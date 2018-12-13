Россияне назвали ответственных за неудачи и успехи в экономике страны
Информационная служба РБК публикует результаты опроса общественного мнения, проведённого мониторинговой службой «Левада-центр». Речь идёт об опросе, в котором «Левада-центр» пытался выяснить у россиян, кого конкретно граждане считают виновным в росте цен в России. Формулировка такая:
"Кто, на ваш взгляд, в России несёт основную ответственность за ситуацию стране и рост стоимости жизни?"
Если верить опубликованным данным, то 55% опрошенных граждан России считают ответственным за проблемы в стране, в том числе связанные с ростом цен, президента Владимира Путина.
Нужно отметить, что респондентам было предоставлено право предлагать несколько вариантов ответа.
Приводится сравнительная статистика подобных опросов. Утверждается, что аналогичные показатели, когда более половины опрошенных ответственным за снижение уровня жизни называли именно Владимира Путина, «Левада-центр» получал в августе 2012 и августе 2014 годов. Показатели – 51 процент и 65 процентов соответственно.
Ответственность бизнеса в росте цен увидели лишь 5 процентов опрошенных. Около 13% считают главными виновниками ситуации с уровнем жизни в стране региональных руководителей. Об ответственности правительства высказались 37% россиян, при этом 21% назвал конкретным виновником главу кабмина Дмитрия Медведева.
Что обратило на себя внимание?
Это ответы на вопрос о том, чьей заслугой можно считать экономические успехи страны и общий рост благосостояния в сравнении с другими периодами. И снова 55% опрошенных сказали, что главным «ответственным» за это они считают президента Владимира Путина.
Эксперты отметили, что такой, на первый взгляд, противоречивый результат говорит о сосредоточении власти в руках президента, а потому всё больше граждан ассоциируют с личностью президента как экономические успехи страны, так и экономические неурядицы.
Для справки: организация «Левада-центр» находится в реестре НКО-иностранных агентов. На сайте организации говорится о том, что в этот реестр её внесли «принудительно».
"Кто, на ваш взгляд, в России несёт основную ответственность за ситуацию стране и рост стоимости жизни?"
Если верить опубликованным данным, то 55% опрошенных граждан России считают ответственным за проблемы в стране, в том числе связанные с ростом цен, президента Владимира Путина.
Нужно отметить, что респондентам было предоставлено право предлагать несколько вариантов ответа.
Приводится сравнительная статистика подобных опросов. Утверждается, что аналогичные показатели, когда более половины опрошенных ответственным за снижение уровня жизни называли именно Владимира Путина, «Левада-центр» получал в августе 2012 и августе 2014 годов. Показатели – 51 процент и 65 процентов соответственно.
Ответственность бизнеса в росте цен увидели лишь 5 процентов опрошенных. Около 13% считают главными виновниками ситуации с уровнем жизни в стране региональных руководителей. Об ответственности правительства высказались 37% россиян, при этом 21% назвал конкретным виновником главу кабмина Дмитрия Медведева.
Что обратило на себя внимание?
Это ответы на вопрос о том, чьей заслугой можно считать экономические успехи страны и общий рост благосостояния в сравнении с другими периодами. И снова 55% опрошенных сказали, что главным «ответственным» за это они считают президента Владимира Путина.
Эксперты отметили, что такой, на первый взгляд, противоречивый результат говорит о сосредоточении власти в руках президента, а потому всё больше граждан ассоциируют с личностью президента как экономические успехи страны, так и экономические неурядицы.
Для справки: организация «Левада-центр» находится в реестре НКО-иностранных агентов. На сайте организации говорится о том, что в этот реестр её внесли «принудительно».
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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