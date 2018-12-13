Пентагон предостерёг Анкару от наступления на курдов в Сирии
Планы Турции начать наступление на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают обеспокоенность Вашингтона, передает Интерфакс заявление представителя Пентагона Шона Робертсона.
Он напомнил, что в этом районе расположен военный контингент США. Американские военнослужащие работают там с оппозиционными правительству САР отрядами «демократических сил», в том числе с формированиями народной самообороны (YPG), которые в Турции считаются террористическими.
Таким образом, наступление турецкой армии создаст угрозу для американских военных, Робертсон, добавив, что в этой связи необходимы консультации по координации усилий с турецкой стороной.
Как отметил в свою очередь представитель YPG Нури Махмуд, наступление Турции будет на руку лишь террористам, поскольку сорвет операцию оппозиционных сил по освобождению от ИГ (группировка запрещена в РФ) города Гаджин.
Напомним, в среду турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что через несколько дней вооруженные силы начнут наступательную операцию восточнее реки Евфрат.
По его словам, этот шаг будет способствовать политическому разрешению сирийского кризиса.
Ранее сообщалось о решении Пентагона создать в Сирии близ турецкой границы наблюдательные посты с целью предотвратить вооруженное столкновение турок с курдским ополчением.
Пентагон рассматривает такие действия как неприемлемые,заявил Робертсон.
Он напомнил, что в этом районе расположен военный контингент США. Американские военнослужащие работают там с оппозиционными правительству САР отрядами «демократических сил», в том числе с формированиями народной самообороны (YPG), которые в Турции считаются террористическими.
Таким образом, наступление турецкой армии создаст угрозу для американских военных, Робертсон, добавив, что в этой связи необходимы консультации по координации усилий с турецкой стороной.
Как отметил в свою очередь представитель YPG Нури Махмуд, наступление Турции будет на руку лишь террористам, поскольку сорвет операцию оппозиционных сил по освобождению от ИГ (группировка запрещена в РФ) города Гаджин.
Напомним, в среду турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что через несколько дней вооруженные силы начнут наступательную операцию восточнее реки Евфрат.
Настало время реализовать наше решение искоренить террористические формирования к востоку от Евфрата,сказал президент.
По его словам, этот шаг будет способствовать политическому разрешению сирийского кризиса.
Ранее сообщалось о решении Пентагона создать в Сирии близ турецкой границы наблюдательные посты с целью предотвратить вооруженное столкновение турок с курдским ополчением.
- Использованы фотографии:
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