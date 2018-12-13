Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене
Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Документ принят большинством голосов: 60 сенаторов – «за», 39 – «против».
При этом законодатели подчеркнули, что их рекомендации не распространяются на проведение боевых операций против формирований террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Принятый Сенатом документ носит декларативный характер, его положения необязательны для исполнения.
Напомним, в марте текущего года Сенат США большинством голосов отклонил резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в йеменском конфликте и об ограничении полномочий Трампа в проведении военных операций в этой стране. Смысл документа сводился к тому, чтобы президент мог посылать американских солдат в Йемен только с разрешения законодателей. Авторы резолюции пояснили, что в Йемене идет гражданская война, в которую США не должны быть втянуты ни под каким предлогом. Сенаторы проголосовали против. Голосование совпало с визитом в Вашингтон наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Сальмана – главного виновника развязанной против Йемена агрессии.
Война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны – проправительственные силы, с другой – вооруженные силы повстанцев-хуситов. В 2015 году в страну вторглись войска арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. За это время в Йемене погибли более 10 тыс. мирных жителей, в том числе около 2 тыс. женщин и 2,5 тыс. детей.
Документ принят большинством голосов: 60 сенаторов – «за», 39 – «против».
При этом законодатели подчеркнули, что их рекомендации не распространяются на проведение боевых операций против формирований террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).
Принятый Сенатом документ носит декларативный характер, его положения необязательны для исполнения.
Напомним, в марте текущего года Сенат США большинством голосов отклонил резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в йеменском конфликте и об ограничении полномочий Трампа в проведении военных операций в этой стране. Смысл документа сводился к тому, чтобы президент мог посылать американских солдат в Йемен только с разрешения законодателей. Авторы резолюции пояснили, что в Йемене идет гражданская война, в которую США не должны быть втянуты ни под каким предлогом. Сенаторы проголосовали против. Голосование совпало с визитом в Вашингтон наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Сальмана – главного виновника развязанной против Йемена агрессии.
Война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны – проправительственные силы, с другой – вооруженные силы повстанцев-хуситов. В 2015 году в страну вторглись войска арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. За это время в Йемене погибли более 10 тыс. мирных жителей, в том числе около 2 тыс. женщин и 2,5 тыс. детей.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter