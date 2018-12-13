Европарламент: У Украины ключевая роль в энергообеспечении Европы

На фоне акций протеста и поисков исламиста, расстрелявшего посетителей рождественской ярмарки, заседавшие в Европарламенте в Страсбурге, как выясняется, в большей степени озабочены совсем иной "проблемой". Перед ними поставлена задача попытаться сорвать планы по строительству газопровода «Северный поток-2» - фактически сделать очередной шаг против интересов самих же европейцев.Речь идёт о принятой европарламентариями резолюции. Текст этой самой резолюции называет строительство «СП-2» не экономическим, а политическим проектом Москвы. Также заявлено оУкраины в энергообеспечении Европы. Европарламент в итоге заявил, что выступает против строительства газопровода. Такую позицию поддержали 433 депутата ЕП, 105 проголосовали против, ещё 30 человек воздержались.На голосовании незримо присутствовал Вашингтон… Именно США продвигают поставки своего сжиженного природного газа на Европейский континент по ценам, которые как минимум на треть выше цен на газ, поставляемый европейцам из России. Если бы Европа была по-настоящему самостоятельной, то можно предположить, что итоги голосования в ЕП были бы совсем иными.Между тем, реализация проекта «Северный поток-2» продолжается. При этом остаётся всё меньше и меньше времени до истечения «газового» договора Украины с Россией. Истекает он в 2019 году. На этом фоне стало известно, что европейцы подняли цену на газ для Украины, доведя её до абсолютного рекорда за всё последнее время – почти 340 долларов за 1 тыс. кубометров.