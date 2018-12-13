Истребитель нацгвардии США потерпел крушение во время учений на Гавайях

Истребитель Hawker Hunter гавайского подразделения Национальной гвардии США потерпел крушение возле острова Оаху недалеко от столицы штата - Гонолулу, сообщает Associared Press.По информации издания, на островах проводились военные учения национальной гвардии США "Страж Алоха" (Sentry Aloha), в которых приняли участие около 800 человек и 30 самолетов из девяти штатов. Истребитель Hawker Hunter вылетел из аэропорта Гонолулу примерно в 2:25 ночи и упал в океан. 47-летний пилот истребителя, имя которого не приводится, успел катапультироваться и приводнился в трех милях (4,8 км) к югу от острова Охау. Его эвакуировали катера береговой охраны. Пилот в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь.Причина крушения самолета, на данный момент, не установлена. Создается специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента. Учения приостановлены."Hawker Hunter" — околозвуковой истребитель-перехватчик и самолёт поддержки сухопутных войск Королевских ВВС Британии. Состоял на вооружении в 1950—1960-х годах, широко экспортировался и принимал участие во множестве вооружённых конфликтов. Производство самолета прекращено в 1970 году. В настоящее время в США эти самолеты используются в процессе боевой подготовки вооруженных сил. На учениях "Хантеры" обычно изображают штурмовики противника, пытающиеся на малой высоте прорваться к охраняемому объекту.