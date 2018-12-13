В России полным ходом идут испытания новейшего многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35.Это самый совершенный представитель из всего авиасемейства МиГ. Разработанный РСК «МиГ», он отличается от своих предшественников практически неограниченным для самолёта своего класса функционалом, позволяющим применять эту машину в различных условиях и ситуациях.Высокие характеристики маневренности, оснащённость системой оптико-электронного обзора, датчиками обнаружения лазерного облучения (и атакующих ракет), возможность дозаправки в воздухе, наличие двухместной модификации, встроенной 30-мм пушки ГШ-301, а также корректируемых авиабомб КАБ-500КР, - это лишь малый список характерных особенностей и технических данных МиГ-35.Сотрудники 929-го Государственного лётно-испытательного центра российского оборонного ведомства и РСК «МиГ» уже протестировали систему вооружения класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух», а также бортовое радиоэлектронное оборудование. На сегодняшний день идут активные испытания комплексной системы управления самолётом.Наглядное представление о многоцелевом истребителе, кратко о том, на что способен МиГ-35, вы получите из видео.