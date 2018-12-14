Кризис капитализма и его кровавые итоги
Что происходит во внешне благополучной Франции? Почему волнения перекидываются и на другие страны Европы? Что делает Трамп? Почему проект либеральной, зависимой от Запада Российской Федерации не имеет будущего?
Суть в том, что глобализация на основе западного проекта привела человечество в тупик. Общество потребления привело к тому, что человечество «съедает» планету, её ресурсы, а они не бесконечны. Начался системный кризис: экологический, биосферный, кризис западного проекта, кризис библейского проекта, кризис капитализма, кризис человечества, кризис белой расы, кризис Западного мира, кризис глобального Севера и Юга, финансово-экономический кризис, ведущий к социально-политическому кризису.
Все нынешние проблемы – революции, восстания, войны, экономические кризисы, провокации, голод и т. д., всё это проявление системного кризиса, кризиса капитализма. Нынешняя модель исчерпала себя. Западный проект изначально основан на несправедливой концепции, господстве немногих «избранных», господ-рабовладельцев над «двуногими орудиями», рабами-потребителями. Запад – это мир-вампир, который постоянно расширялся, захватывал новые территории, грабил («высасывал»), уничтожал целые цивилизации, культуры, страны, народы и племена. Хозяева Запада уничтожили и ограбили сотни миллионов людей, подчинили Америку, Африку, Австралию, большую часть Азии и островные территории Атлантического и Тихого океанов. В результате в XX столетии окончательно сложилась грабительская, паразитарная система, где есть ядро-метрополия (развитые страны Запада) и колонии и полуколонии. Когда открытая колониальная система рухнула, во многом благодаря социалистической революции в России и появлению альтернативного советского проекта развития человечества, её заменили на полуколониальную модель, где прямая зависимость сменилась на финансово-экономическую, технологическую. Зависимость в сфере образования и в деле формирования местных «элит», которую служат в полуколониях, а своё «светлое будущее», будущее детей связывают с метрополией.
Однако проблема в том, что хозяева Запада, которые в XX столетии стали уже глобальной мафией, создали систему, стабильность которой поддерживалась постоянным расширением, «освоением» новых территорий, захватом ресурсов, энергии, рынков сбыта. Как только экспансия останавливается, так начинается системный кризис, распад и агония системы. В капитализме этот кризис проявляется как кризис перепроизводства. Планета кончилась, расширяться больше некуда, нет новых ресурсов и рынков сбыта. Более того, общество потребления, превращение людей в рабов-потребителей, привело к тому, что люди стали «вирусом-паразитом», пожирающим Землю. А развитие технологий, воплощение мечты глобализаторов с разделением труда между странами (Россия – «труба» с ресурсами, США и Япония – высокие технологии, Германия – машиностроение, Китай – «мировая фабрика», Таиланд — бордель и пр.) сделало ненужным до 80% народонаселения планеты. Причём и в метрополии, ядре капиталистической системы, которая десятилетиями была мечтой для обездоленных людей и стран глобального Юга. Уже три десятилетия, после того как разрушили СССР и стало не нужно поддерживать «вывеску процветающего капитализма», на Западе идёт ликвидация среднего класса. Общество делится на два сословия: «избранные», господа, которые становятся всё богаче и бедняки и нищие разного уровня обездоленности.
Глобальная мафия ещё в 1960 – 1970-е годы это осознала и пришла к выводу, что необходимо резко сокращать потребление, восстанавливать экологию, а для этого необходимо уничтожить «избыточное население». Что необходимо перезагрузка «матрицы», чтобы сохранить своей паразитическое существование и далее. Глобальной «элите» больше не нужны люди в таком количестве, так как раньше. Ранее люди необходимы были как «пушечное мясо», служившее в огромных, миллионных армиях. Теперь войны изменились. Война индустриального типа с тысячами танков, самолетов и орудий ушла в прошлое. Людей все больше заменяют машины. Воплощается в жизнь то, что ранее казалось фантастикой – образы из фильмов вроде «Терминатора». Беспилотные боевые машины, воюющие на суше, в воздухе и в воде. На подходе терминаторы-киборги. Тысячи бойцов заменяют операторы машин. Раньше больше количество людей было необходимо для работы в селе, на заводах и фабриках. Новые технологии – роботизация, автоматизация и т.д. делают ненужными миллионы рабочих в аграрной и индустриальной сферах. Глобализация и победа общества потребления привели к тому, что огромные массы людей стали бездельниками. Они, с точки зрения глобализаторов, только зря потребляют ресурсы.
Из истории кризисов капитализма
Первый кризис капитализма, западной паразитической, грабительской системы начался в начале XX столетия. Хозяева Запада подчинили почти всю планету – поделили между собой Африку, Америку, Азию, острова. Целые цивилизации, древние и развитые культуры попали под власть Запада. Колонией была Индия, полуколонией – Китай и Османская империя (мусульманский мир). Западная модель-матрица подчинила себе Японию. Свободных стран и народов не осталось. Только самодержавная Россия, русская цивилизация сохранила независимость, хотя и попала под влияние Запада в культурной, финансово-экономической сферах.
Чтобы избежать распада и гибели, хозяева Запада (с помощью Франции, Англии и США) организовали и развязали мировую войну. Задача-максимум – полный контроль над планетой, «новый мировой порядок» — стабильная рабовладельческая система. Задача-минимум – решение «русского вопроса», ликвидация тысячелетнего врага Запада – Руси, русской цивилизации, её тотальное ограбление. Попутно решали и другие задачи. Так, шла борьба внутри западного проекта, хозяева Лондона и Вашингтона планировали полностью подчинить германскую элиту. Для этого собирались разрушить и ограбить Германскую и Австро-Венгерскую империи, создать на их месте новые «демократии», зависимые от «старых демократий». Также собирались разрушить и разграбить Османскую империю, преобразовать в своих интересах мусульманский мир.
Итоги: страшная мировая бойня, распад четырех империй – Германской, Австро-Венгерской, Турецкой и Русской. Их тотальное разграбление. В частности, Россию тогда высосали буквально досуха. Германский и мусульманский мир поставлены под контроль хозяев Парижа, Лондона и Вашингтона. Русская цивилизация пережила страшную катастрофу, едва не погибла. Только большевики спасли тогда Россию и народ от полной гибели и списания с исторической арены. Они же смогли создать первый в мире альтернативный западному проект развития, на основе социальной справедливости, отказа от паразитирования немногих «избранных», господ над народными массами, с идеей сопроцветания всех стран и народов. На планете возникает первая страна системного антикапитализма – Советский Союз. В СССР создают общество будущего – общество знания, служения и созидания.
После исчерпания эффекта убийства четырёх империй, их разграбления, в конце 1920-х годов начался второй кризис капитализма – Великая депрессия. Хозяева Запада готовят новую мировую бойню. Их «таранами» стала милитаристская Япония на Востоке, фашистские и нацистские режимы в Европе, на Западе. Главной ударной силой, как и прежде, стала Германия. Задача-максимум и задача-минимум были прежними. При этом хозяева Запада теперь боялись Россию-СССР, так как она имела свою концепцию развития: на основе справедливости возник советский (русский) проект глобализации. Советская цивилизация угрожала Западу историческим поражением. Поэтому Гитлеру отдали почти всю Европу, даже Францию не пожалели. Родился гитлеровский «Евросоюз», направленный против СССР. Дали понять, что «второго фронта» не будет, Третий рейх может сосредоточить все силы и средства на Восточном фронта для борьбы с Красной империей.
Итоги: страшная Вторая мировая война, ещё больше жертв и разрушений. Однако Союз не только устоял, но и стал ещё сильнее. На планете появилась советская сверхдержава, которую нельзя победить открытой силой. Сталин восстанавливает целостность империи на западе и востоке. Складывается социалистический лагерь. Китайские коммунисты, при поддержке Москвы, побеждают в Китае – «второе человечество» становится частью красного лагеря. В СССР создают лучшую в мире систему воспитания и образования, вкладывают большие средства в прорывные технологии, науку, творчество. Союз создает общество будущего, приоткрывает дверь в «светлое будущее» — солнечную сверхцивилизацию, где человек – творец-созидатель, учитель, воин и честный труженик, а не раб-потребитель, паразит-рабовладелец.
Глобальная мафия не решила основные задачи. Однако хозяева Запада снова ограбили западную часть Германии и Европы, поставили её под свой полный контроль. Ограбили Японию, превратили её в свой «непотопляемый авианосец». США становятся «командным пунктом» Запада. Начинается схватка двух концепций (справедливая и несправедливая), двух систем, Красной империи и Западного мира. Хозяева Запада объявляют СССР «холодную» войну (Третья мировая войны). В условиях освоения и развития ракетно-ядерного оружия, а также военной мощи СССР (Союз после 1945 года имел возможность военной силой решить вопрос кто «хозяин горы», планеты), Запад не имел возможности начать против русских традиционную, «горячую» войну. Поэтому Третья мировая война была «холодной» — информационной, идеологической, политико-дипломатической (в частности, перетягивание стран «третьего мира» на свою сторону), тайной – война спецслужб, разведок. При этом в странах «третьего мира» война могла быть традиционной, как в Корее и во Вьетнаме.
Одновременно на Западе с конца 1940-х годов развивается третий этап кризиса капитализма. В это время многих мыслителям на Западе и в СССР казалось, что Запад падёт. Капиталистический лагерь проигрывал. Началась деградация Запада. Рухнула классическая колониальная система. СССР и социалистический лагерь ограничили возможности по ограблению и паразитированию над человечеством. Многие страны и народы получили в это время возможности выбрать свой путь развития, получить хотя бы частичную независимость.
Однако Запад взял вверх в этом противостоянии. Западники сделали ставку на вырождение советской верхушки. При Сталине советская элита регулярно чистилась и обновлялась, организованную «пятую колонну» перед началом Великой Отечественной войны большей частью ликвидировали, что стало одной из главных причин победу России-СССР в войне (в отличие от Российской империи, где «пятая колонна» устроила Февраль и погубила империю). После устранения Сталина руководителем смогли выдвинуть Хрущева, очевидно, скрытого троцкиста, с «мещанской» психологией. Он устроил первую «перестройку», десталинизацию. Советская верхушка отказывается от развития, предпочитая стабильность, сосуществование с Западом. Затем Хрущева убирают от рычагов управления за радикализм и непредсказуемость – номенклатура ещё не была готова к развалу страны, власть получает Брежнев. Происходит окончательный отказ от развития, начинается «застой». Партийная верхушка устаёт от противостояния, постоянной мобилизации, желает договориться с Западом и наслаждаться жизнью.
Отказавшись от сталинского курса, развития и создания цивилизации и общества будущего советская верхушка быстро деградирует, разлагается. Как и предсказывал Сталин, номенклатура пожелала приватизировать народную собственность, стать буржуазией — «новыми господами», частью глобальной «элиты». Народ же обманули образами «красивой жизни» западных обывателей. Мол, у нас также будет – личный дом, несколько автомобилей на семью, товарное изобилие, разные развлечения и пр. При этом не объяснили, что это только «вывеска капитализма» — так живут господа и средний класс, при этом есть гетто и фавелы, где люди не живут, а выживают. А «витрина» нужна пока есть СССР, чтобы западный обыватель не устраивал восстания и революции для создания социалистического общества. Как только СССР уничтожили, так сразу же началась ликвидация среднего класса, он больше не нужен. Иллюзия благополучия тут же рухнула. Богатые богатеют, а бедные беднеют.
Итог третьей мировой войны: приход к власти Горбачева, сгнившая советская верхушка помогает Западу спастись и развалить Советский Союз; «перестройка» — разрушение советской цивилизации; уничтожение социалистического лагеря и расчленение СССР. Тотальный грабеж. Великую Россию (СССР) второй раз за XX столетие высасывают досуха. Происходит включение бывших социалистических стран в западную, капиталистическую систему, с захватом ресурсов, рынков сбыта. Большая часть стран, включая Россию, становится культурной, экономической периферией Запада. Роль России в глобальном разделении труда – «труба», сырьевой придаток Запада и Востока. Народная собственность приватизирована (присвоена). Начинаются «шоковые реформы», по сути, это реализация планов верхушки Третьего рейха – культурный, языковой, национальный и социально-экономический геноцид коренных народов русской цивилизации. Происходит чудовищное обнищание народа, массовая алкоголизация и наркотизация, разрушение военного, производственного, научного и образовательно потенциалов. Отсюда режим сверхсмертности в РФ и на Украине: «русский крест» (превышение смертности над рождаемостью), вымирание русского народа. Появляются «новые господа» («новые русские», «новые дворяне») – полуколониальная администрация, компрадорская, финансово-ростовщическая буржуазия, процветающая за счёт распродажи народной собственности и ресурсов страны, созданной трудами многих поколений.
Продолжение следует…
Суть в том, что глобализация на основе западного проекта привела человечество в тупик. Общество потребления привело к тому, что человечество «съедает» планету, её ресурсы, а они не бесконечны. Начался системный кризис: экологический, биосферный, кризис западного проекта, кризис библейского проекта, кризис капитализма, кризис человечества, кризис белой расы, кризис Западного мира, кризис глобального Севера и Юга, финансово-экономический кризис, ведущий к социально-политическому кризису.
Все нынешние проблемы – революции, восстания, войны, экономические кризисы, провокации, голод и т. д., всё это проявление системного кризиса, кризиса капитализма. Нынешняя модель исчерпала себя. Западный проект изначально основан на несправедливой концепции, господстве немногих «избранных», господ-рабовладельцев над «двуногими орудиями», рабами-потребителями. Запад – это мир-вампир, который постоянно расширялся, захватывал новые территории, грабил («высасывал»), уничтожал целые цивилизации, культуры, страны, народы и племена. Хозяева Запада уничтожили и ограбили сотни миллионов людей, подчинили Америку, Африку, Австралию, большую часть Азии и островные территории Атлантического и Тихого океанов. В результате в XX столетии окончательно сложилась грабительская, паразитарная система, где есть ядро-метрополия (развитые страны Запада) и колонии и полуколонии. Когда открытая колониальная система рухнула, во многом благодаря социалистической революции в России и появлению альтернативного советского проекта развития человечества, её заменили на полуколониальную модель, где прямая зависимость сменилась на финансово-экономическую, технологическую. Зависимость в сфере образования и в деле формирования местных «элит», которую служат в полуколониях, а своё «светлое будущее», будущее детей связывают с метрополией.
Однако проблема в том, что хозяева Запада, которые в XX столетии стали уже глобальной мафией, создали систему, стабильность которой поддерживалась постоянным расширением, «освоением» новых территорий, захватом ресурсов, энергии, рынков сбыта. Как только экспансия останавливается, так начинается системный кризис, распад и агония системы. В капитализме этот кризис проявляется как кризис перепроизводства. Планета кончилась, расширяться больше некуда, нет новых ресурсов и рынков сбыта. Более того, общество потребления, превращение людей в рабов-потребителей, привело к тому, что люди стали «вирусом-паразитом», пожирающим Землю. А развитие технологий, воплощение мечты глобализаторов с разделением труда между странами (Россия – «труба» с ресурсами, США и Япония – высокие технологии, Германия – машиностроение, Китай – «мировая фабрика», Таиланд — бордель и пр.) сделало ненужным до 80% народонаселения планеты. Причём и в метрополии, ядре капиталистической системы, которая десятилетиями была мечтой для обездоленных людей и стран глобального Юга. Уже три десятилетия, после того как разрушили СССР и стало не нужно поддерживать «вывеску процветающего капитализма», на Западе идёт ликвидация среднего класса. Общество делится на два сословия: «избранные», господа, которые становятся всё богаче и бедняки и нищие разного уровня обездоленности.
Глобальная мафия ещё в 1960 – 1970-е годы это осознала и пришла к выводу, что необходимо резко сокращать потребление, восстанавливать экологию, а для этого необходимо уничтожить «избыточное население». Что необходимо перезагрузка «матрицы», чтобы сохранить своей паразитическое существование и далее. Глобальной «элите» больше не нужны люди в таком количестве, так как раньше. Ранее люди необходимы были как «пушечное мясо», служившее в огромных, миллионных армиях. Теперь войны изменились. Война индустриального типа с тысячами танков, самолетов и орудий ушла в прошлое. Людей все больше заменяют машины. Воплощается в жизнь то, что ранее казалось фантастикой – образы из фильмов вроде «Терминатора». Беспилотные боевые машины, воюющие на суше, в воздухе и в воде. На подходе терминаторы-киборги. Тысячи бойцов заменяют операторы машин. Раньше больше количество людей было необходимо для работы в селе, на заводах и фабриках. Новые технологии – роботизация, автоматизация и т.д. делают ненужными миллионы рабочих в аграрной и индустриальной сферах. Глобализация и победа общества потребления привели к тому, что огромные массы людей стали бездельниками. Они, с точки зрения глобализаторов, только зря потребляют ресурсы.
Из истории кризисов капитализма
Первый кризис капитализма, западной паразитической, грабительской системы начался в начале XX столетия. Хозяева Запада подчинили почти всю планету – поделили между собой Африку, Америку, Азию, острова. Целые цивилизации, древние и развитые культуры попали под власть Запада. Колонией была Индия, полуколонией – Китай и Османская империя (мусульманский мир). Западная модель-матрица подчинила себе Японию. Свободных стран и народов не осталось. Только самодержавная Россия, русская цивилизация сохранила независимость, хотя и попала под влияние Запада в культурной, финансово-экономической сферах.
Чтобы избежать распада и гибели, хозяева Запада (с помощью Франции, Англии и США) организовали и развязали мировую войну. Задача-максимум – полный контроль над планетой, «новый мировой порядок» — стабильная рабовладельческая система. Задача-минимум – решение «русского вопроса», ликвидация тысячелетнего врага Запада – Руси, русской цивилизации, её тотальное ограбление. Попутно решали и другие задачи. Так, шла борьба внутри западного проекта, хозяева Лондона и Вашингтона планировали полностью подчинить германскую элиту. Для этого собирались разрушить и ограбить Германскую и Австро-Венгерскую империи, создать на их месте новые «демократии», зависимые от «старых демократий». Также собирались разрушить и разграбить Османскую империю, преобразовать в своих интересах мусульманский мир.
Итоги: страшная мировая бойня, распад четырех империй – Германской, Австро-Венгерской, Турецкой и Русской. Их тотальное разграбление. В частности, Россию тогда высосали буквально досуха. Германский и мусульманский мир поставлены под контроль хозяев Парижа, Лондона и Вашингтона. Русская цивилизация пережила страшную катастрофу, едва не погибла. Только большевики спасли тогда Россию и народ от полной гибели и списания с исторической арены. Они же смогли создать первый в мире альтернативный западному проект развития, на основе социальной справедливости, отказа от паразитирования немногих «избранных», господ над народными массами, с идеей сопроцветания всех стран и народов. На планете возникает первая страна системного антикапитализма – Советский Союз. В СССР создают общество будущего – общество знания, служения и созидания.
После исчерпания эффекта убийства четырёх империй, их разграбления, в конце 1920-х годов начался второй кризис капитализма – Великая депрессия. Хозяева Запада готовят новую мировую бойню. Их «таранами» стала милитаристская Япония на Востоке, фашистские и нацистские режимы в Европе, на Западе. Главной ударной силой, как и прежде, стала Германия. Задача-максимум и задача-минимум были прежними. При этом хозяева Запада теперь боялись Россию-СССР, так как она имела свою концепцию развития: на основе справедливости возник советский (русский) проект глобализации. Советская цивилизация угрожала Западу историческим поражением. Поэтому Гитлеру отдали почти всю Европу, даже Францию не пожалели. Родился гитлеровский «Евросоюз», направленный против СССР. Дали понять, что «второго фронта» не будет, Третий рейх может сосредоточить все силы и средства на Восточном фронта для борьбы с Красной империей.
Итоги: страшная Вторая мировая война, ещё больше жертв и разрушений. Однако Союз не только устоял, но и стал ещё сильнее. На планете появилась советская сверхдержава, которую нельзя победить открытой силой. Сталин восстанавливает целостность империи на западе и востоке. Складывается социалистический лагерь. Китайские коммунисты, при поддержке Москвы, побеждают в Китае – «второе человечество» становится частью красного лагеря. В СССР создают лучшую в мире систему воспитания и образования, вкладывают большие средства в прорывные технологии, науку, творчество. Союз создает общество будущего, приоткрывает дверь в «светлое будущее» — солнечную сверхцивилизацию, где человек – творец-созидатель, учитель, воин и честный труженик, а не раб-потребитель, паразит-рабовладелец.
Глобальная мафия не решила основные задачи. Однако хозяева Запада снова ограбили западную часть Германии и Европы, поставили её под свой полный контроль. Ограбили Японию, превратили её в свой «непотопляемый авианосец». США становятся «командным пунктом» Запада. Начинается схватка двух концепций (справедливая и несправедливая), двух систем, Красной империи и Западного мира. Хозяева Запада объявляют СССР «холодную» войну (Третья мировая войны). В условиях освоения и развития ракетно-ядерного оружия, а также военной мощи СССР (Союз после 1945 года имел возможность военной силой решить вопрос кто «хозяин горы», планеты), Запад не имел возможности начать против русских традиционную, «горячую» войну. Поэтому Третья мировая война была «холодной» — информационной, идеологической, политико-дипломатической (в частности, перетягивание стран «третьего мира» на свою сторону), тайной – война спецслужб, разведок. При этом в странах «третьего мира» война могла быть традиционной, как в Корее и во Вьетнаме.
Одновременно на Западе с конца 1940-х годов развивается третий этап кризиса капитализма. В это время многих мыслителям на Западе и в СССР казалось, что Запад падёт. Капиталистический лагерь проигрывал. Началась деградация Запада. Рухнула классическая колониальная система. СССР и социалистический лагерь ограничили возможности по ограблению и паразитированию над человечеством. Многие страны и народы получили в это время возможности выбрать свой путь развития, получить хотя бы частичную независимость.
Однако Запад взял вверх в этом противостоянии. Западники сделали ставку на вырождение советской верхушки. При Сталине советская элита регулярно чистилась и обновлялась, организованную «пятую колонну» перед началом Великой Отечественной войны большей частью ликвидировали, что стало одной из главных причин победу России-СССР в войне (в отличие от Российской империи, где «пятая колонна» устроила Февраль и погубила империю). После устранения Сталина руководителем смогли выдвинуть Хрущева, очевидно, скрытого троцкиста, с «мещанской» психологией. Он устроил первую «перестройку», десталинизацию. Советская верхушка отказывается от развития, предпочитая стабильность, сосуществование с Западом. Затем Хрущева убирают от рычагов управления за радикализм и непредсказуемость – номенклатура ещё не была готова к развалу страны, власть получает Брежнев. Происходит окончательный отказ от развития, начинается «застой». Партийная верхушка устаёт от противостояния, постоянной мобилизации, желает договориться с Западом и наслаждаться жизнью.
Отказавшись от сталинского курса, развития и создания цивилизации и общества будущего советская верхушка быстро деградирует, разлагается. Как и предсказывал Сталин, номенклатура пожелала приватизировать народную собственность, стать буржуазией — «новыми господами», частью глобальной «элиты». Народ же обманули образами «красивой жизни» западных обывателей. Мол, у нас также будет – личный дом, несколько автомобилей на семью, товарное изобилие, разные развлечения и пр. При этом не объяснили, что это только «вывеска капитализма» — так живут господа и средний класс, при этом есть гетто и фавелы, где люди не живут, а выживают. А «витрина» нужна пока есть СССР, чтобы западный обыватель не устраивал восстания и революции для создания социалистического общества. Как только СССР уничтожили, так сразу же началась ликвидация среднего класса, он больше не нужен. Иллюзия благополучия тут же рухнула. Богатые богатеют, а бедные беднеют.
Итог третьей мировой войны: приход к власти Горбачева, сгнившая советская верхушка помогает Западу спастись и развалить Советский Союз; «перестройка» — разрушение советской цивилизации; уничтожение социалистического лагеря и расчленение СССР. Тотальный грабеж. Великую Россию (СССР) второй раз за XX столетие высасывают досуха. Происходит включение бывших социалистических стран в западную, капиталистическую систему, с захватом ресурсов, рынков сбыта. Большая часть стран, включая Россию, становится культурной, экономической периферией Запада. Роль России в глобальном разделении труда – «труба», сырьевой придаток Запада и Востока. Народная собственность приватизирована (присвоена). Начинаются «шоковые реформы», по сути, это реализация планов верхушки Третьего рейха – культурный, языковой, национальный и социально-экономический геноцид коренных народов русской цивилизации. Происходит чудовищное обнищание народа, массовая алкоголизация и наркотизация, разрушение военного, производственного, научного и образовательно потенциалов. Отсюда режим сверхсмертности в РФ и на Украине: «русский крест» (превышение смертности над рождаемостью), вымирание русского народа. Появляются «новые господа» («новые русские», «новые дворяне») – полуколониальная администрация, компрадорская, финансово-ростовщическая буржуазия, процветающая за счёт распродажи народной собственности и ресурсов страны, созданной трудами многих поколений.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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