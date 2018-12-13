Полторак: Причин введения военного положения на Украине всего две

Причины, по которым на Украине было введено военное положение, как оказалось, всего две. Об этом сегодня в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.Согласно заявлению главы украинского военного ведомства, причинами введения военного положения могут быть: агрессия другого государства или угроза военного нападения другого государства. А на Украине случилось сразу аж два в одном: произошла военная агрессия России против Украины в Керченском проливе, а также - Россия сосредоточила на границе с Украиной огромную группировку российской армии с целью нападения на страну.Пока, по словам Полторака, военное положение в десяти областях Украины введено на 30 дней, но возможно его продление. В случае нападения "российского агрессора" оно будет продлено на неопределенный срок, а нападение возможно, в виду сосредоточения российской армии вдоль границы.В тоже время, заявил украинский министр обороны, за время военного положения, способность вооруженных сил Украины отразить нападения "агрессора", "значительно повысилась". Были поведены передислокации подразделений и частей с целью прикрытия наиболее "опасных участков для прорыва российской армии".Полторак отметил, что по его мнению, режим военного положения на Украине "пока отменять не стоит".