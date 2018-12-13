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В «Танковом биатлоне» может появиться ночной этап

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В Минобороны прорабатывается вопрос включения в «Танковый биатлон», который пройдет в 2019 году в рамках Пятых Армейских международных игр, дополнительного ночного этапа, сообщает газета Известия.




По словам начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева, в пятых играх предусмотрен ряд особенностей, в том числе прорабатывается возможность проведения ночного этапа «Танкового биатлона» и ралли-рейда в конкурсе «Военное ралли».

Генерал пообещал, что конкурсы будут усложнены и станут зрелищнее. В некоторых испытаниях примут участие женские экипажи.

Планируется также обращение к участникам соревнований и зрителям экипажа Международной космической станции, добавил Бувальцев.

По его словам Армейские игры в 2019 году пройдут в период с 3-го по 17 августа на 24 полигонах в десяти странах. Впервые конкурсы будут проведены в Узбекистане, Монголии и Индии. В общей сложности в рамках игр состоятся 32 состязания.

Напомним, «Армейские игры-2018» прошли с 29 июля по 11 августа на территории семи стран, в том числе в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении, Китае и Иране. Попробовать свои силы приехали военные специалисты из 32 государств.

В этом году первое место в «танковом биатлоне» заняла российская команда. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, эта победа стала триумфом российской команды, продемонстрировавшей превосходное управление танками и четкое выполнение поставленных задач.
Использованы фотографии:
http://tank-biathlon.com
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