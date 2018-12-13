Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя

Украинская армия провела учения подразделений зенитных ракетных войск в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС). В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны УкраиныКак сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. В ходе учений задействованные силы и средства отработали слаживание боевых расчетов, в ходе которого осуществлялся поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение. По итогам учений заявлено, что "личный состав подразделений, привлеченный к тренировкам, выполнил задание в полном объеме".Согласно данным, полученным от пресс-службы ООС, в учениях принимали участие две пусковые установки комплекса С-300, включая радар, а также расчеты с переносными зенитными ракетными комплексами. Роль авиации противника выполняли два истребителя МиГ-29 ВВС Украины. Учения прошли в непосредственной близости от Мариуполя.