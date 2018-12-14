История одной фальшивой фотографии

В начале сентября этого года один из китайских медиаресурсов опубликовал захваченный видеокадр, на котором была изображена неатомная (дизель-электрическая) подлодка (НАПЛ/ДЭПЛ) российского проекта 877ЭКМ, но не простая, а удлиненная. Примерно на 15 метров длиннее себя в обычном состоянии. Китайские любители всего военного быстро взяли этот кадр в оборот и пришли к выводу, что данная лодка оснащена во врезанном отсеке воздухонезависимой дополнительной энергетической установкой (ВНЭУ, на Западе их называют AIP) для маневрирования на позиции. Очень популярная сейчас в мире тема для неатомных субмарин, все стремятся такие лодки заполучить, в том числе и ВМФ РФ, хотя у нас по этому вопросу работы идут очень давно, как по дополнительным ядерным ЭУ, так и по электрохимическим генераторам на топливных элементах. Но у нас с этой технологией не торопятся, обещая ее только на следующем поколении НАПЛ. Вот и предположили люди, что одна из двух имеющихся пр. 877ЭКМ тоже оснащена таким отсеком с ВНЭУ китайской разработки. Китайцы выбрали для ВНЭУ двигатели внешнего сгорания, они же двигатели Стирлинга — такие есть на шведских и японских субмаринах, очевидно, там китайцы и "содрали" технологии. Вряд ли подобные работы по врезке отсека на нашей постройки корабль, будь они осуществлены, возможны были бы без разработчика корабля, впрочем.Вот эта "Варшавянка" со вставкой.Но дальше с этой лодкой начались неясности. Китайское официальное издание Naval & Merchant Ships в декабре 2018-го опубликовало изображение этой "Стретч-Кило" (как ее назвали). Только вот это изображение сразу вызвало подозрения в том, что это фальшивка, несмотря на то, что издание считается надежным источником. В частности, г-н Саттон (H.I. Sutton), известный исследователь подводной военной тематики (как подлодок, так и подводных средств движения, средств буксировки диверсантов и водолазов противодиверсионных сил, полупогружных катеров, ребризеров и прочего) и автор не только собственного блога и сайта по данной тематике, но и ряда справочников, предположил следующее.Длина пр.877ЭКМ со вставкой китайцами обозначена как 88 м против 72,6 у оригинальной модификации. Но отсек длиной более 15 м куда больше, чем любой другой отсек с ВНЭУ в мире. Так, разработанный в РФ отсек для подобных же лодок не более 9-10 м длиной, а отсеки под "Стирлинг" у шведов или 8 м длиной, или 12, но на лодках с куда меньшим диаметром прочного корпуса, нежели у крупных наших "Варшавянок". Можно, конечно, предположить, что китайцы облажались с проектированием отсека, и потому он такой большой, но странности этим только начинаются. На изображении в разрезе самого отсека с ВНЭУ видны 9 шпангоутов, причем изображенных неправильно, не так, как на двухкорпусной "Варшавянке" должно быть — внутри, а не снаружи прочного корпуса. Расстояние между шпангоутами на данном проекте известно — 60 см, значит, выходит порядка 6 метров длина нарисованного отсека, а не 15 м. Но бог с ним, может, нарисовали только половину, не так важно. Или китаец, который для официального издания рисовал эту картинку, был из того самого странного племени, получившего прозвание "девочки-дизайнеры". Эти странные существа обоих полов могут что угодно — и американский танк на громадном выставочном плакате на выставке в Нижнем Тагиле изобразить вместо Т-90С, и на плакат ко Дню Победы влепить фрица в стальхельме, швыряющегося "колотушкой". И вместо американских кораблей в США изобразить наши. Может, и тут кто-то из этого племени потрудился? Но подобная галиматья с цифрами и изображениями в официальном издании порождает еще большие сомнения.Вот это изображение из китайской официальной публикацииКроме того, за последнее время на регулярно публикуемых спутниковых изображениях коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли с китайских флотских баз никакой "Варшавянки" со вставкой не обнаружено. В первую очередь ее нет на Хайнане, где лодки этого типа в основном базируются. Китайцы дорожат лодками пр.877ЭКМ, пр.636 и 636М, потому что даже разработанные с нашей же помощью НАПЛ типа "Юань" по характеристикам шумности уступают нашим субмаринам (что китайцами официально, конечно, отрицается). В общем, если бы она существовала, она бы обязательно "засветилась" где-то. Но нет ни других ее фотографий, ни спутниковых снимков. Кроме одной фотографии, где лодка якобы стоит в базе, но... на ней откуда-то внезапно выросли рубочные горизонтальные рули. Которых на наших ДЭПЛ нет, исключением является пр.677/06771 "Лада". И его не было на том изначальном изображении "Варшавянки" со вставкой. При этом на той фотографии на лодке видны убранные передние горизонтальные рули, которые на наших "Варшавянках", разумеется, есть. Вывод — этот якобы кадр сделан каким-то полуграмотным школьником, студентом или кем-то еще в Китае, который не знает о том, что трех пар горизонтальных рулей на современных лодках нет. Жертвой фотошопа является и изначальный кадр, с которого и началась эта история с ДЭПЛ пр.877ЭКМ с ВНЭУ. Если в Китае и замыслили подобную модернизацию, то ее еще никто с этими лодками не осуществил.Лодка с отросшими новыми рулями и сохранёнными зачем-то старымиВ принципе, скажет читатель, история-то не стоит и выеденного яйца. Мало ли, кто там что нафотошопил не очень прямыми руками — это же ХХI век, привыкнуть пора к фейкам. Но когда фейки и в официальных изданиях тиражируются это, конечно, странно. Хотя и понятно — дезинформацию никто не отменял, просто эта вышла уж слишком топорной и глупой. Но дело не только в этом. Вокруг китайских достижений, мнимых и реальных, огромный ворох подобной "информации" мусорного характера, причем тиражируемого не только толпами интернет-энтузиастов из Поднебесной, но и вполне официальными СМИ. Причем фальшивки часто сочетаются с совершенно беспардонной рекламой своих образцов вооружения и военной техники с совершенно "отфонарными" характеристиками. Подобное только недавно наблюдалось, например, на выставке в Чжухае. Примеров таких было немало. Разумеется, оружейный бизнес без рекламы (и иногда весьма беззастенчивой) вообще невозможен, и привирают или недоговаривают практически все и о весьма многом. Но когда вранья становится много, в него просто перестают верить вообще. Тщательнее надо, дорогие китайские друзья.Распространяется подобная "информация" и о ракетно-ядерных программах. Зачем, понятно. В условиях, в общем, когда реальная форма китайских ракетно-ядерных сил пока явно хуже той, которую хочется иметь и изобразить для потенциальных противников и главных пока что торговых партнеров из-за океана, ворохом недостоверной информации можно постараться прикрыть узкие места. Но дезинформация должна быть умной, а то противник на нее не клюнет.