Записки Колорадского Таракана. Внеплановое «за Россию обидно»







Можно сказать, что влез без очереди, но уж простите, уважаемые, я не Зоя Космодемьянская, я, скорее Павлик Морозов. То есть молчать не стану, тем более что повод более чем весомый.Вот отродясь не думал, что мне так будет обидно за державу. Не за нашу, понятное дело, тут уже обижаться порой просто глупо. Обидно стало за Россию, где людям на уши начали вешать развесистую лапшу якобы украинского замеса.Не знаю, кто там и как будет определять, кому верить, а кому нет, но вот вам: Таракан против Василисы из «Комсомольской правды».Вот я в ближайшее воскресенье тоже совершу вояж в Россию и обязательно напишу что-то подобное. И пусть меня кто-нибудь ловит на слове и опровергает.Итак, понеслась она, правда-матушка о Киеве-батюшке и Украине!Начну с самого начала, только фото пока пропущу. Хотя о нем тоже ой, как интересно будем поговорить!Скажем правду: корреспондент «КП» была в Киеве на Майдане и Бессарабке. Все. Больше нигде она не была, да и не надо ей этого. Хотя – зря.Киев… Вы не поверите, но Киев – он довольно большой. Не такой громадный, конечно, как Москва, но тем не менее. И, чтобы понять и оценить, надо не только по майдану прошвырнуться. У Киева есть и душа, и сердце, и даже желудок! И это все НЕ МАЙДАН!Хотя я вам об этом три года уже толкую… С переменным, так сказать, успехом. То Няш-Таракаш, то свидомит усатый.Вот тут, читая душераздирающий рассказ Василисы о ее попутчице Галине, соглашусь. Бутафория как есть.Забавно звучит, да? Есть у Галины с «мужем» дом, где они прямо мечтали встретить Новый год. На Украине, понятное дело. Но почему-то до этого момента упорно торчали в России. Можно много говорить о таких вот украинских бабах и дивчинах, у которых волшебно имеются такие вот «мужья» на территории агрессора. Любовь, как говорится, зла. Полюбишь и такого… с РУССКИМ паспортом.Интересно было бы посмотреть, каков он, этот русский паспорт. Российские-то я видал…Но да ладно. Попутчица Василисы как по заказу являет собой этакий образчик украинского неадеквата. Мало того что бросив «мужа» несется сломя голову к родне с грузом обносков, так еще и тащит за собой дитятку.Дитятко тоже явление интересное. 17 лет. Нервничает, что на границе могут повестку вручить, но тем не менее, движется вместе с мамой на Родину.Ага, как есть, бутафория! 34 тысячи дезертиров – это тоже бутафория? Ладно, да, в армию берут с 18 лет. Мама и Дима считать не умеют, что после наступления Нового, 2019 года, который они едут "дома" отмечать-встречать, Диме будет как раз «неполные 18», и его 158% обратно в Россию никто не выпустит. Ибо – призывник.Нет, понятно, что очень хочется выставить нас… Но дорогие мои, у нас такие дуры, как Галя, просто не выживают, времена не те! Слово Таракана, не выживают.А вообще, нормальная мама, если есть возможность куда-то в Мордор отправить чадо призывного возраста, она его отправит. К «мужу», если возьмет, к родственникам, да хоть к оркам с гоблинами, лишь бы от передовой подальше. Выбор между Россией и АТО однозначен.Но такая Галя вряд ли могла стать героем такого «репортажа».То же самое могу сказать и в адрес украинских мужчин, которыхНу а на бандурах чего не играют и сапоги смальцем не чистят? Ай, Василиса, ай, молодец! Ну чем еще могут заниматься украинские мужики, которые едут из России домой? Конечно, распивать горилку. Ведь для нормального украинца нарыть в Москве настоящей горилки – раз плюнуть. Конечно, купить в дорогу обычной водки и колбаски в любом магазине – это не по-нашему. Только горилка с салом!А вообще, не горилку с салом, если что, из России тащат. Открою секретик: икра и копченая рыба – вот основная статья довозного импорта. И, сразу после границы по всем купе и плацкартным отсекам сразу пойдут желающие купить у вас все это добро.Запах кирзовых ботинок… И вот даже и не знаю, что сказать-то… Честно скажу, несмотря на то, что в армии был, чего-чего, а кирзовых ботинок не видал. Еще в те, советские времена, когда кирзовые сапоги были в обиходе. Но вот кирзовых ботинок не видал.Женщина… Ей можно не знать, что украинская армия, как и все прогрессивные армии мира, ходит исключительно в ботинках из кожи.Ну и по Киеву все в таком же духе. Депрессивно-прогрессивном.Да-да-да! Только не в «киевских переходах», а в «киевском переходе»! В одном, на майдане, там же и я не так давно снимал. Сопряженном с метро, и вообще, я писал в «Записках», что наши бомжастые с началом зимы перебрались в метро. Там теплее. И этот переход, на Майдане, он тоже метро подогревается.А на остальных переходах пусто. И если кого там и можно случайно найти, то это будут ребятки по типу «часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля». Ненадолго, в общем.Ага, а на Арбате много покупателей? Я вам Бессарабку показывал, это же реально как ваш московский Арбат, только с едой! И сала нет, какое горе!А ничего, что не салом единым человек сыт? К нему еще и колбаски надо, и мясца, и рыбки?Вы, дорогие мои (во всех смыслах) москвичи, все, как один, на Арбате сувениры покупаете? Вот и у нас Бессарабка для приезжих. Зато у нас там продавцы могут на всех языках отоваривать. Очень выпускники факультета иностранных языков КГУ в почете.Ха-ха-ха! Высадил? Наш? Киевский бомбила с вокзала? Вот вранье…А то они не в курсе, какой поезд подошел? Вот в тройную цену для москвички поверю, но кто ж виноват, что так? Умный человек, он «Убер» вызовет. А другой… Василисе еще бы стоило футболку поверх парашюта надеть, чтобы Путин с одной стороны и «Крымнаш» с другой. И удивляться, что так много запросили.Вот сказала бы Василиса честно, что просто плохо стало от названной цены (небось, в долларах назвали), что и решила так прогуляться…Ну и главное. На закуску.И фото, которое сделал человек, не имеющий никакого отношения к «Комсомольской правде».Вот скажите мне, кто мешал Василисе взять и сфотографировать те марши, которые проходили в дни ее пребывания в Киеве? Почему один-единственный, 7 декабря, попавший в объектив сотрудника "Рейтер"?Ах, да, я забыл эту странную особенность энергосферы Украины – выпивать заряды всех энергоносителей, не давая снимать фото и видео. Так что, понимаю, пока шли ежедневные антироссийские марши, вся аппаратура Василисы стояла на зарядке. И так каждый день.Бывает…Но вот я вам скажу такое, и даже доказательство приведу. Марш этот кривожадные наши собирали дней пять. И, если это не заметно по фото «Рейтера», то сообщу – не собрали. Эти калеки – результат жадности, ибо по негласному закону, час топтания на холоде стоит 100 гривен. Нет денег – нет толпы.Вот призывы одного из вербовщиков. Как раз на тот «марш». Пожадничали, за 400-500 гривен студенты, например, пошли бы. А за 200 – пусть сам прыгает.Это вот как раз к вопросу о политической активности нашей. Сообщения с телефончика одного из моих младшеньких, им всем в университете приходило. Кто пришел — вон они, на фото.А больше у нас "ежедневных шествий" не было. Извини, Василиса, но наврала ты тут немного. Самую чуть, но вот что есть — то есть.Что можно еще сказать о материале Василисы? Ну, заказали ей показать нас тупыми да убогими. Оно так-то понятно, что «лишь бы не как на Украине».И я соглашусь, что у нас есть, чем ткнуть в глаза. И как раз я, от имени всего прогрессивного насекомьего общества, этим и занимаюсь. Честно и справедливо.А вот когда так, начинают про нас сказки придумывать, то я почему-то в ярость впадаю. И обещаю, что после своего визита на вашу сторону тоже обязательно найду чего-нибудь этакое. На вашей стороне. И ткну, как говориться, в овал лица.Так что – ждите.А вот вам, дорогие мои, реальные картинки нашей жизни. Те, которых Василиса не увидела. Снял буквально намедни, просто вот душа попросила пошататься по городу, да впечатлений поднабраться.И да, кто там еды не нашел в Киеве? Не там искала!Что тут комментировать? Да нечего. Если есть Город — он будет жить. Если есть нормальные Люди в Городе — будут жить. Несмотря как бы ни на что.И еще хочу одну философию вам толкнуть.Бойтесь тех, кто сегодня других неполноценными выставляет. Сегодня не вас, а завтра? Это я не только в Василисе, это я и Сереже Брилеве, это я и о нашем Диме Киселеве. Ну да, Дима-то он ваш теперь, а раньше? А раньше наш был. С потрохами.А речи какие толкал... Ну сегодня он то же самое у вас метелит, не остановить. Так что... Хотя это я так, ворчу уже по-стариковски.Но все, хватит, теперь – до скорой встречи с некоторыми из вас, читайте вашего Таракана, а не всяких там Василис-сказочниц. Не ведитесь на всякий бред, ибо как вы смотрите на мир, так и мир будет смотреть на вас.Будьте здоровы, живите радостно, улыбайтесь и радуйтесь каждому нормальному дню! Будем жить!