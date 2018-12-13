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Пентагон предостерёг Анкару от наступления на курдов в Сирии

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Планы Турции начать наступление на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают обеспокоенность Вашингтона, передает Интерфакс заявление представителя Пентагона Шона Робертсона.




Пентагон рассматривает такие действия как неприемлемые,
заявил Робертсон.

Он напомнил, что в этом районе расположен военный контингент США. Американские военнослужащие работают там с оппозиционными правительству САР отрядами «демократических сил», в том числе с формированиями народной самообороны (YPG), которые в Турции считаются террористическими.

Таким образом, наступление турецкой армии создаст угрозу для американских военных, Робертсон, добавив, что в этой связи необходимы консультации по координации усилий с турецкой стороной.

Как отметил в свою очередь представитель YPG Нури Махмуд, наступление Турции будет на руку лишь террористам, поскольку сорвет операцию оппозиционных сил по освобождению от ИГ (группировка запрещена в РФ) города Гаджин.

Напомним, в среду турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что через несколько дней вооруженные силы начнут наступательную операцию восточнее реки Евфрат.

Настало время реализовать наше решение искоренить террористические формирования к востоку от Евфрата,
сказал президент.

По его словам, этот шаг будет способствовать политическому разрешению сирийского кризиса.

Ранее сообщалось о решении Пентагона создать в Сирии близ турецкой границы наблюдательные посты с целью предотвратить вооруженное столкновение турок с курдским ополчением.
Использованы фотографии:
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