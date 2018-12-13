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На манёврах в Иордании замечены «Шилки» и «Корнеты»

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На проходящем в Иордании учении, проводимом совместно египетской армией, активно применяются образцы вооружения российского производства, пишет Российская газета.




Так, в ходе маневров были впервые продемонстрированы закупленные в России противотанковые комплексы «Корнет». По словам военного эксперта Юрия Лямина, Иордания стала одним из крупнейших покупателей данного оружия.

Согласно информации, военное ведомство Иордании получило около 200 пусковых установок и 2 тыс. ракет к ним.

Кроме того, на том же учении были замечены зенитные самоходки ЗСУ-23-4 «Шилка». По данным эксперта, в настоящее время на вооружении сухопутных сил королевства находятся около сорока таких установок. В иорданской армии они применяются для прикрытия механизированных подразделений.



Лямин добавляет, что российские (советские) комплексы также являются основой вооружения войск противовоздушной обороны страны. В охране неба над Иорданией задействованы такие зенитные системы как «Оса» и «Стрела-10», переносные комплексы «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-С».

Что касается совместных маневров, то в них от каждой страны задействованы сухопутные подразделения, десантники, ВВС и ВМС.

Напомним, ПТРК «Корнет» принят на вооружение российской армии в 1998 году. Последние версии пусковых устройств реализуют концепцию «выстрелил и забыл». Максимальная дальность стрельбы ракетой с фугасной боевой частью доведена до 10 км.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Oded121351
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