Почему российская прописка Крыма так раздражает наших «западных партнеров»?

Нашим «западным партнерам», как их иронично называет президент страны, современная судьба российского Крыма всё никак не дает покоя. В соседней Норвегии из-за российской прописки черноморского полуострова развернулась настоящая дискуссия, в которой одни политики ратуют за антироссийские санкции, а другие выступают за здравый смысл и легитимность крымского референдума.С одной стороны, глава норвежского парламентского комитета по делам внешней политики и обороны Анникен Хьютфельд (Anniken Huitfeldt) выступает за усиление санкций против России, ссылаясь при этом на нарушения Москвой международного права в процессе присоединения Крыма к Российской Федерации. С другой стороны, один из бывших вице-президентов норвежского парламента Карл Хаген (Carl Hagen) высказался за то, что в этом вопросе для НАТО лучше было бы держаться подальше и от Крыма, и от российских границ.Рассуждая о крымской судьбе последних лет, норвежское издание Nettavisen обращается к новейшей истории полуострова. Собственно говоря, пишет Nettavisen, Крым был частью СССР до 1954 года, когда Никита Хрущев, главный коммунист страны на тот момент, подарил его Украинской ССР. Украина тогда была не «самостийной» страной, а лишь одной из союзных республик единого государства — Советского Союза. Вдобавок нельзя забывать, что сам Никита Сергеевич вырос на плодородных землях будущей «незалежной», поэтому питал к этой республике самые нежные чувства.После распада СССР Украина стала по-настоящему самостоятельным государством, взявшим курс на интеграцию с Европой. Однако не все жители страны ратовали за сближение с Евросоюзом в ущерб отношениям с братским народом РФ. На Донбассе и в Крыму проживает порядка 80% русскоговорящего населения, которое хотело остаться в составе России.Более того, руководство Североатлантического альянса нарушило обещание не расширяться на восток и вплотную приблизилось к границам России со стороны Прибалтики, Польши и Румынии. Понятно, что России не понравилось желание США и НАТО вторгнуться к ней, так сказать, на задний двор. Когда Советский Союз попытался устроить нечто подобное на Кубе в 60-х годах, то разразился Карибский кризис, чуть не переросший в полномасштабную ядерную войну. Многие независимые военные эксперты считают, что такое поведение военных сил НАТО в Восточной Европе совсем не похоже на деэскалацию. И в Москве расценивают это точно так же.Еще раз подчеркивая тот факт, что Хюитфельдт ссылается на нарушения международного права, выступая за продление антироссийских санкций, журналист Nettavisen говорит, что это по меньшей мере несправедливо. Потому что Соединенные Штаты, ключевой союзник Норвегии, после Второй мировой войны только и делали, что постоянно нарушали международное право в различных уголках планеты. Да и вообще, по твердому убеждению норвежского издания, в Вашингтоне считают, что Белый дом находится выше международного права, коль скоро речь заходит о геополитических интересах нации.Поэтому, муссируя вопросы о санкциях против РФ и о российской прописке Крыма, ссылаться на международное право ни натовские военные, ни генералы Пентагона, ни еврочиновники не имеют никакого морального права. Более того, напоминает норвежский журналист, во время референдума в Крыму не прозвучало ни единого выстрела и не погиб ни один житель полуострова. Тогда как подобная ситуация с переходом власти при непосредственном участии американских ястребов во Вьетнаме или в Чили была кардинально другой.«НАТО следует держаться подальше!» — резонно подытоживает Nettavisen.