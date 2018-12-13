Ситуация не в пользу Су-35С. «Тайфуны» версии P2Eb способны вырвать инициативу у ВКС в балтийском небе

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/3301836.html

https://airforcesmonthly.keypublishing.com/2018/01/24/latest-eurofighters-boost-spanish-air-force-fleet/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/meteor/meteor.shtml

http://nevskii-bastion.ru/aim-120d/

http://bastion-karpenko.ru/aim-120/



http://www.airwar.ru/enc/fighter/su35bm.html

https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=181432

http://militaryrussia.ru/blog/topic-674.html

Одной из традиций зарубежных и российских военных экспертов и новостников-любителей боевой авиации является подготовка сравнительных обзоров тактических истребителей переходного поколения Воздушно-космических сил России, а также аналогичных машин Военно-воздушных сил США и европейских государств-членов НАТО. В своё время, 3—5 лет тому назад, героями подобных обзоров неоднократно становились наш многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения "4++" Су-35С и детище европейского авиастроительного консорциума "Eurofighter GmbH" — многоцелевой истребитель переходного поколения EF-2000 "Typhoon". На тот момент любые доводы западных аналитиков в пользу превосходства в дальнем воздушном бою так называемого "общеевропейского детища" над передовой "Сушкой" вызывали у наших спецов, мягко говоря, лёгкое недоумение, а порой и неприкрытую ухмылку.Примитивный бортовой радиолокационный комплекс со щелевой антенной решёткой ECR-90 "Captor-M", установленный под радиопрозрачным носовым обтекателем европейской машины, обладает крайне низкой помехозащищённостью против современных средств РЭБ сантиметрового Х-диапазона с дальностью обнаружения целей с ЭПР 1 кв. м порядка 115—120 км, а также с пропускной способностью в 20 сопровождаемых на проходе целей, а поэтому неспособен предоставить лётчику "Тайфуна" того спектра тактической информации о воздушной обстановке, которую пилотам наших Су-35С предоставляют мощные бортовые РЛК с пассивной ФАР Н035 "Ирбис-Э". На сегодняшний день данный радар является основой СУВ всех версий (фаз) "Тайфуна", а переоснащение машин новыми РЛС с АФАР "Captor-E" планируется лишь на начало 20-х годов. Более того, наличие в боекомплектах обновлённых "Typhoon" модификации P2E (Phase 2 Enhacement) далеко не самых передовых ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-5 и AIM-120C-7 с эффективной дальностью перехвата противника в переднюю полусферу 105 и 120 км на больших высотах и 75—90 км на средних высотах не позволяло лётному составу ВВС европейских государств на равных противостоять нашим Су-30СМ и Су-35С, оснащённым УРВБ РВВ-СД (модернизированный вариант Р-77) и Р-27ЭР с радиусами действия 110 и 130 км соответственно. Наличие решётчатых аэродинамических рулей, сохраняющих эффективность при углах атаки порядка 40 градусов, обеспечивало ракетам воздушного боя РВВ-СД куда лучшие маневренные возможности при перехвате "вёртких целей", нежели классическим AMRAAM.На первый взгляд могло показаться, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сохранила с Объединёнными ВВС НАТО "долгоиграющий" паритет благодаря более высоким возможностям бортовых радиолокационных комплексов истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также лучшим энергетическим качествам вышеописанных российских УРВБ в сравнении с ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности семейств AMRAAM и MICA. Но позднее оказалось, что всё далеко не так просто. С момента обретения оперативной боевой готовности дальнобойными ракетами "воздух-воздух" "Meteor" в составе вооружения шведских лёгких многоцелевых истребителей JAS-39C версии MS-20 в июле 2016 года инициатива в операциях по завоеванию господства в воздухе начала стремительно переходить в руки западной стороны на условном балтийском театре военных действий, ведь было бы наивным полагать, что в случае обострения ситуации в регионе Стокгольм будет придерживаться нейтралитета и не займёт позицию Североатлантического альянса. Ведь неспроста Госдепартамент США дал отмашку на заключение с оборонным закупочным ведомством Швеции Försvarets Мaterielverk (FMV) контракта на поставку шведской армии четырёх дивизионов противоракетных комплексов «Patriot PAC-3»; как известно, «за красивые глаза» Штаты подобных «плюшек» никому не предоставляют.Куда более серьёзным поводом для беспокойства стало появление ракет дальнего воздушного боя MBDA «Meteor» в арсеналах многоцелевых истребителей «Typhoon» модификации P2Eb Королевских ВВС Великобритании, которые сегодня выполняют задачи по патрулированию восточных, северных и северо-западных воздушных подступов к Туманному Альбиону, о чём вечером 10 декабря сообщило новостное и военно-аналитическое издание «Военный Паритет» со ссылкой на оборонное ведомство Великобритании. С точки зрения обычного обозревателя, ничего из ряда вон выходящего в данном событии не наблюдается. Специалисты же имеют на этот счёт совершенно иное мнение.Серийно выпускаемые объектом британского подразделения MBDA в Стевенаже дальнобойные ракеты воздушного боя «Meteor» оснащаются интегральным ракетно-прямоточным двигателем с возможностью регулирования глубины расхода газогенератора 10:1. Благодаря этому на маршевом участке полёта «Метеоры» способны экономить более 40—50% высокоэнергетического тяжёлого боросодержащего топлива, двигаясь со средней скоростью порядка 3,2—3,3М. На завершающем же участке полёта (непосредственно в момент перехвата цели) клапан в сопле резервуара с газогенератором открывается полностью и ракета разгоняется до 4800 км/ч, реализуя максимальную эффективность хвостовых аэродинамических рулей даже на высотах 18—20 км, где стратосфера в 4,3—4,8 раза более разреженная, чем низковысотные тропосферные участки.Происходит это на удалении 140—150 км от точки схода с узла подвески, что является уникальным показателем, недоступным ни для AIM-120D, ни для РВВ-СД, использующих обычные твердотопливные ракетные двигатели. При этом на высотах 7—10 км «Метеоры» способны маневрировать с перегрузками около 30G, перехватывая объекты противника, обладающие 12-15-кратными перегрузками; наша же сверхдальнобойная УРВБ Р-37М, разрекламированная на всех ресурсах, подобными качествами, к сожалению не располагает. Также данные ракеты дают возможность полностью компенсировать низкую помехозащищённость радаров «Captor-M», ведь целеуказание на траектории может происходить не только от носителя — «Тайфуна», но и от других источников, включая наземные РЛС и самолёты РЛДН E-3D.А поэтому одним из последствий принятия «Метеоров» на вооружение «Тайфунов» станет многократный рост угрозы для экипажей стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, маршруты которых в ходе несения боевого дежурства и осуществления визитов в дружеские государства зачастую проходят в нейтральном воздушном пространстве над Северным морем и Северной Атлантикой. На фоне прямого вмешательства Лондона в накалившуюся добела ситуацию в азово-черноморском регионе полностью исключать какие-либо провокации в отношении наших «стратегов» вдали от родного воздушного пространства нельзя. И если от AIM-120C-7 с однорежимным твердотопливным ракетным двигателем Ту-160М мог легко уйти на форсажном режиме (при скорости 1,5—1,8М), совершая манёвры с небольшими перегрузками, то уйти от «долгоиграющих» ракетно-прямоточных «Метеоров» будет не так просто.Данные ракеты идеально адаптированы к перехвату сверхзвуковых объектов на догонных курсах. Единственным методом ухода от перехвата «Метеорами» является использование бортовых комплексов радиоэлектронного противодействия, установленных на «Тушки». Но и такой вариант обороны не может гарантировать Ту-160М и их экипажам полной безопасности, поскольку на «Метеорах» установлены усовершенствованные активные радиолокационные ГСН типа AD4A, имеющие программный режим средней частоты повторения, что позволяет селекционировать цели на фоне помех, а также режим наведения на источник помех.На ещё большие размышления наталкивает факт скорого появления данной модификации «Тайфунов» (Phase 2 Enhacement b) на авиабазах Эмари, Шяуляй и Зокняй, в сотне километров от балтийских воздушных рубежей России. На этих аэродромах оснащённые «Метеорами» британские истребители будут развёрнуты в рамках так называемого Балтийского воздушного патруля (БВП), предоставляющего возможность регулярного патрулирования воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии всего в нескольких километрах от Западного военного округа ВС России. И даже тот факт, что «Искандеры» и наша дальнобойная реактивная артиллерия в случае эскалации сотрут инфраструктуру данных АвБ в порошок, нисколько не преуменьшает угрозу, исходящую от «Typhoon P2Eb».Ведь перед тем как последние будут уничтожены с помощью развёрнутых в Калининградской и Ленинградской областях комплексов С-400 и С-300В4, далеко не одному звену Су-30СМ и Су-35С предстоит «познакомиться» с лётно-техническими сюрпризами ракет «Meteor» без возможности «лёгкого ответа», который был бы вполне реализуем, будь на подвесках у «Сушек» новейшие «воздушно-реактивные» перехватчики РВВ-АЕ-ПД. Но об этой впечатляющей ракете сверхдальнего воздушного боя, разработанной ещё в 2012 году и подготавливаемой в то время к лётным испытаниям, сегодня уже давно забыли и в Минобороны, и в ВКС, не принимая во внимание того факта, что «Изделие 180-ПД» позволило бы нам сохранить паритет в балтийском небе вплоть до 2030-х годов.