ВМФ РФ получил новейшие водолазные барокомплексы
Подразделения российского флота получили новейшие водолазные барокомплексы «Спаситель» и гипобарические модули «Эдельвейс», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Согласно информации военного ведомства, комплексы «Спаситель» позволяют проводить «лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, баротерапию различными дыхательными смесями и оксигенобаротерапию. Данное оборудование уже поступило в пункты базирования Северного (Гаджиево), Тихоокеанского (Владивосток), Балтийского (Петербург) и Черноморского (Севастополь) флотов.
«Спаситель» предназначен для водолазных спусков, оказания экстренной помощи и научных исследований в сфере поисково-спасательной техники.
Наряду с поставками водолазных барокамер министерством обороны проводится работа по замене в морской авиации существующих высотных барокамер. Первый такой комплекс – модуль гипобарический барокамерный «Эдельвейс» – поставлен Центру боевого применения и переучивания летного состава МА ВМФ в Ейске. В скором времени подобные комплексы появятся на всех флотах, рассказали в ведомстве
Оснащение гипобарическими модулями «Эдельвейс» подразделений морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить проблемы высотных тренировок летчиков, а также вопросы врачебно-летной экспертизы, пояснили в Минобороны.
Согласно информации военного ведомства, комплексы «Спаситель» позволяют проводить «лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, баротерапию различными дыхательными смесями и оксигенобаротерапию. Данное оборудование уже поступило в пункты базирования Северного (Гаджиево), Тихоокеанского (Владивосток), Балтийского (Петербург) и Черноморского (Севастополь) флотов.
«Спаситель» предназначен для водолазных спусков, оказания экстренной помощи и научных исследований в сфере поисково-спасательной техники.
Наряду с поставками водолазных барокамер министерством обороны проводится работа по замене в морской авиации существующих высотных барокамер. Первый такой комплекс – модуль гипобарический барокамерный «Эдельвейс» – поставлен Центру боевого применения и переучивания летного состава МА ВМФ в Ейске. В скором времени подобные комплексы появятся на всех флотах, рассказали в ведомстве
Оснащение гипобарическими модулями «Эдельвейс» подразделений морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить проблемы высотных тренировок летчиков, а также вопросы врачебно-летной экспертизы, пояснили в Минобороны.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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