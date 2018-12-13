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Армия обороны Израиля заблокировала столицу Палестины

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Израильские военные заблокировали въезды и выезды из фактической столицы Палестинской автономии - Рамаллы. Блокировка города произошла сразу после убийства двух граждан Израиля в ее окрестностях, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Армия обороны Израиля заблокировала столицу Палестины



Ранее сообщалось, что палестинец, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки, открыл огонь по ней, убив двух граждан еврейского государства и еще двоих, как минимум, ранив. О ранении двоих человек сообщили в службе скорой помощи. Нападавший (нападавшие) скрылся с места происшествия на автомобиле, взяв направление на Рамаллу.

Убийцы объявлены в розыск, армия обороны Израиля, перекрыв все въезды и выезды, готовится к проведению операции в этом районе.

Автомобиль скрылся в направлении Рамаллы, мы сейчас перекрыли въезды и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем
- заявил Конрикус на брифинге.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, стрельба произошла недалеко от еврейского поселения Офра, где четыре дня назад также был открыт огонь по израильским гражданам из машины. Тогда в результате стрельбы было ранено семь человек.

Напомним, что Рамалла является экономическим и политическим центром Палестины. В ней находится резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, другие органы власти и иностранные дипмиссии.
Использованы фотографии:
https://www.alaraby.co.uk/english
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