Призрак «жёлтых жилетов» бродит по Европе

Францию лихорадит от погромов «жёлтых жилетов». Несмотря на то, что правительство и сам Макрон, видимо, дали слабину и решили вступить с толпой в переговоры, сама толпа на переговоры уже идти желанием не горит. Пока горят только автомобили. К тому же протестные массы уже распробовали вкус уличной власти и крови, а некоторые и приятное чувство владения дармовым смартфоном и прочей электроникой, реквизированной в ходе погромов.Но даже в самых смелых прогнозах, по которым Макрон вылетал с поста президента республики, а правительство уходило в отставку всей компанией, мало кто из политтехнологов мог предсказать, что стихия «жёлтых жилетов» пойдёт маршем по другим странам Евросоюза. Видимо, ЕС, ковавшийся как единый организм, оказался необычайно един тогда, когда на это надеялись менее всего. В итоге Франция, словно поражённая гангреной, начала отравлять жизнь и соседям, передавая тренд, именно тренд «желтизны» соседям.Первым поражённым органом ЕС после Франции стала Бельгия, страна с высоким уровнем жизни и социальными гарантиями. Что же произошло? Во-первых, родовая травма Бельгии – это её искусственно сшитая административная структура. Часть страны тяготеет к Нидерландам, разговаривает на нидерландском языке и официально именуется Фламандским регионом. Другая же часть страны чрезвычайно близка Франции, в ходу французский язык, а официально эти земли называются Валлонским регионом или Валлонией. Существует также и Брюссельский столичный регион, находящийся практически на границе Фландрии и Валлонии. Таким образом, движение «жёлтых жилетов» в Бельгии не такое уж и поразительное явление. Кроме того многие французы живут в Бельгии и привнести столь заманчивый праздник непослушания не так уж и трудно.И праздник всё-таки пришёл! В пятницу 7 декабря и в субботу 8 декабря (а как известно, дни недели во вспышках агрессии играют весомую роль) группы «жёлтых жилетов» предпринимали попытки прорваться к административным зданиям в Брюсселе. Когда же полиция начала теснить стихийно возникнувший протест, представителей правопорядка принялись забрасывать камнями и петардами.При этом стихийные акции протестующих спорадически вспыхивали в разных местах не только Брюсселя, но и Бельгии в целом. К примеру, в Западной Фландрии на границе с Францией «жёлтыми жилетами» была перекрыта трансграничная автомагистраль в обе стороны. Всего в бельгийском «филиале» погромщиков на данный момент зафиксировано от 500 до 1500 членов движения. Сначала акция в Бельгии носила характер какого-то модного тренда, но позже зазвучали требования отставки действующего премьер-министра Шарля Мишеля.Как отмечают европейские СМИ, основная масса протестующих в Бельгии были как раз выходцами из Валлонии. Что, кстати, и понятно с экономической точки зрения. Дело в том, что ранее Фландрия была бедной провинцией, но после активизации промышленности в прошлом веке и ударной работы в портовых городах ситуация изменилась. И ранее зажиточная Валлония стала медленно превращаться в сельскохозяйственный регион. На этом фоне националистические партии Фландрии и Валлонии собирают свой электорат. Первые не хотят кормить юг, а вторые требуют распределять ресурсы в стране более равномерно.В соседних с Бельгией Нидерландах также появились свои «жёлтые жилеты». По улицам Гааги промаршировали несколько сотен человек в характерных светоотражающих жилетах. Естественно, никакого официального разрешения от властей «жилеты» не получали, потому привлекли внимание полиции. При этом, несмотря на куда более мирный по сравнению с Францией характер марширующих, их попытку войти в правительственный квартал решено было заблокировать. Также по некоторым данным вспышки немногочисленных протестов были зарегистрированы в Амстердаме и Роттердаме. И опять-таки из толпы звучали призывы снизить цены на топливо.Вспышка активности «жёлтых жилетов», конечно, не могла не коснуться и без того проблемной испанской Каталонии. На этот раз характерный цвет примерили на себя сепаратисты, выступающие за отделение Каталонии от Испании из La Forja — Jovent Revolucionari, организации откровенно левого толка.Вдохновлённые «успехами» французских граждан на ниве насильственного пути свержения власти сначала каталонцы организовали ряд манифестаций, а в ночь с 9-го на 10-ое декабря и вовсе захватили несколько пунктов оплаты использования платных трасс в нескольких различных районах Каталонии (Ла-Рока-дель-Вальес, Мартореля, Оспиталет-дель-Инфанте и Жирона). Захваченные пункты были мгновенно объявлены ликвидированными, т.е. за проезд плату никто не взимал. Видимо, таким образом протестующие желают завоевать потенциальный электорат.На данный момент в каталонских социальных сетях идёт активное раскручивание новых протестных акций, которые сами организаторы обещают сделать куда более масштабными. К примеру, на улицу призывают массово выйти 21 декабря. Каталонские «жилетки» уже планируют «заблокировать всю Каталонию», а главное остановить «сердце» каталонского сообщества – Барселону.Но и на этом гордый марш «жёлтых жилеток» отнюдь не заканчивается. В минувшее воскресенье 9 декабря массовые протесты прошли и в столице Черногории — Подгорице. В данном случае протестующие выступавшие против ареста лидеров оппозиционной партии «Демократический фронт» Небойша Медоевича и Милана Кнежевича смогли прорваться к зданию суда и к парламенту. Естественно, все манифестанты были одеты в характерном модном европейском тренде. Всего в акции приняли участие около 4000 человек, что не так уж и мало для 187-тысячной столицы Черногории. И на достигнутом протестующие останавливаться не собираются и анонсируют очередные акции.Однако вишенкой на торте массового непослушания стал неофициальный флагман Евросоюза – Германия. Естественно, немецкое движение «жёлтых жилетов» в самом зачаточном, так сказать, интернетовском виде. Пока призывы активно распространяются только в социальных сетях. Но, что показательно, свои «пять копеек» по поводу событий во Франции высказал самый настоящий политический «интернационал» страны. Некоторые представители партии «Альтернатива для Германии» (крайне правые в политических взглядах) одобрили столь мощный массовый порыв.С другой стороны, весьма известная в России Сара Вагенкнехт (яркий представитель социалистической «Левой партии») также высказала своё понимание столь бурного протеста против повышения цен на топливо в частности, но и по поводу повышения стоимости жизни в общем. Словно этого было мало, Сара поделилась сожалением, что в родной Германии таких массовых акций пока нет. Как говорит пословица, бойся своих желаний. Но стоит указать, что многие представители немецких социалистов всё же с недоверием отнеслись к применению столь радикальных методов «жёлтых жилетов» и засилью целых стай вандалов в их рядах.Разумеется, в каждой стране повестка дня совершенно разная, и силы, которые примеряют на себя столь модный жёлтый аксессуар, также совершенно разные – от правых сил до откровенно «левацких» организаций. И часто само наличие «жёлтого жилета» в толпе протестующих просто призвано нарастить информационный вес в СМИ. Но одно можно утверждать наверняка – проблем в Европе оказалось много, и они, по моему скромному мнению, выставлены «на торги». Т.е. силы, надевшие жилетку, ждут своих благодетелей и спонсоров. К примеру, для Каталонии, по небезосновательной версии Николая Старикова, таким спонсором может стать Великобритания, для которой спор с Испанией за Гибралтар весьма болезненный.