Боксёр Усик заявил о готовности встать на защиту монахов Киево-Печерской лавры

Если пойдут захватывать Лавру (Киево-Печерскую), я встану на сторону монахов,

Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать обиды, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний их любит, то тогда я за то, чтоб томос дали Украине,