким шрифтом". Бабченко обвиняет Россию в "травле, незаконных уголовных делах, слежке и удушении свободы слова". При этом "беглец на Украину" добавил, что всю информацию он сопроводил фотографиями, видеозаписями и "доносами".
Бабченко уверен, что выиграет иск у России, так как его адвокатом стал Бен Еммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. С суммой иска Бабченко пока не определился, но заявил, что сумма будет "нормальной", а потратит он ее на украинских снайперов, "которым всегда что-то надо".
Между тем, в Страсбургском суде подтвердили, что иск Бабченко к России уже получен.
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