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Украинский генерал заявил о готовности "пойти на ликвидацию" Владимира Путина

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Отставные украинские генералы продолжают делать заявления, которые заставляют всерьёз озаботиться состоянием их психического здоровья. Именно таким заявлением отметился украинский генерал Григорий Омельченко, который ранее занимал высокий пост в структурах СБУ (Службы безопасности) Украины.

Украинский генерал заявил о готовности "пойти на ликвидацию" Владимира Путина



По словам Омельченко, он готов «ликвидировать» президента России Владимира Путина. С такими словами украинский генерал выступил в эфире телеканала «Прямой». Из заявления Омельченко:
Путина с двойником не спутаю – я его хорошо знаю лично. С конца 90-х годов познакомил покойный Анатолий Собчак. Как офицер спецназа и спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы встретились – я бы пошёл на его ликвидацию.


Далее Омельченко заявляет, что «по нормам международного права» это "было бы всё равно, что уничтожить Усаму бен Ладена".

Такие заявления от представителей украинских «элит», на самом деле, уже давно не удивляют. Риторика человека, который сидит в студийном кресле и грозится ликвидировать президента иностранного государства, в большей степени соответствует либо больному, либо трусу, который кричит о своей «силе», находясь по ту сторону телеэкрана.

Напомним, что на днях депутат ВРУ Мосийчук предложил уничтожить Крымский мост.

И такие люди входят в современную украинскую «элиту»?..
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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