Возвращение «Мёртвой руки»

Статья «Russia's "Dead Hand" Nuclear Doomsday Weapon is Back»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-dead-hand-nuclear-doomsday-weapon-back-38492

США намерены разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что в будущем может привести к самым разным последствиям в военно-политической сфере. Бывшие участники соглашения смогут приступить к созданию новых вооружений и реорганизации соответствующих армейских структур. Кроме того, особое значение получат некоторые существующие системы и средства. Так, американское издание The National Interest полагает, что отказ о Договора о РСМД изменит роль российской автоматизированной системы управления «Периметр».Пугающая статья об ответах на американские шаги была опубликована 12 декабря в рубрике The Buzz. Майкл Пек представил материал под названием «Russia's "Dead Hand" Nuclear Doomsday Weapon is Back» – «Российская «Мертвая рука», оружие судного дня, возвращается». В подзаголовке раскрывается один из потенциальных рисков. Если США вновь начнут развертывать ракеты средней дальности на территории Европы, Россия может рассмотреть вопрос принятия доктрины упреждающего ракетно-ядерного удара.М. Пек напоминает, что Россия умеет создавать различные виды вооружений, которые выглядят весьма пугающе – как минимум, на бумаге. Только в этом году были представлены новая крылатая ракета с ядерной силовой установкой и роботизированная подводная лодка, несущая ядерную боевую часть мощностью 100 мегатонн.Во времена Холодной войны тоже существовали ужасающие системы «конца света». Возможно, самой страшной из них был комплекс управления, способный автоматически обеспечивать запуск межконтинентальных ракет при начале ядерного удара со стороны противника. Этот комплекс не нуждался в участии человека и решал поставленные задачи самостоятельно.Как отмечает автор, старая система управления, известная под названиями «Периметр» и Dead Hand («Мертвая рука»), в будущем может вернуться к работе. При этом она станет еще более смертоносной, чем была в прошлом.Предпосылкой к таким событиям М. Пек называет заявления администрации Соединенных Штатов о планируемом выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. В свое время этот договор привел к ликвидации некогда крупных запасов ракетного оружия нескольких классов. Дональд Трамп утверждает, что Россия нарушает договор о РСМД, разрабатывая новые крылатые ракеты, прямо противоречащие его условиям.Намерения США привели Москву в бешенство. Кроме того, появился страх, связанный с тем, что Америка, как в годы Холодной войны, сможет развернуть ядерные ракеты в европейских странах. По причинам географического характера, Россия для успешной атаки Соединенных Штатов нуждается в межконтинентальных баллистических ракетах. Только такое оружие способно достать до континентальной части США при старте с российской территории. При этом американские ракеты иных классов с меньшей дальностью, стартуя из Германии или Польши, способны поразить центральные области России.Далее М. Пек приводит слова бывшего начальника главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника Виктора Есина. 8 ноября российский еженедельник «Звезда» опубликовал интервью с В. Есиным, в котором вместе с другими темами обсуждались разные аспекты стратегического сдерживания, а также последствия разрыва Договора о РСМД. Прежде всего, американского автора заинтересовали заявления о системе «Периметр», а также о возможном изменении российской доктрины применения ядерного вооружения.В первую очередь, М. Пек указал на слова В. Есина о развертывании ракет в Европе и ответных действиях Москвы. Если Соединенные Штаты начнут размещать свои ракеты средней дальности на территории европейских государств, Россия рассмотрит вопрос о принятии обновленной доктрины, предусматривающей нанесение упреждающего ракетно-ядерного удара. Также в интервью были подняты некоторые другие вопросы.Тему автоматических систем управления в интервью поднял журналист еженедельника «Звезда». Он отметил, что при развертывании ракет средней дальности вблизи границ время полета может сократиться едва ли не до двух-трех минут. В связи с этим возникает вопрос: успеют ли российские РВСН ответить на первый удар противника? Также остается надежда на систему управления «Периметр», хотя высказываются опасения о том, что в прошлом ее ликвидировали по тем или иным причинам.В. Есин ответил, что комплекс «Периметр» / Dead Hand все еще работает. Более того, эту систему модернизировали. В то же время он отметил, что к моменту начала работы «Периметра» в строю останутся не все средства для ответного удара. В этом случае удастся запустить только те ядерные ракеты, которые останутся целыми и работоспособными после первого удара противника.М. Пек указывает на отсутствие подробностей. Непонятно, что В. Есин имел в виду, говоря об улучшении системы «Периметр». Схожая ситуация и с его заявлениями о том, что она продолжает работу. Точные сведения на этот счет отсутствуют. Впрочем, известны основные методы работы комплекса управления. Согласно доступной информации, ключевым элементом «Мертвой руки» являются доработанные ракеты УР-100 / SS-17. Их задачей является передача команд о проведении пуска на все работоспособные МБР, остающиеся в шахтах.Далее автор приводит описание работы «Периметра», взятое из известной книги Дэвида Э. Хоффмана «The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and its Dangerous Legacy» (выходила на русском языке под названием «Мертвая рука. Неизвестная история холодной войны и ее опасное наследие»). По данным Д. Хоффмана, эта система работает в полуавтоматическом режиме и нуждается в некотором участии человека.Высшее руководство страны, опасаясь скорого ракетно-ядерного удара, должно «щелкнуть выключателем» и привести систему управления в рабочее состояние. Именно руководство государства дает разрешение на дальнейшие действия. Дежурные офицеры должны занять свои места в пунктах управления, размещенных в заглубленных и укрепленных сферических бункерах – «шариках». Если получено разрешение на применение ядерного оружия, сейсмические датчики фиксируют атомные взрывы на поверхности, а средства связи больше не действуют, дежурные офицеры должны осуществить запуск специальных командных ракет. Последние должны передавать команду на запуск всем межконтинентальным баллистическим ракетам с боевым оснащением. Боевые МБР должны осуществлять ответный ракетно-ядерный удар по противнику.Майкл Пек напоминает, что в течение многих лет существование системы «Периметр» подтверждалось лишь отдельными доказательствами. Этот факт показывает курьезную особенность всего проекта. По неким причинам, Советский Союз скрывал свой автоматический комплекс управления ядерными силами от вероятного противника в лице Соединенных Штатов, для сдерживания которого тот предназначался.Впрочем, по мнению М. Пека, в контексте системы «Периметр» есть и очевидные моменты. Он полагает, что этот комплекс является решением, основанным на страхе. Это страх перед первым ударом со стороны Соединенных Штатов, который сможет уничтожить руководство страны, вследствие чего некому будет отдать приказ об ответном ударе. Также это страх того, что российский лидер может потерять самообладание и не отдать требуемый приказ.Из этого автор The National Interest делает пессимистичный вывод. Если в нынешней обстановке Россия начала публично обсуждать комплекс «Периметр» – остальным следует начать беспокоиться.Согласно разным источникам, комплекс автоматического управления массированным ядерным ударом «Периметр» был создан в семидесятых годах прошлого века. Он разрабатывался в качестве дополнения к существующим средствам управления стратегическими ядерными силами и предназначался для работы в условиях их уничтожения или повреждения. Эксплуатация комплекса продолжается около 40 лет, но большая часть сведений о нем до сих пор не подлежит разглашению, что способствует появлению разных оценок, предположений и откровенных спекуляций.По разным данным, в состав «Периметра» входит некоторое количество собственных командных постов, отвечающих за обработку поступающих данных и выдачу основных приказов. Второй ключевой элемент системы – пусковые установки с т.н. командными ракетами. Ракета 15А11 представляет собой доработанный вариант изделия МР УР-100У, в котором вместо боевого оснащения используется радиотехнический комплекс передачи данных и команд. После запуска ракета автоматически оповещает все сохранившиеся объекты СЯС о необходимости выполнения боевой задачи. Для получения команд от ракет 15А11 все объекты ядерных сил имеют соответствующие приемники.В некоторых источниках упоминается существование командных ракет, выполненных на основе иного боевого оружия. Так, основой для одного из таких изделий стал подвижный грунтовый комплекс «Пионер». Также командная ракета могла строиться на базе МБР РТ-2ПМ «Тополь». По некоторым данным, ракеты 15А11 в прошлом были сняты с эксплуатации и заменены более новыми изделиями на основе «Тополя». При этом количество и места дислокации командных ракет никогда и нигде не публиковались.Полный состав компонентов «Периметра» и принципы его работы остаются неизвестными, хотя отдельные сведения на этот счет уже появлялись. Согласно одной из популярных версий, комплекс включает средства радиотехнической разведки и сбора информации, сейсмические и электромагнитные датчики, а также другую аппаратуру. Подразумевается, что в случае ракетно-ядерного удара «Периметр» сможет самостоятельно определить факт нападения по характерным признакам и автоматически дать команду на ответные запуски ракет.По другим данным, автономность системы «Периметр» ограничена, и потому в ее составе отсутствуют приборы и алгоритмы для самостоятельного принятия решения. Сама она фактически является дополнительной системы связи, отличающейся повышенной живучестью и устойчивостью даже в условиях ядерной войны. Также существуют и другие версии, предусматривающие совместную работу человека и автоматики. Какие из них соответствуют действительности – неизвестно по соображениям секретности и безопасности.В последние годы официальные лица неоднократно говорили о продолжении эксплуатации «Периметра». Система сохранена и остается на боевом дежурстве в целях обеспечения национальной безопасности. Она сохраняет свой статус одного из главных элементов сдерживания вероятного противника от необдуманных решений в области ракетно-ядерных вооружений.Соединенные Штаты под управлением администрации Д. Трампа планируют выйти из существующего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что, по разным оценкам, должно будет привести к появлению новых видов вооружения и существенному изменению стратегической обстановки. Россия будет вынуждена отвечать на новые вызовы, и некоторые из ее планов на будущее могут быть связаны с комплексом управления «Периметр».Впрочем, как именно будет использоваться существующая система управления после изменения обстановки, понадобятся ли ее доработки, и скажется ли она на актуальной доктрине применения ядерных вооружений – неизвестно. Подобная неизвестность в сочетании с особым предназначением «Периметра» являются поводом для беспокойства. Кроме того, как полагают в редакции The National Interest, зарубежных военных и политиков должен обеспокоить сам факт того, что Россия начала публично обсуждать свой «Периметр».