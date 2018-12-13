Универсальные экспедиционные корабли. Оригинальное предложение с неясным будущим



Большой десантный корабль "Иван Грен" пр. 11711



Крейсер-вертолетоносец "Ленинград" пр. 1123 "Кондор"

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://arms-expo.ru/

http://marine.gov.ru/

http://flot.com/

http://globalsecurity.org/

Российский военно-морской флот нуждается в надводных кораблях разных классов, и судостроительная промышленность готова разрабатывать и поставлять необходимые образцы. При этом конструкторские бюро выступают с оригинальными предложениями, предусматривающими строительство кораблей совершенно новых классов или необычных архитектур. Так, в этом году Объединенная судостроительная корпорация рассказала о создании перспективного «экспедиционного корабля», способного решать несколько разных боевых задач.О новой разработке российских конструкторов стало известно в августе этого года, во время проведения международного военно-технического форума «Армия-2018». О существовании необычного проекта 21 августа объявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Более того, из слов главы ОСК следовало, что проект прошел необходимые стадии и вскоре будет выполнен в металле.По словам А. Рахманова, в рамках действующей Госпрограммы вооружений Объединенная судостроительная корпорация должна будет построить перспективный экспедиционный корабль. Руководитель ОСК не стал вдаваться в подробности, но раскрыл некоторые общие данные по проекту. Предлагается строительство универсального надводного корабля, сочетающего в себе функции нескольких боевых единиц разных классов. Прежде всего, экспедиционный корабль сможет высаживать десанты и нести вертолеты. Кроме того, на его борту может быть развернут мобильный госпиталь.Развивая тему кораблей с авиационной группой, А. Рахманов высказался в пользу их необходимости. Флоту нужны авианосцы и вертолетоносцы, поскольку это связано со спецификой геополитических интересов страны. Впрочем, для начала разработки подобных кораблей требуется выработать четкую концепцию.Через несколько месяцев глава ОСК вновь затронул тему универсального экспедиционного корабля. В конце октября журналисты задали А. Рахманову вопрос о судьбе нового проекта, и он раскрыл некоторые его подробности, а также планы технического и иного характера. Оказалось, что в основе перспективного корабля будет лежать один из существующих проектов.Президент ОСК напомнил о недавнем завершении работ по десантному кораблю «Иван Грен» проекта 11711, а также о продолжении работ по тематике универсальных десантных кораблей. Он указал, что перспективный экспедиционный корабль может быть построен на основе конструкции существующих БДК пр. 11711. Впрочем, пока речь идет только о предварительной проработке идей и решений, которые в дальнейшем могут быть применены в реальном проекте.В октябре также были раскрыты цели и задачи предлагаемого корабля. Как следует из его названия, экспедиционный корабль должен обеспечивать работу определенных экспедиций на удалении от баз. Корабль сможет доставлять людей и технику в нужный район и должен будет обеспечивать решение поставленных задач. В некоторой мере он станет аналогом десантного корабля.Вновь тему универсального экспедиционного корабля подняли 3 декабря. На этот раз А. Рахманов указал часть технических подробностей. Проект разработки неназванного конструкторского бюро предусматривает строительство кораблей с общей носовой и подводной частью. На них должны монтироваться специализированные надстройки, соответствующие тому или иному классу и его основным задачам. Предлагаются четыре конфигурации такого корабля. К сожалению, более подробные данные о техническом облике нового семейства кораблей пока не приводились.Из немногочисленных официальных заявлений следует, что российская судостроительная промышленность разработала необычный и крайне интересный проект. Изначально говорилось об универсальном корабле, способном решать набор разных задач, но на днях стало известно, что речь идет о создании унифицированной платформы, перестраиваемой в нужной конфигурации для выполнения тех или иных функций.По всей видимости, в основе нового корабля или семейства кораблей будет лежать конструкция существующих БДК проекта 11711. При этом должны заимствоваться только часть элементов корпуса и, возможно, то или иное внутреннее оснащение. Заявленные цели проекта показывают, что надводная часть корпуса и надстройка корабля будут входить в состав специализированных элементов – разных для каждого корабля семейства.Напомним, проект большого десантного корабля «11711» был разработан с широким использованием наработок по предыдущему проекту 1171 «Тапир». В первую очередь, был использован весьма удачный корпус, который незначительно доработали в соответствии с новыми требованиями. Большая часть прочих элементов конструкции и систем пошла под замену. Итогом этого стало строительство двух БДК нового типа – «Иван Грен» и «Петр Моргунов».Существующие корабли проекта 11711 имеют общую длину 120 м. Ширина корпуса – 16,5 м, нормальная осадка – 3,6 м. Водоизмещение составляет 5 тыс. т. Для сравнения, БДК типа «Тапир» были на несколько метров короче и уже, а их полное водоизмещение не превышало 4,4 тыс. т. Корабли последнего проекта комплектуются дизельной энергоустановкой мощностью 4 тыс. л.с., обеспечивающей скорость хода до 18 узлов. Дальность плавания – до 3500 морских миль.Внутри корпуса БДК пр. 11711 размещается т.н. танковая палуба, доступ на которую обеспечивается люками в верхней палубе и носовой аппарелью. Корабль может взять на борт до 13 основных танков, до 36 легких боевых бронированных машин или до 300 солдат с вооружением. Корабль вооружен несколькими артиллерийскими установками АК-630М и АК-630М-2 с шестиствольными автоматами и пулеметами. Ракетное вооружение отсутствует, но предусматривается применение комплекса выстреливаемых пассивных помех КТ-308-04.По своим габаритам и объемам корпус БДК проекта 11711 соответствует требованиям к некоторым другим классам кораблей. В теории на его базе могут быть построены боевые единицы иного назначения, такие как фрегаты, корветы или большие противолодочные корабли. Впрочем, для решения такой конструкторской задачи придется отказаться от штатных надстроек, а также задействовать внутренние объемы корпуса, лишив корабль танковой палубы.Согласно доступным данным, новый проект т.н. экспедиционного корабля предусматривает использование только носовой и подводной части существующего корпуса. Возможно, такая платформа для строительства специализированных кораблей будет иметь собственную энергетическую установку и некоторые общекорабельные системы. Все эти средства и системы придется теми или иными способами соединять с оснащением модульной надстройки.Проект 11711 предусматривает использование дизельной энергетической установки. Состав двигателей будущего универсального корабля не уточнялся. Он может получить как дизели, так и иные двигатели. Состав энергоустановки должен определяться в соответствии с обеспечиваемыми характеристиками, пожеланиями эксплуатанта и возможностями привлечения тех или иных поставщиков.По словам А. Рахманова, будущий экспедиционный корабль будет совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля. В последнем случае возможно использование уже отработанной архитектуры «Ивана Грена» или «Петра Моргунова». В частности, можно сохранить штатную танковую палубу при одновременной переработке прочих элементов корабля. В целом, есть все основания полагать, что экспедиционный корабль в десантной конфигурации будет максимально похож на существующие БДК, чему способствует подход к его конструированию.Новая концепция предусматривает строительство авианосца и вертолетоносца на основе единой платформы. Очевидно, что авианосец на доработанном корпусе БДК пр. 11711 не сможет получить полноразмерную полетную палубу, и это предъявляет особые требования к его авиационной группе. Получить желаемые боевые качества без значительного увеличения корабля можно лишь при использовании самолетов вертикального взлета и посадки. Однако такая техника, к сожалению, в нашей стране на данный момент отсутствует.В недавнем прошлом руководство оборонной промышленности говорило о намерении создать перспективный самолет вертикального взлета для морской и палубной авиации. Однако готовый проект такого рода все еще отсутствует, и сроки его появления остаются под вопросом. Вместе с ними неопределенной оказывается и судьба экспедиционного корабля-авианосца.В имеющихся габаритах может быть построен авианесущий корабль, оснащенный только вертолетами. Винтокрылые машины не нуждаются в крупной полетной палубе с трамплином или катапультой, что сокращает требования к кораблю-носителю. Авиационная группа экспедиционного вертолетоносца способна решать транспортные, боевые и вспомогательные задачи. На борту корабля могут базироваться ударные вертолеты, машины радиолокационного обзора, а также противолодочные и транспортные летательные аппараты.В отечественной истории уже были корабли, предназначенные для несения вертолетов разного назначения. Два противолодочных крейсера-вертолетоносца проекта 1123 «Кондор» несли службу с конца шестидесятых годов до начала девяностых. Корабли водоизмещением более 15 тыс. т имели авиагруппу в составе 14 вертолетов. Это были машины Ка-25 поисково-спасательной и противолодочной модификации. Также корабли получили развитое ракетное, артиллерийское и торпедное вооружение. Новые экспедиционные вертолетоносцы могут стать своеобразным переосмыслением идей проекта «Кондор» с их реализацией на основе современных технологий и решений.Следует напомнить, что в недавней отечественной истории вертолетоносцами именовали французские универсальные десантные корабли типа «Мистраль». Действительно, такие УДК оснащаются полетной палубой, на которой могут работать от 16 до 32 вертолетов разных типов. Будет ли на базе экспедиционного корабля строиться некое подобие зарубежных универсальных десантных – неизвестно. Однако не стоит исключать и такой вариант развития событий.Предложение о строительстве кораблей на базе общей платформы имеет очевидные преимущества, связанные с применением унифицированных элементов конструкции. Это может в известной мере упростить и удешевить как разработку новых кораблей разных классов, так и их строительство. Кроме того, оно соответствует пожеланиям военного ведомства, проявляющего особый интерес к современным модульным проектам.Успешная реализация новых идей и запуск строительства перспективных унифицированных кораблей могут иметь известные положительные последствия. Стоит ожидать ускорение строительства и ввода в строй отдельных боевых единиц. В дальнейшем, по мере передачи новых кораблей и продолжения их службы, сходство конструкции в некоторой мере упростит проведение ремонта и модернизации. Узлы и агрегаты кораблей разного назначения можно будет обслуживать и ремонтировать по общим методам.Тем не менее, новое предложение имеет существенные недостатки. Прежде всего, следует задать вопрос о технической возможности создания «экспедиционных кораблей» разных классов с общим корпусом. Назначение корабля предъявляет требования к его конструкции. Функции разных классов могут предъявлять столь разные требования, что их не удастся выполнить в унифицированном корпусе. Либо это приведет к сокращению степени унификации и потере связанных с ней преимуществ. В итоге конструкторам приходится решать массу крайне сложных задач.Вопросы вызывает выбор базового проекта для создания платформы. Большой десантный корабль пр. 11711 не отличается выдающимся запасом объемов и габаритов, необходимым для строительства УДК или авианосца. Впрочем, базовая платформа может лишь основываться на существующей конструкции, но отличаться от нее габаритами и допустимым водоизмещением. Как будет решен этот вопрос – возможно, станет известно позже.Наконец, судьба оригинального проекта прямо зависит от взглядов и мнения министерства обороны. Ему предстоит стать заказчиком перспективных кораблей, и потому они должны полностью соответствовать актуальным взглядам командования. Как военное и политическое руководство оценивает предложенный проект экспедиционного корабля – неизвестно. Пока об этой разработке рассказывало только руководство ОСК, тогда как представители Минобороны хранили молчание. Можно ожидать, что в обозримом будущем военные все же прокомментируют любопытное предложение.О разработке необычного для нашего флота проекта было объявлено всего несколько месяцев назад. За прошедшее время были раскрыты немногочисленные подробности, и даже ограниченный объем доступной информации способен привлечь внимание к оригинальному предложению. Кроме того, доступные данные становятся основанием для различных прогнозов и оценок.Однако сведений о проекте пока крайне мало, и его перспективы остаются неизвестными. Очевидно лишь то, что судостроением предложена крайне интересная и необычная концепция универсальных и унифицированных кораблей, имеющая свои плюсы и минусы. Смогут ли сильные стороны проекта перевесить недостатки и заинтересует ли такое предложение потенциального заказчика, станет известно позже.