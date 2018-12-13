В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты

Рассматриваются разные варианты сверхтяжелой ракеты-носителя с разной стоимостью. В среднем, на программу требуется около 1,5 трлн. рублей,

Однако профессионалы понимают, что восстановить производство разработанной 30-40 лет назад ракеты практически невозможно, поскольку кооперация предприятий утеряна, утрачены некоторые технические решения, часть из них устарела,