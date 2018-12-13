Журналист США: Лидерство РФ и Китая приведёт к катастрофе человечества

Если во главе миропорядка окажутся такие страны, как Россия и Китай, это приведёт к катастрофе всего человечества. Об этом пишет американский журналистТом Роган, скандально известный своей антироссийской патетикой.Автор статьи считает, что пока во главе действующего миропорядка находятся Соединённые Штаты, угроз для человечества нет.Югославия, Ливия, Сирия, Ирак явно посчитали это высказывание Рогана злой шуткой.В качестве "подтверждения" своих слов Роган сравнивает американскую политическую стратегию в отношении Саудовской Аравии с российско-китайской политикой в отношениях с Венесуэлой.Так, политические взаимоотношения США с Саудовской Аравией американский журналист называет «высоконравственным выбором», обеспечивающим «разумный баланс интересов и политики на основе реализма».Россия и Китай, напротив, абсолютно равнодушны к основным человеческим принципам, поскольку не хотят склонить венесуэльского президента Николаса Мадуро, являющегося противовесом США в регионе, к проявлению высокой нравственности. В своих политических отношениях с Венесуэлой они преследуют лишь свои корыстные цели: Пекин заинтересован в венесуэльской нефти, а Москва – во влиянии Каракаса в ОПЕК для продвижения своей стратегии ценообразования на мировом нефтяном рынке.В конце своей статьи журналист обратился с призывом к мировому сообществу открыть глаза и увидеть существенное различие между «американским и российско-китайским реализмом». Яркими примерами "безнравственного" поведения России и Китая, по мнению Рогана, являются действия России на территории Сирии, организация убийств, сеть концлагерей Китая, кража территорий в Тихом океане. Именно такие термины использует Роган.Напомним, что именно Роган, так называемый «борец за нравственность, общечеловеческие принципы», в мае текущего года в одной из своих статей выступал с призывом взорвать Крымский мост. В связи с этим Следственным комитетом РФ против журналиста было возбуждено уголовное дело.