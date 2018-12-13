Представлен трейлер фильма "Русское поле" о войне на Донбассе
Мир бьётся болью в голове
И красной нитью суеверий,
Но всё равно решает человек
Судьбу империй.
Казалось, каждый фронт изведан
И чаша дня испита,
Но ждут бессменно Пересвета
Заря и битва.
И красной нитью суеверий,
Но всё равно решает человек
Судьбу империй.
Казалось, каждый фронт изведан
И чаша дня испита,
Но ждут бессменно Пересвета
Заря и битва.
Это строки Семёна Пегова из песни Юлии Чичериной, которая приняла непосредственное участие в создании фильма, посвящённого событиям на Донбассе. Речь идёт о фильме-концерте, названном «Русское поле». Соавтором ленты является известный донецкий поэт, прозаик, бард Владимир Скобцов.
Фильм снят на основе документальных материалов, в которых отражены события на передовой, а также на основе эпизодов с концертов, которые Юлия Чичерина дала на объятом пламенем войны Донбассе. В фильме-концерте немало архивных кадров.
«Русское поле» снималось в окопах и блиндажах, в госпиталях городов Донбасса. В сети появился трейлер к этому фильму, который рассказывает о боли, переживаемой жителями региона, подвергшегося киевской вооружённой агрессии, но не покорившегося врагу.
На Юлию Чичерину уже давно фактически объявили самую настоящую охоту украинские радикалы только за то, что она выступает с концертами перед дончанами. Видимо, в Киеве понимают, насколько важными для поднятия боевого духа являются такие выступления, а потому в бессильной злобе пытаются всеми силами противостоять тем, кто приезжает на Донбасс, чтобы бескорыстно поддержать живущих там людей.
Режиссёром фильма "Русское поле" выступил Макс Фадеев, оператором - Сергей Белоус.
"Русское поле" - это фильм в большей степени о той душевной боли, которую испытывают люди, являющиеся частью большого Русского мира, от всего того, что происходит на Украине.
Слёзы на глазах тех, кто посещал концерты Юлии Чичериной и Владимира Скобцова, о многом говорят.
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