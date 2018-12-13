Анонсирован прототип новейшей американской штурмовой «сверхвинтовки»
12 декабря 2018 года в британской прессе был представлен обзор новейшей штурмовой «сверхвинтовки» следующего поколения, которая разрабатывается для армии США и вместе с аналогичным лёгким пулемётом должна заменить как созданные более 50 лет назад М16/М4, так и лёгкий пулемёт М249.
Как известно, в течение многих десятилетий господства М16 американскими оружейниками предпринимались неоднократные попытки её замены, однако к массовому внедрению в армии США стрелкового оружия новых типов они так и не привели.
Однако, похоже, руководство Пентагона решило изменить ситуацию. Недавно была устроена презентация лёгкого новейшего пулемёта, созданного пулом американских военных корпораций, включая Texton, а буквально вчера в дополнение к этому был представлен новейший образец штурмовой винтовки той же концепции.
Главным отличием новых типов стрелкового оружия, предназначенного для американской армии, является то, что в них было решено перейти с калибра 5,56 мм на 6,8 мм.
Однако новый лёгкий пулемёт и штурмовая винтовка не только будут иметь больший вес и точность пули при общем меньшем весе. Считается, что благодаря ряду ноу-хау это оружие будет иметь огромную проникающую способность и «пули, выпущенные из него, смогут пробить любую совершенную защиту для тела, причём как современную, так и ту, которая сейчас только разрабатывается и о которой мы будем знать лишь в ближайшем будущем» (цитата из самоуверенного заявления американского генерала Марка Милли).
Американский высший офицер также сообщил, что давление в камере классической М16 составляет 45 килофунтов на квадратный дюйм, тогда как в новой штурмовой винтовке оно будет много больше более 60 KSI, что сопоставимо с давлением в камере танкового орудия.
Также американский генерал отметил, что новые типы стрелкового оружия позволят стрелять на много большие дистанции при более высокой точности.
Обычно считается, что вышеуказанный калибр 6,8 мм, находящийся между 5,56 мм и 7,62 мм, является «надуманным», «неэффективным», он «пришёл из ниоткуда» и т.п. Чтобы развеять сомнения в этом вопросе, скажем следующее.
Данный калибр доказал свою эффективность ещё век назад, и в последние десятилетия в странах Запада наблюдается некоторая тенденция к применению именно калибров 6,5-6,8 мм. В частности, в 2008 году доктор Гарри Робертс, эксперт по баллистике и бывший офицер американского флота, публично объявил о хронических проблемах массового американского стрелкового оружия, которые так и не были решены за десятилетия, и анонсировал срочную необходимость перевооружения американской армии на новый калибр.
Также он произвёл анализ и ревизию данных 1920-х годов по применению боеприпасов .276 калибра («калибр Петерсона»), на основании чего и сделал свои выводы. Но, как известно, производство винтовки Garand T3E2 было остановлено в пользу оружия .30 калибра, т.к. более мощный калибр тогда посчитали избыточным.
Затем, уже после Второй мировой войны, в США был создан 7,62-мм патрон Т-65, который имел почти идеальные баллистические характеристики для .30 калибра. Именно это наряду с интересами ряда американских индустриальных лоббистов заставило НАТО взять его в качестве стандартного стрелкового патрона вместо вариантов .270 (6,8 мм) и .280 (7 мм) калибров.
Кроме того, идея ещё конца 1950-х годов о необходимости перехода к лёгкой штурмовой винтовке привела к принятию на вооружение армии США калибра 5,56 мм, основанного на .223 калибре («Ремингтон», часто используемый в США при охоте на мелкую дичь).
И долгое время лёгкие и высокоскоростные пули считались не только более точными, но и вызывающими более разрушительные ранения за счёт «эффекта кувыркания» и «гидростатического шока». Однако боевая практика показала ошибочность подобных трактовок. В связи с чем в 2002 году американские военные чиновники наконец запустили программу поиска новых калибров для лёгкого стрелкового вооружения.
В 2004 году в ходе комплексных баллистических исследований было выявлено, что наилучшее поражение тела человека, прикрытого бронежилетами различных типов, обеспечивают калибры 6,5-7 мм (при этом оценка производилась для калибров 5,45 мм, 6 мм, 6,5 мм, 6,8 мм, 7 мм и 7,62 мм). Итогом этого стал принятый в 2006 году отчёт, согласно которому наилучшие баллистические свойства признавались за патроном 6,8 мм, на основании чего были и созданы новые штатные боеприпасы, которые были переданы на испытание одной из групп американского спецназа.
Достоверно неизвестно, где и на ком в боевых условиях тестировался новый калибр, но, так или иначе, американские спецназовцы оказались весьма довольны полученными результатами. Правда, судя по всему, успешных полевых испытаний оказалось недостаточно, и «подковёрные игры» задержали развитие программы по введению нового калибра ещё на несколько лет.
Потребовалось проведение новых широкомасштабных исследований, проведённых к 2015 году, чтобы полученные результаты применения калибра 6,8 мм были подтверждены.
На основании этого рядом экспертов была предложена программа перевооружения с М16 на новый тип штурмовой винтовки с калибром 6,8 мм. Однако при этом коренных изменений в новом виде оружия вводить не планировалось, а было рекомендовано перейти к промежуточному калибру, используя старые платформы М16\М4 (введя новую оболочку патрона, новый тип пули, новую систему уменьшения отдачи, новую систему прицеливания и т.п.).
Но, судя по всему, чиновники из Пентагона в этот раз захотели получить качественно более новое, революционного характера оружие. Итогом выбора (несмотря на принятие программы "апгрейда" М16 под новый калибр) стал проект новейшей штурмовой "супервинтовки", по сути, разработанный с чистого листа, но с учётом технологий и конструкторских решений, проверенных десятилетиями производства М16.
Другим, очень важным нововведением, судя по заявлениям американских военных, является использование новой системы комплексного управления огнём. Это производится через применение нового семейства оружейных прицелов FWS-I, работающих по принципу «всё-в-одном». По мнению генерала Милли, после надлежащего обучения «всё это произведёт буквально квантовый скачок в стрелковых навыках отдельно взятого бойца».
При этом считается, что данная комплексная система управления огнём позволит расширить принятый в американской армии боевой радиус каждого солдата, действующего в составе малого подразделения, с 300 до 600 метров.
Однако, как подчеркнул эксперт по стрелковой подготовке Дэрил Ислик, хорошие навыки стрельбы являются базовыми, и каждый новобранец должен начинать с подготовки на обычных железных прицелах, постепенно переходя на всё более совершенные модели.
По словам американского эксперта, испытания показали, что, если солдат уже хорошо стреляет, то новейшая система управления огнём будет ему более полезна, и он будет больше использовать её возможности, чем менее компетентный стрелок.
Кроме того, вышеуказанный эксперт отметил, что новое стрелковое оружие (лёгкий пулемёт и штурмовая «супервинтовка») расширяет огневую мощь отдельного солдата, но не обязательно всего отряда. Просто с калибром 6,8 мм малая тактическая группа будет иметь большее расстояние быстрого эффективного поражения.
При этом отдельно отмечается, что введение нового оружия не вызовет коренных тактических изменений в действиях американских солдат, а местность, на которой будут происходить боевые действия, окажется более значительным, по сути, решающим фактором.
Так, американский эксперт заявил, что густые джунгли или лес сильно снижают линии прицеливания и нивелируют расширенные возможности диапазонов поражения.
Также признаётся, что расширение тактического боевого радиуса отдельного солдата будет нивелировано и густой городской застройкой. Правда, по мнению американцев, при этом значительное увеличение пробивной силы и мощности выстрела в калибре 6,8 мм позволит стрелкам эффективнее работать против некоторых типов укрытий.
Первые поставки новой штурмовой «супервинтовки» и нового лёгкого пулемёта в армию США ожидаются летом 2019 года, и тогда же ожидаются поставки новых систем ночного видения и новейшего поколения комплексных систем прицеливания.
Перевооружить большую часть американской армии новыми типами стрелкового оружия и оснастить комплексными системами управления огнём планируется к 2023 году.
Как известно, в течение многих десятилетий господства М16 американскими оружейниками предпринимались неоднократные попытки её замены, однако к массовому внедрению в армии США стрелкового оружия новых типов они так и не привели.
Однако, похоже, руководство Пентагона решило изменить ситуацию. Недавно была устроена презентация лёгкого новейшего пулемёта, созданного пулом американских военных корпораций, включая Texton, а буквально вчера в дополнение к этому был представлен новейший образец штурмовой винтовки той же концепции.
Главным отличием новых типов стрелкового оружия, предназначенного для американской армии, является то, что в них было решено перейти с калибра 5,56 мм на 6,8 мм.
Прототип новейшего лёгкого пулемёта армии США калибром 6,8 мм. Источник изображения: www.wallpaperup.com
Однако новый лёгкий пулемёт и штурмовая винтовка не только будут иметь больший вес и точность пули при общем меньшем весе. Считается, что благодаря ряду ноу-хау это оружие будет иметь огромную проникающую способность и «пули, выпущенные из него, смогут пробить любую совершенную защиту для тела, причём как современную, так и ту, которая сейчас только разрабатывается и о которой мы будем знать лишь в ближайшем будущем» (цитата из самоуверенного заявления американского генерала Марка Милли).
Американский высший офицер также сообщил, что давление в камере классической М16 составляет 45 килофунтов на квадратный дюйм, тогда как в новой штурмовой винтовке оно будет много больше более 60 KSI, что сопоставимо с давлением в камере танкового орудия.
Также американский генерал отметил, что новые типы стрелкового оружия позволят стрелять на много большие дистанции при более высокой точности.
Обычно считается, что вышеуказанный калибр 6,8 мм, находящийся между 5,56 мм и 7,62 мм, является «надуманным», «неэффективным», он «пришёл из ниоткуда» и т.п. Чтобы развеять сомнения в этом вопросе, скажем следующее.
Данный калибр доказал свою эффективность ещё век назад, и в последние десятилетия в странах Запада наблюдается некоторая тенденция к применению именно калибров 6,5-6,8 мм. В частности, в 2008 году доктор Гарри Робертс, эксперт по баллистике и бывший офицер американского флота, публично объявил о хронических проблемах массового американского стрелкового оружия, которые так и не были решены за десятилетия, и анонсировал срочную необходимость перевооружения американской армии на новый калибр.
Также он произвёл анализ и ревизию данных 1920-х годов по применению боеприпасов .276 калибра («калибр Петерсона»), на основании чего и сделал свои выводы. Но, как известно, производство винтовки Garand T3E2 было остановлено в пользу оружия .30 калибра, т.к. более мощный калибр тогда посчитали избыточным.
Затем, уже после Второй мировой войны, в США был создан 7,62-мм патрон Т-65, который имел почти идеальные баллистические характеристики для .30 калибра. Именно это наряду с интересами ряда американских индустриальных лоббистов заставило НАТО взять его в качестве стандартного стрелкового патрона вместо вариантов .270 (6,8 мм) и .280 (7 мм) калибров.
Кроме того, идея ещё конца 1950-х годов о необходимости перехода к лёгкой штурмовой винтовке привела к принятию на вооружение армии США калибра 5,56 мм, основанного на .223 калибре («Ремингтон», часто используемый в США при охоте на мелкую дичь).
И долгое время лёгкие и высокоскоростные пули считались не только более точными, но и вызывающими более разрушительные ранения за счёт «эффекта кувыркания» и «гидростатического шока». Однако боевая практика показала ошибочность подобных трактовок. В связи с чем в 2002 году американские военные чиновники наконец запустили программу поиска новых калибров для лёгкого стрелкового вооружения.
Типы используемого, принимаемого на вооружение и разрабатываемого стрелкового оружия армии США. Источник изображения: http://soldiersystems.net
В 2004 году в ходе комплексных баллистических исследований было выявлено, что наилучшее поражение тела человека, прикрытого бронежилетами различных типов, обеспечивают калибры 6,5-7 мм (при этом оценка производилась для калибров 5,45 мм, 6 мм, 6,5 мм, 6,8 мм, 7 мм и 7,62 мм). Итогом этого стал принятый в 2006 году отчёт, согласно которому наилучшие баллистические свойства признавались за патроном 6,8 мм, на основании чего были и созданы новые штатные боеприпасы, которые были переданы на испытание одной из групп американского спецназа.
Достоверно неизвестно, где и на ком в боевых условиях тестировался новый калибр, но, так или иначе, американские спецназовцы оказались весьма довольны полученными результатами. Правда, судя по всему, успешных полевых испытаний оказалось недостаточно, и «подковёрные игры» задержали развитие программы по введению нового калибра ещё на несколько лет.
Потребовалось проведение новых широкомасштабных исследований, проведённых к 2015 году, чтобы полученные результаты применения калибра 6,8 мм были подтверждены.
На основании этого рядом экспертов была предложена программа перевооружения с М16 на новый тип штурмовой винтовки с калибром 6,8 мм. Однако при этом коренных изменений в новом виде оружия вводить не планировалось, а было рекомендовано перейти к промежуточному калибру, используя старые платформы М16\М4 (введя новую оболочку патрона, новый тип пули, новую систему уменьшения отдачи, новую систему прицеливания и т.п.).
Но, судя по всему, чиновники из Пентагона в этот раз захотели получить качественно более новое, революционного характера оружие. Итогом выбора (несмотря на принятие программы "апгрейда" М16 под новый калибр) стал проект новейшей штурмовой "супервинтовки", по сути, разработанный с чистого листа, но с учётом технологий и конструкторских решений, проверенных десятилетиями производства М16.
Другим, очень важным нововведением, судя по заявлениям американских военных, является использование новой системы комплексного управления огнём. Это производится через применение нового семейства оружейных прицелов FWS-I, работающих по принципу «всё-в-одном». По мнению генерала Милли, после надлежащего обучения «всё это произведёт буквально квантовый скачок в стрелковых навыках отдельно взятого бойца».
При этом считается, что данная комплексная система управления огнём позволит расширить принятый в американской армии боевой радиус каждого солдата, действующего в составе малого подразделения, с 300 до 600 метров.
Однако, как подчеркнул эксперт по стрелковой подготовке Дэрил Ислик, хорошие навыки стрельбы являются базовыми, и каждый новобранец должен начинать с подготовки на обычных железных прицелах, постепенно переходя на всё более совершенные модели.
По словам американского эксперта, испытания показали, что, если солдат уже хорошо стреляет, то новейшая система управления огнём будет ему более полезна, и он будет больше использовать её возможности, чем менее компетентный стрелок.
Источник: https://gdb.voanews.com
Кроме того, вышеуказанный эксперт отметил, что новое стрелковое оружие (лёгкий пулемёт и штурмовая «супервинтовка») расширяет огневую мощь отдельного солдата, но не обязательно всего отряда. Просто с калибром 6,8 мм малая тактическая группа будет иметь большее расстояние быстрого эффективного поражения.
При этом отдельно отмечается, что введение нового оружия не вызовет коренных тактических изменений в действиях американских солдат, а местность, на которой будут происходить боевые действия, окажется более значительным, по сути, решающим фактором.
Так, американский эксперт заявил, что густые джунгли или лес сильно снижают линии прицеливания и нивелируют расширенные возможности диапазонов поражения.
Также признаётся, что расширение тактического боевого радиуса отдельного солдата будет нивелировано и густой городской застройкой. Правда, по мнению американцев, при этом значительное увеличение пробивной силы и мощности выстрела в калибре 6,8 мм позволит стрелкам эффективнее работать против некоторых типов укрытий.
Первые поставки новой штурмовой «супервинтовки» и нового лёгкого пулемёта в армию США ожидаются летом 2019 года, и тогда же ожидаются поставки новых систем ночного видения и новейшего поколения комплексных систем прицеливания.
Перевооружить большую часть американской армии новыми типами стрелкового оружия и оснастить комплексными системами управления огнём планируется к 2023 году.
- Автор:
- Михаил Сириец
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