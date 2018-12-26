«Ночная тема» на ВО

«Военное обозрение» делится информацией о новинках в дизайне сайта. Таких новинок – несколько: это ночной режим, а также меняющийся фон.Ночной режим оформления сайта «Военное обозрение» будет полезен людям, которые привыкли читать в тёмное время суток.В ночном режиме меняется цветовая схема, что позволяет существенно уменьшить нагрузку на зрение, ведь яркий экран в тёмное время суток – то, что раздражает глаза любого пользователя. Снижение контрастности означает удобство восприятия.Для включения ночного режима вам нужно кликнуть по аватарке и в выпадающем меню включить "ночную тему".Так же мы подготовили несколько фонов для вас, которые меняются в зависимости от выбранных погон. Погоны можно поменять на странице пользователя.Надеемся, что эти доработки придутся вам по душе :) Приятного чтения!