Москва объявила персоной нон-грата словацкого военного дипломата
МИД России распространил сообщение о предпринятых мерах в отношении сотрудника дипломатической миссии Словацкой Республики. Подробную информацию представляет официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам Захарова, словацкий военный дипломат (из так называемого атташата посольства в Москве) объявлен персоной нон-грата.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что послу Словацкой Республики в российской столице уже вручена соответствующая нота.
Мария Захарова:
Напомним, что глава словацкого правительства Петер Пеллегрини заявил, что сотрудник российской дипломатической миссии в Братиславе якобы занимался сбором информации военного характера о Словакии и её контактах с другими членами НАТО.
Формулировка о «сборе данных военного характера» военным атташе посольства вызывает недоумение. По своей должности военный атташе любого посольства обязан заниматься контактами в сфере безопасности со страной, в которую направляется на работу. Если военные атташе не будут этой работой заниматься, тогда в чём необходимость этой должности? Следуя логике словацкого премьер-министра, можно любого военного атташе любого посольства в мире априори считать сборщиком сведений, а значит, иностранным шпионом.
Словацкий военный дипломат на основании решения МИД РФ обязан покинуть Россию в ближайшее время.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что послу Словацкой Республики в российской столице уже вручена соответствующая нота.
Мария Захарова:
Это стало ответом на высылку словацкими властями представителя военного атташата посольства РФ в Братиславе.
Напомним, что глава словацкого правительства Петер Пеллегрини заявил, что сотрудник российской дипломатической миссии в Братиславе якобы занимался сбором информации военного характера о Словакии и её контактах с другими членами НАТО.
Формулировка о «сборе данных военного характера» военным атташе посольства вызывает недоумение. По своей должности военный атташе любого посольства обязан заниматься контактами в сфере безопасности со страной, в которую направляется на работу. Если военные атташе не будут этой работой заниматься, тогда в чём необходимость этой должности? Следуя логике словацкого премьер-министра, можно любого военного атташе любого посольства в мире априори считать сборщиком сведений, а значит, иностранным шпионом.
Словацкий военный дипломат на основании решения МИД РФ обязан покинуть Россию в ближайшее время.
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