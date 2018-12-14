Машешь языком? Отправишься махать метлой!

У нас мелкое хулиганство наказывалось до этого только в общественных местах. Интернет формально общественным местом не является, но публичным пространством, конечно же, является. И там информация распространяется максимально быстро, на неограниченное число лиц.

В России снова задумались о наказании. На этот раз о наказании тех, кто каким-то образом выказывает свое явное неуважение к символам государства, Конституции и органам государственной власти. Дело, в общем, нужное, иначе крики про «Рашку» никогда не прекратятся. И все-таки тут «есть нюансы».Председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас совместно с некоторыми другими сенаторами и депутатами внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий наказания за публикацию в интернете материалов, выражающих в той или иной форме неуважение к государству. Административную ответственность, в том числе штрафы до пяти тысяч рублей или даже арест на 15 суток, предполагается ввести за неуважение государственных символов Российской Федерации, Конституции и органов государственной власти. Для начала провайдера и лицо, разместившее подобную информацию, обяжут удалить публикацию. А если они соответствующих мер не предпримут, то последуют упомянутые санкции.На фоне некоторых других стран закон выглядит просто невероятно мягким. Например, в Германии за подобные преступления можно получить до трех лет тюремного заключения или штраф до 30 000 евро. Похожие наказания есть и во многих других странах, в том числе в Японии, Австрии, Франции, Финляндии, Бельгии, Турции. А рекордсменом по строгости реакции на подобные правонарушения является, вероятно, Польша: до 10 лет тюремного заключения за публичное оскорбление или высмеивание польского народа, Польской Республики или существующего государственного строя.И, как ни странно, большинство из перечисленных стран входит в своеобразный «топ» самых демократичных государств мира. Там никто не кричит о тирании и притеснениях свободы слова, правозащитники не приковывают себя цепями к заборам государственных учреждений и не требуют немедленной отставки всего и всех. То есть, как показывает международная практика, это как-то можно реализовать в рамках права и здравого смысла, а значит, почему бы и нам не попробовать?Однако уже в первых строках данной новости заметны некоторые основания для возможных злоупотреблений. Что значит, например, термин «неуважение»? Думаете, совершенно безобидное слово? Нет, уверяю вас, в данном контексте разница между словами «неуважение» и, например, «оскорбление» имеет колоссальное значение.Вот я, например, совершенно не уважаю нынешнее российское правительство. И в данный момент публично и в явной форме заявляю об этом. То есть, исходя из логики предлагаемого закона, на 15 суток уже наговорил. Более того, я не уважаю российское правительство и готов настаивать на своем праве озвучивать это публично, с любой доступной трибуны и даже никак не аргументируя это свое неуважение. То есть я моментально стану рецидивистом, а там, наверное, и диссидентом.Не уважаю я и Госдуму. Ну, так уж исторически сложилось, не дали эти товарищи поводов себя как-то особенно уважать. Один раз наш парламент встал на защиту народа и Конституции, да и тогда быстро сдулся, согласившись на сговор с властью под видом общей «амнистии». Ну и за что их уважать, простите?И совсем уж ужасный ужас: если вдуматься, то и нынешнюю нашу Конституцию я как-то не очень уважаю. И дело даже не в том, что для её принятия нужно было расстрелять старый Основной закон и Верховный Совет. Нет, проблема гораздо глубже: если под её сенью плодились и процветали Чубайсы, Березовские, Гусинские, Ходорковские и прочая «семибанкирщина», если благодаря этой конституции стал возможен фактический захват власти в стране уголовниками и бандитами всех мастей, если она признает своё ничтожество перед «международными соглашениями» и разными лондонскими мужчинами в напудренных париках и мантиях, то уважать её, увы, не за что.Да, кто-то скажет, что автор дрожит за свою шкуру. Но поверьте, если нам запретят говорить то, что думаем, и каким-то образом заставят быть уважительными к тому, что никакого уважения у приличного человека вызвать не может, такое насилие над свободой и здравым смыслом аукнется нам всем.Но даже с таким понятием, как оскорбление, далеко не все однозначно. Раз уж у нас предлагают наказывать за репосты, то ведь могут наказать и за цитату, верно? А как вам такая цитата: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ»? Тут ведь налицо и оскорбление государства, и оскорбление народа, его населяющего. По польским законам, например, «двадцаточка». По нашим будет гуманнее, конечно, но метлой помахать придется. Смешно? Ну, можно и посмеяться, но если вы при цитировании забудете упомянуть автора и год написания, состав преступления будет налицо, и от метлы не отвертеться…А ведь это, как ни крути, наша литературная классика…Одним из объяснений необходимости введения такой законодательной нормы стала необходимость распространить ответственность за мелкое хулиганство на Интернет. В частности, об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин:На всякий случай хотелось бы заметить уважаемому депутату, что нам не очень нужно обоснование необходимости такого рода законов и мер: чай, люди мы неглупые, нужду в подобных законах и сами наблюдаем. Нам бы, гражданин депутат, добиться того, чтобы предлагаемый закон был достаточно разумен, чтобы он не отнимал нашего права критиковать и не уважать (настаиваю на этом) некоторые органы государственной власти, чтобы вы там совсем от неги и ничегонеделания не запаршивели. Но пока у нас есть некоторые основания думать, что вы не о государстве заботитесь, и уж тем более не о народе, а о себе, любимых…Вероятно, нужно признать простой случайностью то, что идея данного законопроекта родилась именно сейчас, после крайне непопулярной пенсионной реформы, после эпопеи с ценами на топливо, когда нефтяные бароны чуть ли не публично плевали в лицо правительству, после всех этих историй с не очень умными (мягко говоря) представителями чиновничьей братии, советующим нам питаться «макарошками» и утверждающими, что «государство не просило вас рожать». Но, будем откровенны, поверить в случайность такого совпадения все-таки довольно сложно.Да, люди в последнее время стали гораздо чаще выражать свое неуважение к некоторым «органам государственной власти» и её конкретным представителям. И это как-то так на власти сказалось, что она даже начала губернаторские выборы проигрывать. Возомнил о себе народишко (неуважительно отозвался о народе, получи 15 суток, паршивец!), стал, понимаешь, критику наводить да смутьянство пропагандировать!Да, инициатива создать депутатскую комиссию, которая будет объяснять народу ушедшую в сеть цитату очередной привластной единоросски, как-то не прижилась. И правда, как-то это слишком мелко – лучше уж сразу запретить, да и всего делов…Поэтому, господа законотворцы, давайте сделаем вот что: просто уберем из проекта вашего закона всякое упоминание об органах государственной власти. Будем уважать флаг, гимн, герб, и даже, в известных пределах, нашу нынешнюю хромую Конституцию. Но вот вас, под какой бы вывеской вы ни прятались, мы уважать не обязаны.Гораздо более адекватен и злободневен другой законопроект, на днях внесенный в Госдуму, предусматривающий наказание за публикацию заведомо недостоверной информации (в просторечии – фейков) в интернете. За примерами далеко ходить не надо: все ещё помнят вал лживой информации, связанной с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда, помимо профессиональных провокаторов из соседнего небратского государства, на волне страшного черного «хайпа» решили прокатиться десятки российских блогеров, постивших откровенно недостоверную информацию о многих сотнях погибших в центре детей.Этот законопроект предполагает внесение в Закон о СМИ специальной нормы, запрещающей «распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью, а также может привести к нарушениям общественного порядка, прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Также планируется дать правоохранительным органам возможность ограничивать доступ к СМИ, распространяющим подобные фейки.Вот тут у нас, уважаемые депутаты, особых возражений нет. Вызывает сомнение разве что размер штрафов: пять тысяч для некоторых топ-блогеров вообще не деньги, и если дело сведется только в этому, они будут готовы платить штрафы авансом, только бы им не мешали пиариться на крови и смерти.Подводя итог, хочется поделиться с читателями интересной информацией, на первый взгляд, никак не связанной с темой нашего разговора.В Южной Корее планируют принять закон, предполагающий серьезные наказания за читерство в онлайн-играх! Вероятно, скоро любой житель этой страны, поставивший на свой компьютер нелегальную программу для получения каких-то преимуществ в сетевой игре, сможет получить до трех лет тюрьмы или штраф до 50 тысяч долларов! Наказывать будут и разработчиков подобных программ, и тоже весьма сурово.Эта новость примечательна тем, что она прекрасно иллюстрирует то, как глубоко проник Интернет в нашу повседневную жизнь. Да, мы ещё по привычке отмахиваемся, с усмешкой говорим о «каких-то пикселях», считаем глобальную сеть чем-то несерьезным… Но в последние годы было слишком много политических событий, говорящих нам об обратном. Все «цветные революции» координировались через общедоступные соцсети, и «пиксели» превращались в протесты, акции неповиновения, провокации, захваты государственных зданий и учреждений. А Южная Корея, зарабатывающая многие миллиарды долларов на игровой индустрии, показывает нам и другую сторону медали: оказывается, «пиксели» при разумном подходе можно превратить в тысячи рабочих мест и миллиарды долларов в государственной казне.И с какой стороны ни глянь, убеждаешься: наведение порядка в доступном нам сегменте Интернета дело не только желательное, но и крайне полезное.Только вот мух от котлет давайте все-таки отделять. И если хотите, чтобы вас уважали, постарайтесь заслужить это своим трудом, а не принудиловкой…