Боксёр Усик заявил о готовности встать на защиту монахов Киево-Печерской лавры
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик пообещал встать на защиту монахов в случае попытки захватить Лавру.
завил Усик в эфире телеканала 112 Украина, отвечая на вопрос ведущего, как он поступит в случае захвата Лавры радикалами и насилия над монахами.
При этом боксер рассказал, что его духовник посоветовал рекомендовать всем, кто интересуется его мнением о происходящих вокруг церкви событиях, внимательно читать Библию и Евангелие.
Однако, по его словам, ничего не зависит от того, дадут томос или не дадут. Всё зависит исключительно от людей, это они должны создать внутри себя церковь, семью, любовь и всё остальное, добавил он.
Боксер подчеркнул, что причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.
Издание напоминает, что несколько месяцев назад на Украине обострилась ситуация вокруг церковного раскола. В октябре патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафему с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией.
После этого в адрес УПЦ МП стали поступать угрозы от радикалов захватить Киево-Печерскую лавру.
Ранее каноническая православная церковь неоднократно сообщала о захватах храмов и притеснении священнослужителей со стороны неканонических религиозных структур. Так, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
Если пойдут захватывать Лавру (Киево-Печерскую), я встану на сторону монахов,
завил Усик в эфире телеканала 112 Украина, отвечая на вопрос ведущего, как он поступит в случае захвата Лавры радикалами и насилия над монахами.
При этом боксер рассказал, что его духовник посоветовал рекомендовать всем, кто интересуется его мнением о происходящих вокруг церкви событиях, внимательно читать Библию и Евангелие.
Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать обиды, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний их любит, то тогда я за то, чтоб томос дали Украине,сказал Усик.
Однако, по его словам, ничего не зависит от того, дадут томос или не дадут. Всё зависит исключительно от людей, это они должны создать внутри себя церковь, семью, любовь и всё остальное, добавил он.
Боксер подчеркнул, что причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.
Издание напоминает, что несколько месяцев назад на Украине обострилась ситуация вокруг церковного раскола. В октябре патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафему с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией.
После этого в адрес УПЦ МП стали поступать угрозы от радикалов захватить Киево-Печерскую лавру.
Ранее каноническая православная церковь неоднократно сообщала о захватах храмов и притеснении священнослужителей со стороны неканонических религиозных структур. Так, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
- Использованы фотографии:
- http://xsport.ua
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