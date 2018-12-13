Москва объявила персоной нон-грата словацкого военного дипломата

Это стало ответом на высылку словацкими властями представителя военного атташата посольства РФ в Братиславе.

МИД России распространил сообщение о предпринятых мерах в отношении сотрудника дипломатической миссии Словацкой Республики. Подробную информацию представляет официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам Захарова, словацкий военный дипломат (из так называемого атташата посольства в Москве) объявлен персоной нон-грата.Официальный представитель МИД РФ отметила, что послу Словацкой Республики в российской столице уже вручена соответствующая нота.Мария Захарова:Напомним, что глава словацкого правительства Петер Пеллегрини заявил, что сотрудник российской дипломатической миссии в Братиславе якобы занимался сбором информации военного характера о Словакии и её контактах с другими членами НАТО.Формулировка о «сборе данных военного характера» военным атташе посольства вызывает недоумение. По своей должности военный атташе любого посольства обязан заниматься контактами в сфере безопасности со страной, в которую направляется на работу. Если военные атташе не будут этой работой заниматься, тогда в чём необходимость этой должности? Следуя логике словацкого премьер-министра, можно любого военного атташе любого посольства в мире априори считать сборщиком сведений, а значит, иностранным шпионом.Словацкий военный дипломат на основании решения МИД РФ обязан покинуть Россию в ближайшее время.