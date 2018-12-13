НАТО: Косово имеет полное право на свою армию
Косовский парламент имеет право утвердить трансформацию Сил безопасности в полноценную армию, приводит РИА Новости заявление командующего объединенными силами НАТО американского адмирала Джеймса Фогго.
Решение о создании армии Косово должно быть принято в пятницу, 14 декабря.
Накануне Фогго прибыл в Македонию, где провел встречу с министром обороны Рамилой Шекерински и представителями генштаба.
Он поблагодарил македонские военное руководство за участие в натовских операциях в Афганистане и пожелал стране скорейшего вступления с Североатлантический блок.
Адмирал отметил также, что Косово является таким же демократическим государством, как Македония и Сербия, поэтому парламент республики имеет полное право на трансформацию Службы безопасности в полноценную армию.
Фогго добавил, что при демократии народ выбирает своих представителей, которые затем принимают решение от его имени, так что никаких противоречий в данной ситуации нет.
По его словам, 4 тыс. военнослужащих контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) «готовы к любому решению, которое примет парламент республики.
Ранее лидер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что создание армии является важнейшим шагом на пути к вступлению в НАТО. Ожидается, вооруженные силы будут состоять из 5 тысяч действующих военнослужащих и 3 тысяч резервистов.
Напомним, в феврале 2008 года Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Республика до сих не признана Россией, Китаем, Сербией, Израилем, Испанией, Ираном Грецией и рядом других государств.
Решение о создании армии Косово должно быть принято в пятницу, 14 декабря.
Накануне Фогго прибыл в Македонию, где провел встречу с министром обороны Рамилой Шекерински и представителями генштаба.
Он поблагодарил македонские военное руководство за участие в натовских операциях в Афганистане и пожелал стране скорейшего вступления с Североатлантический блок.
Адмирал отметил также, что Косово является таким же демократическим государством, как Македония и Сербия, поэтому парламент республики имеет полное право на трансформацию Службы безопасности в полноценную армию.
Фогго добавил, что при демократии народ выбирает своих представителей, которые затем принимают решение от его имени, так что никаких противоречий в данной ситуации нет.
По его словам, 4 тыс. военнослужащих контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) «готовы к любому решению, которое примет парламент республики.
Ранее лидер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что создание армии является важнейшим шагом на пути к вступлению в НАТО. Ожидается, вооруженные силы будут состоять из 5 тысяч действующих военнослужащих и 3 тысяч резервистов.
Напомним, в феврале 2008 года Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Республика до сих не признана Россией, Китаем, Сербией, Израилем, Испанией, Ираном Грецией и рядом других государств.
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