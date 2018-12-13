Армия обороны Израиля заблокировала столицу Палестины

Автомобиль скрылся в направлении Рамаллы, мы сейчас перекрыли въезды и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем

Израильские военные заблокировали въезды и выезды из фактической столицы Палестинской автономии - Рамаллы. Блокировка города произошла сразу после убийства двух граждан Израиля в ее окрестностях, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.Ранее сообщалось, что палестинец, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки, открыл огонь по ней, убив двух граждан еврейского государства и еще двоих, как минимум, ранив. О ранении двоих человек сообщили в службе скорой помощи. Нападавший (нападавшие) скрылся с места происшествия на автомобиле, взяв направление на Рамаллу.Убийцы объявлены в розыск, армия обороны Израиля, перекрыв все въезды и выезды, готовится к проведению операции в этом районе.- заявил Конрикус на брифинге.Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, стрельба произошла недалеко от еврейского поселения Офра, где четыре дня назад также был открыт огонь по израильским гражданам из машины. Тогда в результате стрельбы было ранено семь человек.Напомним, что Рамалла является экономическим и политическим центром Палестины. В ней находится резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, другие органы власти и иностранные дипмиссии.