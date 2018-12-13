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ВМФ РФ получил новейшие водолазные барокомплексы

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Подразделения российского флота получили новейшие водолазные барокомплексы «Спаситель» и гипобарические модули «Эдельвейс», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ВМФ РФ получил новейшие водолазные барокомплексы



Согласно информации военного ведомства, комплексы «Спаситель» позволяют проводить «лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, баротерапию различными дыхательными смесями и оксигенобаротерапию. Данное оборудование уже поступило в пункты базирования Северного (Гаджиево), Тихоокеанского (Владивосток), Балтийского (Петербург) и Черноморского (Севастополь) флотов.

«Спаситель» предназначен для водолазных спусков, оказания экстренной помощи и научных исследований в сфере поисково-спасательной техники.

Наряду с поставками водолазных барокамер министерством обороны проводится работа по замене в морской авиации существующих высотных барокамер. Первый такой комплекс – модуль гипобарический барокамерный «Эдельвейс» – поставлен Центру боевого применения и переучивания летного состава МА ВМФ в Ейске. В скором времени подобные комплексы появятся на всех флотах, рассказали в ведомстве

Оснащение гипобарическими модулями «Эдельвейс» подразделений морской авиации позволит на новом технологическом уровне решить проблемы высотных тренировок летчиков, а также вопросы врачебно-летной экспертизы, пояснили в Минобороны.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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