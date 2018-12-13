Адвокат: Капитан "Яны Капу" отказался давать показания российским следователям

Я ответил, что не могу подписать настолько «серьёзный» документ, т.к. мне не ясно какие именно данные я не имею право разглашать.

Следователь так и не смог конкретизировать своё требование, после чего нашёл двух «студентов-понятых», которые согласились подписать.

Даже если ваши хозяева из Украины объявят войну РФ, то даже тогда они (моряки, - прим. «ВО») не будут считаться военнопленными, так как они арестованы по уголовному делу, а не в ходе боевых действий, фиг..й вы юрист.

Адвокат арестованных украинских моряков Эдем Семедляев в соцсети рассказал о встрече с подзащитными в СИЗО города Москвы. По словам Семедляева, капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук отказался давать показание российским следователям. При этом Семедляев с «воодушевлением» подтвердил опубликованную накануне информацию о том, что Мельничук объявил себя военнопленным.Также в Фейсбуке адвокат заявил, что ему и другим адвокатам ФСБ якобы «пыталась закрыть рот», предлагая подписку о неразглашении.Семедляев:Адвокат добавляет:В Фейсбуке пользователи уже прокомментировали этот адвокатский пост, в частности ту его часть, которая касается объявленного статуса «военнопленного» украинским моряком:Тем временем украинские СМИ пытаются всеми силами сделать героев из сдавшихся и спустивших флаги ВМС Украины моряков и сотрудников СБУ, нарушивших границу Российской Федерации. Буквально ежедневно в украинской прессе публикуются материалы о том, насколько «героически» моряки ведут себя «в плену». При этом слово «плен» стало визитной карточкой украинских СМИ в плане описания пребывания моряков и эсбэушников в СИЗО. Как и г-н Семедляев, СМИ Украины несколько забывают, что для статуса военнопленного нужно как минимум объявить войну.