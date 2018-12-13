Полторак: Причин введения военного положения на Украине всего две
Причины, по которым на Украине было введено военное положение, как оказалось, всего две. Об этом сегодня в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.
Согласно заявлению главы украинского военного ведомства, причинами введения военного положения могут быть: агрессия другого государства или угроза военного нападения другого государства. А на Украине случилось сразу аж два в одном: произошла военная агрессия России против Украины в Керченском проливе, а также - Россия сосредоточила на границе с Украиной огромную группировку российской армии с целью нападения на страну.
Пока, по словам Полторака, военное положение в десяти областях Украины введено на 30 дней, но возможно его продление. В случае нападения "российского агрессора" оно будет продлено на неопределенный срок, а нападение возможно, в виду сосредоточения российской армии вдоль границы.
В тоже время, заявил украинский министр обороны, за время военного положения, способность вооруженных сил Украины отразить нападения "агрессора", "значительно повысилась". Были поведены передислокации подразделений и частей с целью прикрытия наиболее "опасных участков для прорыва российской армии".
Полторак отметил, что по его мнению, режим военного положения на Украине "пока отменять не стоит".
Согласно заявлению главы украинского военного ведомства, причинами введения военного положения могут быть: агрессия другого государства или угроза военного нападения другого государства. А на Украине случилось сразу аж два в одном: произошла военная агрессия России против Украины в Керченском проливе, а также - Россия сосредоточила на границе с Украиной огромную группировку российской армии с целью нападения на страну.
Пока, по словам Полторака, военное положение в десяти областях Украины введено на 30 дней, но возможно его продление. В случае нападения "российского агрессора" оно будет продлено на неопределенный срок, а нападение возможно, в виду сосредоточения российской армии вдоль границы.
В тоже время, заявил украинский министр обороны, за время военного положения, способность вооруженных сил Украины отразить нападения "агрессора", "значительно повысилась". Были поведены передислокации подразделений и частей с целью прикрытия наиболее "опасных участков для прорыва российской армии".
Полторак отметил, что по его мнению, режим военного положения на Украине "пока отменять не стоит".
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