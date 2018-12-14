Последний салют президента Порошенко

Вот уже без малого полмесяца как Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов Украины, непосредственно граничащих с Россией. Что это? Только ли один из элементов предвыборной кампании или последний шанс удержаться у власти?Начнем с того, Петр Алексеевич в украинской политике — настоящий мастодонт. Начал свой путь господин Порошенко с Верховной рады, куда попал в качестве народного депутата уже в далеком 1998 году. Далее все пошло как по накатанной: секретарь СНБО, председатель Народного банка Украины, министр иностранных дел, министр экономического развития и торговли. В общем, попёрло.Отметим, что уже тогда, в пору становления своего «сладкого бизнеса», не брезговал Петр Алексеевич и активными международными контактами. Так, будущий лидер незалежной был неоднократно замечен на официальных приемах и частных визитах в посольство США в 2006 году. Напомним, тогда на Украине полыхали политические разногласия между партией «Наша Украина», инсайдером которой для Госдепа и являлся Порошенко, и Блоком Юлии Тимошенко (БЮТ). Конкретно же Петр Алексеевич вел переговоры с послом США в Украине Джоном Хербстом о создании так называемого оранжевого коалиционного правительства. Но были у дипломатов подозрения насчет достоверности представленной им информации от Порошенко.Также посол Хербст начал подозревать будущего украинского президента в политических интригах против ближайшего соратника Тимошенко, Александра Турчинова, с целью его ареста. Однако тогда из этого ничего не вышло. И вот, прошли годы, а непотопляемый Порошенко «выстрелил» на майдане и стал у штурвала жовто-блакитного корабля. Не станем приводить факты и статистику о положении дел внутри страны за время его пребывания у власти, так как об этом уже много написано, резюмируем лишь одно: корабль, ведомый Порошенко, уже начал тонуть, но самого дна, по всей видимости, пока не достиг.Остановимся вот на каком занятном факте: если проанализировать развитие ситуации в Грузии и в Украине, а также сопоставить политические процессы, приведшие к власти господ Саакашвили и Порошенко, складывается занятная картина. Уж сильно похожа, а точнее, исполнена под копирку схема американских политтехнологов в отношении как страны, так и ее лидера. Что стало в итоге с Михаилом Саакашвили, мы знаем, а вот что же теперь ждет Петра Алексеевича? Кажется, сценарий, написанный американскими режиссерами с Манхэттена, очевиден. Могут быть лишь небольшие «довороты». К примеру, вряд ли после своего ухода/смещения с поста президента Порошенко по аналогии с Саакашвили займет губернаторское кресло, допустим, в соседней Белоруссии. Ну а почему нет? Или другого более-менее дружественного государства. Если таковые у Украины остались.Вот и приходится бедному Петру цепляться за все возможные варианты, чтобы продлить свой подходящий к концу президентский срок да попытаться поднять безнадежно проваленный рейтинг. Военное положение — идеальный для того выход. А война — тем более. Главное — не заиграться, иначе можно кончить гораздо хуже своего грузинского коллеги. Вот и пытается Порошенко дать свой последний политический салют. Только вот порох уже давно отсырел…