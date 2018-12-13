Лётные испытания перспективного вертолёта Defiant (США) снова отложены

Мы собираемся перенести первый полёт нашей машины на начало 2019 года. Мы понимаем, что многим людям это может не понравиться, но наша задача – повысить доверие, улучшить саму конструкцию.

У нас было несколько небольших проблем. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но это потребовало некоторого ремонта. Это просто механический ремонт.