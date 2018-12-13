Власти РФ ждут от Сети уважения к государству
Группа депутатов и членов Совета Федерации внесла в Госдуму несколько законопроектов, направленных на изменение действующих правил распространения информации в интернете и СМИ, сообщает Коммерсантъ.
Один из проектов касается запрета на распространение сведений, которые «в неприличной форме» выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным символам, Конституции и органам власти. Такое нарушение будет рассматриваться как мелкое хулиганство, и наказываться штрафом либо административным арестом до 15 суток.
Правозащитники раскритиковали законопроект, отметив, что он позволит арестовывать граждан на 15 суток «за любую критику власти». По их мнению, это серьезной нарушение прав человека, поскольку власть должна внимать критике со стороны общества и своевременно исправлять ситуацию.
Другой законопроект запрещает распространять в СМИ заведомо «недостоверную общественно значимую информацию», которая может привести к массовому нарушению общественного порядка и созданию угрозы жизни и здоровью граждан. За нарушение виновным грозит (ст. 13.15 КоАП) штраф: гражданам – до 5 тыс. руб., юрлицам – до 1 млн. руб.
Глава СПЧ Михаил Федотов назвал предложение «плохо продуманными и антиконституционными». По его мнению, с фейками можно бороться по-другому, например, создавать у людей иммунитет к таким новостям «с помощью медиаобразования».
По словам юрист Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, проект настолько безграмотен, что в случае принятия может стать средством «для репрессий политических активистов и оппозиционных журналистов».
Напомним, что в октябре Владимир Путин внес в Госдуму поправки, которые частично декриминализируют ответственность за репосты. Если закон нарушен впервые, то сначала будет применяться административное взыскание, и лишь потом – по ст. 282 УК РФ.
Между тем, Геннадий Зюганов считает, что власть окончательно утратила связь с реальностью: цены и тарифы ЖКХ непрерывно повышаются, людей лишают пенсий и соцгарантий, доходы населения падают, а теперь еще предлагается «запретить народу рот открывать».
Один из проектов касается запрета на распространение сведений, которые «в неприличной форме» выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным символам, Конституции и органам власти. Такое нарушение будет рассматриваться как мелкое хулиганство, и наказываться штрафом либо административным арестом до 15 суток.
Правозащитники раскритиковали законопроект, отметив, что он позволит арестовывать граждан на 15 суток «за любую критику власти». По их мнению, это серьезной нарушение прав человека, поскольку власть должна внимать критике со стороны общества и своевременно исправлять ситуацию.
Другой законопроект запрещает распространять в СМИ заведомо «недостоверную общественно значимую информацию», которая может привести к массовому нарушению общественного порядка и созданию угрозы жизни и здоровью граждан. За нарушение виновным грозит (ст. 13.15 КоАП) штраф: гражданам – до 5 тыс. руб., юрлицам – до 1 млн. руб.
Глава СПЧ Михаил Федотов назвал предложение «плохо продуманными и антиконституционными». По его мнению, с фейками можно бороться по-другому, например, создавать у людей иммунитет к таким новостям «с помощью медиаобразования».
По словам юрист Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, проект настолько безграмотен, что в случае принятия может стать средством «для репрессий политических активистов и оппозиционных журналистов».
Напомним, что в октябре Владимир Путин внес в Госдуму поправки, которые частично декриминализируют ответственность за репосты. Если закон нарушен впервые, то сначала будет применяться административное взыскание, и лишь потом – по ст. 282 УК РФ.
Между тем, Геннадий Зюганов считает, что власть окончательно утратила связь с реальностью: цены и тарифы ЖКХ непрерывно повышаются, людей лишают пенсий и соцгарантий, доходы населения падают, а теперь еще предлагается «запретить народу рот открывать».
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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