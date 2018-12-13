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На Хмельницкой АЭС Украины опять аварийно отключили второй энергоблок

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На Хмельницкой АЭС, находящейся в городе Нетешин одноименной области, в четверг отключен второй энергоблок. В Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", куда входит АЭС, отключение объяснили повреждением трансформатора, сообщает пресс-служба компании.

На Хмельницкой АЭС Украины опять аварийно отключили второй энергоблок



Авария на трансформаторе "возбуждения фазы В" второго энергоблока Хмельницкой АЭС произошла сегодня утром в 6:33 по местн. времени. На данный момент реакторная установка работает на 19% от своей номинальной мощности. Первый энергоблок атомной электростанции в ноябре остановлен для проведения планового среднего ремонта, заявили в "Энергоатоме".

В компании отметили, что радиационная обстановка на промышленных площадках и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Это не первое аварийное отключение второго реактора Хмельницкой АЭС. В январе этого года его работа была остановлена по причине возникновения "неполадок" на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора. Еще ранее, в 2016 году, на этом же энергоблоке произошло аварийное отключение по причине протечки в парогенераторе.

В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт. АЭС обеспечивает электроэнергией западные регионы Украины.

Использованы фотографии:
energoatom.kiev.ua
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