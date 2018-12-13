Прямой канал связи с "Хмеймимом" теперь важнее для ВВС Израиля

Накануне, по сообщениям СМИ, российские и израильские военнослужащие договорились о формате использовании прямого канала связи между авиабазой Хмеймим ВКС РФ в Сирии и израильским командным центром военно-воздушных сил. Отмечено, что только своевременное использование этого канала позволит избежать трагедий и иных инцидентов в воздушном пространстве Сирии и на подходах к нему.На этом фоне в израильской медиасреде заявлено о том, что «горячая» линия израильским командованием «всегда использовалась своевременно». В случае с трагедией, постигшей экипаж российского Ил-20, по версии израильской стороны, российская военная база была предупреждена о начале операции израильских ВВС более чем за час до ошибочного удара С-200 САР по самолёту ВКС РФ. Напомним, что российское Минобороны обвинило израильских лётчиков в провокации, связанной с тем, что один из F-16 сознательно зашёл за Ил-20 во время использования сирийцами своей системы ПВО. Кроме того, российское оборонное ведомство отмечает, что о начале операции сигнал по спецлинии от израильского командования поступил буквально за несколько минут до трагедии.В целом, каждая из сторон остаётся при своём мнении. Однако в Израиле не скрывают того факта, что теперь ситуация для ВВС ЦАХАЛ серьёзным образом поменялась. И связаны эти изменения в первую очередь с появлением у сирийских войск ПВО российских зенитных ракетных комплексов С-300. Это притом, что в израильской прессе в последнее время можно было увидеть достаточно частое появление заметок из серии: «никакие С-300 не смогут помешать выполнению израильским ВВС выполнению задач, связанных с иранским военным присутствие в Сирии».Российские эксперты отмечают, что имел место прилёт израильской делегации в Москву, а не наоборот: российской – в Израиль. Этот факт говорит о том, что теперь использование той самой прямой линии связи между военными двух стран (прямой контракт с "Хмеймимом") становится важнее для ВВС Израиля. По понятным причинам, никто в израильском правительстве не хочет столкнуться с ситуацией, когда сирийцы собьют израильский самолёт во время атак сирийской территории с его стороны. Ведь в результате этого могут погибнуть израильские лётчики.Фактически теперь в интересах именно израильского командования предупреждать российских коллег о той или иной воздушной операции, чтобы не получить трагический для себя результат "контакта" с сирийскими расчётами средств ПВО, которые по определению должны заниматься защитой своих воздушных рубежей.